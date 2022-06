Voiture de fonction : Audi est le meilleur choix, on vous le prouve en six raisons

Avec SCALE Audi affiche une ambition affirmée : vous proposer un ensemble d'offres et de services qui feront de votre Audi l'alliée la plus efficace de vos journées de travail. (source : Audi)

Contenu sponsorisé. Entrepreneur, profession libérale, éligible à un véhicule de fonction au sein de cette entreprise vous hésitez sur la voiture à choisir. Audi Fleet Solutions a décidé de vous aider : avec son nouveau programme SCALE* Un programme qui repose sur 5 piliers : services, connectivité, accompagnement, leasing et Écosystème.. Une offre imbattable sur laquelle on vous dit tout.

Vous vous levez tôt, vous avez une journée chargée où vous devez vous rendre à plusieurs endroits parfois éloignés, vous vous couchez tard et chaque minute de ces journées bien remplies sont précieuses. Alors votre voiture de fonction, elle doit être fiable, confortable, efficace. Vous n'avez pas le temps d'attendre qu'elle soit livrée, pas le temps de faire une cinquantaine de kilomètres pour trouver un centre d'entretien, d'ailleurs pas forcément le temps de prendre un rendez-vous pour ledit entretien... Bref : votre voiture doit vous simplifier la vie à chaque instant.

C'est en ayant cet objectif bien en tête qu'Audi Fleet Solutions vient de lancer le programme SCALE. Une ambition affirmée : vous proposer un ensemble d'offres et de services qui feront de votre Audi l'alliée la plus efficace de vos journées de travail.

Parmi tous les avantages du programme SCALE, on en a listé six qui font que vous n'aurez plus envie d'avoir autre chose qu'une Audi...

Une voiture disponible tout de suite. Votre voiture, vous en avez besoin tout de suite mais parfois le modèle commandé n'est pas immédiatement disponible avec, à la clé, plusieurs jours voire semaines d'attente. Impensable pour vous, impensable pour Audi. Dès la commande passée, la marque aux anneaux vous propose de bénéficier à tarif préférentiel d'un véhicule d'attente (1) de catégorie équivalente pour une durée de 1 à 9 mois, le tout avec prestations incluses et un forfait de 3000 km par mois. De quoi patienter sereinement en attendant votre modèle souhaité.

Une voiture disponible tout le temps. Vous ne pouvez pas vous passer de votre véhicule pour votre activité. Alors s'il devait se retrouver immobilisé, Audi rent pourra vous proposer un large choix de véhicules à tarif préférentiel, peu importe la durée de location choisie.

Une voiture électrisante. Votre Audi, vous la voulez électrique. Pas de problème, si vous avez opté pour un modèle électrique e-tron, vous bénéficiez de plus d'un réseau dense de 43.600 bornes en France. Grâce à l'application myAudi, vous trouvez facilement les stations disponibles sur votre trajet. Et ce n'est pas tout : grâce à myAudi vous pouvez vérifier le niveau de recharge et de l'autonomie de votre batterie, démarrer sa recharge ou programmer une heure pour la recharge à distance. Et cerise sur le gâteau : si vous combinez l'appli avec le système MMI Navigation plus, vous pourrez obtenir l'itinéraire le plus optimal, en intégrant, si besoin, tous les arrêts nécessaires pour la recharge. Là aussi, Audi a pensé à tout pour que vous n'ayez pas à le faire...

Gérer l'entretien ? Pour quoi faire ? Eh oui, surtout quand Audi peut le faire pour vous. Dans le cadre du programme SCALE, vous bénéficiez d'un contrat de maintenance (2) qui prend en charge le coût de l'entretien sans aucune avance de frais. Quant à la prise de rendez-vous notamment pour l'entretien effectué tous les deux ans ou 30.000 km, c'est votre véhicule qui avertira directement votre partenaire pour planifier automatiquement un rendez-vous. Vous n'aurez d'ailleurs pas trop de trajet à faire alors qu'il y a plus de 200 ateliers Audi à votre disposition en France. D'ailleurs, ils sont ouverts dès 7h30 et jusqu'à 19h (3) pour vous accueillir du lundi au vendredi... Et vous savez quoi ? Si vous êtes situé dans un rayon de 20km ou 20 minutes d'un atelier, Audi prend en charge votre véhicule et vous le restitue à votre domicile ou votre lieu d'activité (4). Difficile de faire plus...

Location longue durée (LLD), crédit-bail : Audi n'a pas oublié de proposer des loyers et des offres de financement adaptés à vos besoins et à votre activité. Vous pouvez même souscrire à l'option garantie perte financière. (crédit photo : Audi)

Toute une équipe à votre service. Que ce soit au moment de l'achat, du financement, de la fiscalité ou de la vie du véhicule, les conseillers Audi ne vous laisseront jamais sur le bas-côté. Ça commence dès la concession puis l'atelier où des conseillers commerciaux dédiés aux clients professionnels sauront vous guider au mieux dans vos choix. C'est aussi un accompagnement de tous les jours : que ce soit sur le chat en ligne ou par chat vidéo, les experts Audi vous accompagnent tous les jours, de 7h à minuit, pour répondre en direct à toutes vos questions, rassurant même pour les noctambules !

Des solutions de financement variées. Location longue durée (LLD), crédit-bail : Audi n'a pas oublié de proposer des loyers et des offres de financement adaptés à vos besoins et à votre activité. Vous pouvez même souscrire à l'option garantie perte financière. Accident, vol, incendie ne vous inquiéteront plus alors que le préjudice financier et la gestion administrative seront totalement pris en charge.

Connectivité, assistance, entretien, accompagnement : il y a encore plein de choses présentes dans le programme SCALE d'Audi Fleet Solutions, alors allez découvrir plus en détail l'intégralité de l'offre et vous ferez à coup sûr le choix Audi.

Florent Dassin

(1) Véhicule d'attente *Contrat de location de Véhicule d'Attente réservé aux Professionnels souscrit auprès de Volkswagen Bank GmbH – SARL de droit allemand – Capital social : 318 279 200 € – Succursale France : Bâtiment Ellipse – 15 avenue de la Demi-Lune – 95700 Roissy-en-France – RCS Pontoise 451 618 904 – ORIAS: 08 040 267 (www.orias.fr). Prestations fournies soit par le Distributeur agréé du réseau Volkswagen Group France participant à l'opération, soit par EUROPCAR FRANCE, SAS au capital de 10 880 000 euros, ayant son siège social Bâtiment L – Parc d'Affaires « Le Val Saint Quentin », 2 rue René Caudron, 78960 Voisins Le Bretonneux, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro B 303 656 847.

(2) Contrat de maintenance *Coût et conditions du contrat de maintenance chez votre Partenaire Audi le plus proche ou sur audi.fr

(3) Horaires d'ouvertures des ateliers *Service disponible dans le réseau Audi participant.

(4) La prise en charge du véhicule et la restitution à domicile ou le lieu d'activité *Service proposé dans un rayon de 20 km/20 min autour de nos ateliers. Voir tarif et conditions chez votre Partenaire Audi participant.

*SCALE est le programme sur-mesure qui accompagne votre activité