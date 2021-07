Vivez une journée en 1900 au parc Le Bournat crédit photo : Shutterstock

Recréer un petit village français tel qu'il était à l'aube du XXe siècle, c'est le pari fou du parc Le Bournat en Dordogne. Grâce à l'engagement de passionnés, vous plongerez dans la France de 1900 le temps d'une journée : école, moulin, bergerie, échoppes d'artisans, mais aussi fête foraine avec manèges d'époque. Une visite ludique et pédagogique qui ravira toute la famille.

Le Bournat, un village périgourdin de 1900 fidèlement reconstitué

Rangez vos smartphones, oubliez vos consoles de jeux et vivez une expérience unique au parc à thème du Bournat. Ici, le temps s'est arrêté il y a plus d'un siècle. C'est au Bugue, sur un site de 8 hectares niché dans la vallée de la Vézère, non loin de Sarlat, Périgueux ou Bergerac, que des passionnés font revivre le patrimoine architectural et culturel du Périgord. Le parc s'est construit autour de la passion d'un riche mécène pour les objets de la période 1850-1914. Les bâtiments du village ont été remontés pierre par pierre sur le site, ou bâtis selon les techniques et les matériaux de l'époque.

Un écomusée à ciel ouvert

La journée est à peine entamée que tout le monde est déjà à pied d'œuvre: les femmes partent aux champs, tandis que les artisans s'installent dans leurs échoppes. Il faut dire que le terme bournat désigne une ruche en occitan. Au total, plus de 30 métiers sont mis en scène. Vous pourrez admirer les techniques du coutelier, potier, tourneur sur bois ou encore brasseur, et vous initier au filage, au tressage de blé et à l'écriture à la plume lors d'ateliers pédagogiques. Les noix du Périgord sont pressées selon les techniques ancestrales pour obtenir l'huile qui fait la renommée de la région, la forge et le moulin reprennent eux aussi du service. Enfin, l'école permet aux plus jeunes de découvrir la salle de classe version 1900.

Manèges et jeux d'époque

Une fois révisées les leçons d'Histoire, direction la fête foraine. Les manèges occupent une grande place dans le parc. Premiers carrousels, chevaux de bois, balançoires, chenille, vieilles voitures, pousse-pousse et jeux de kermesse, les bambins s'en donnent à cœur joie. Les plus téméraires s'aventureront sur la grande roue, héritage de l'Exposition universelle de 1900, qui culmine à 16 mètres de haut.

Cadre champêtre et douceur de vivre

Oies, poneys shetland et chèvres angora chahutent dans la mini-ferme, et les visiteurs profitent du cadre champêtre grâce à une balade en barque sur les marais ou une promenade en calèche. Un petit creux? Le restaurant Chez Paul vous accueille dans une atmosphère de guinguette pour vous faire découvrir les spécialités périgourdines. Art de vivre, gastronomie, savoir-faire... profitez des charmes de la Belle Époque dans ce parc éducatif unique en son genre.

