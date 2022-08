Visitez Stockholm: que faire en un week-end?

Visitez la capitale de la Suède le temps d’un week-end. crédit photo : Getty Images

Entre ses îles et la place faite à l’art et la nature, Stockholm séduira les voyageurs venus du monde entier. La capitale de la Suède offre à travers son aménagement urbain singulier une expérience unique. Découverte.

Stockholm, un écrin de verdure sur l’eau

La Venise du Nord a tout pour plaire. La capitale de la Suède séduit les voyageurs avec ses 14 îles. Stockholm est la cité emblématique du design où se sont illustrés de grands noms comme Thomas Sandell et Jonas Bohlin. Capitale écologique d’Europe depuis 2010, la capitale de la Suède possède près d’une centaine de parcs dans le centre, dont 60 sur l‘île de Södermalm. La commune abrite également 7 réserves naturelles et un grand parc naturel. Ce dernier est situé au cœur de la ville et s’étend sur près de 27 kilomètres carrés. Un trésor.

Mais la nature n’est pas la seule à être présente un peu partout dans la ville. L’art s’y fait une place de choix et on le retrouve aussi bien dans les rues que dans le métro ou sur les places publiques. Dans les zones les moins denses, on peut apercevoir entre les arbres les petites maisons colorées typiques du pays.

Découvrez le Spirit Museum

Le Spirit Museum (musée des spiritueux) est un musée qui vaut le détour. Il propose toute l’année des expositions autour de l’alcool à travers l’art et la culture. Le musée accueille les visiteurs à la recherche d’informations sur les vins.

Le restaurant du musée est l’un des établissements les mieux classés de Stockholm. Il est complété par un excellent bar, qui est également plein de surprises.

Heures d’ouverture du musée: du lundi au samedi 10h-17h et le dimanche 12h-17h

Aucune réservation nécessaire

Prix d’entrée: 12 euros pour les adultes; 8,50 euros pour les étudiants et les plus de 65 ans; 5,85 euros pour les 15-18 ans et gratuit pour les moins de 15 ans.

Adresse: Djurgårdsstrand 9, Djurgården, Stockholm, Suède

Pierre et Gilles au Spirit Museum Si vous passez par Stockholm, arrêtez-vous au Spirit Museum pour renouer avec un bout de France à travers l’exposition de Pierre et Gilles intitulée Troubled Waters . Les artistes sont pour la première fois exposés en Suède, à la galerie Templon. Ces adeptes du contraste ont choisi de s’emparer du décor du vieux port qui entoure le Spirit Museum et de l’opposer à la surexploitation des ressources naturelles qui menacent la vie sous-marine. Un discours à la fois esthétique et engagé. Photographie et peinture se mêlent comme toujours, pour accoucher d’un univers artistique surprenant. Les images regorgent de symboles et de références au cinéma , à la musique pop, à la religion, à la mythologie, aux contes populaires et au burlesque, voire à la pornographie. L’exposition prend fin le 8 septembre.

Frantzén, le chic à la suédoise

Cet établissement unique vaut le détour. Franzen, réparti sur 3 étages, est LE restaurant de Stockholm. Aménagé dans une propriété du XIXe siècle, sur 3 étages sur plus de 500 mètres carrés, il compte déjà 3 étoiles, une première en Suède. Situé au numéro 26 Klara Norra Kyrkogata, il mêle une cuisine moderne et créative, riche en technique et en saveur. Aux fourneaux, c’est le chef Björn Frantzén qui se démène pour surprendre sa clientèle. Toutefois, pour profiter de cet établissement, il faudra mettre le prix. Comptez 4.200 couronnes par personne pour vous régaler hors boisson, soit… 396 euros pour goûteur aux célèbres langoustines du chef.

