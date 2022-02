Visitez Marseille en quelques jours

Visitez Marseille le temps d’un week-end. crédit photo : Getty Images

Si vous n’avez qu’un week-end pour visiter Marseille, voici quelques conseils qui vous permettront d’aller droit à l’essentiel. Car même si la cité phocéenne pousse au farniente, il y a des endroits à ne pas manquer.

Le Vieux-Port, un lieu incontournable

Le Vieux-Port est resté un lieu authentique qui n’a rien de surfait. Pour les Marseillais, qu’ils soient jeunes ou plus âgés, flâner sur le port est un rituel. Le marché aux poissons est un passage obligé. Ouvert tous les jours de la semaine, il est composé d’une dizaine de stands plus ou moins achalandés. Tout dépend si la pêche a été bonne ou non. Pour les touristes, c’est l’occasion de faire le plein d’accent qui chante et de vraies têtes marseillaises qu’on pourrait croire tout droit sorties d’un film de Raimu.

Vous vous devez évidemment de boire un verre ou de déjeuner sur une terrasse du port. N’oubliez pas de passer sous le miroir de l’Ombrière pour faire une photo très instagrammable.

À son installation en 2010, cet immense plafond miroir de 22 mètres sur 48 mètres a fait grincer les dents des Marseillais et a suscité bien des plaisanteries. Aujourd’hui, l’œuvre du Britannique Norman Foster est presque devenue un des symboles de la ville. C’est un lieu de rendez-vous, de spectacles urbains, de manifestations et bien sûr des fameuses photos renversées.

Le Mucem, un lieu unique

À un quart d’heure à pied du Vieux-Port, le Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, premier grand musée national consacré aux civilisations de Méditerranée, a ouvert ses portes à Marseille le 7 juin 2013. Il est rapidement devenu l’un des musées de Marseille les plus visités. Avec près de 45.000 mètres carrés répartis sur trois sites, le Mucem est une des pépites de la ville. Ne manquez pas la Galerie de la Méditerranée dédiée à la découverte des étapes majeures des civilisations méditerranéennes. C’est un lieu aussi passionnant pour les adultes que pour les enfants.

Une des grandes forces de ce musée est d’avoir su intégrer des éléments anciens. Ainsi, une passerelle haute jetée par-dessus la Méditerranée permet de profiter d’un panorama extraordinaire et de relier le fort Saint-Jean, un monument qui remonte au XIIe siècle. Une seconde passerelle relie le musée au quartier du Panier.

Le quartier du Panier, là où la vie est plus belle

Situé dans le 2e arrondissement de Marseille, le quartier du Panier est le plus ancien et le plus pittoresque de la ville. C’est lui qui a inspiré le quartier du Mistral dans la série Plus belle la vie .

Vous pouvez y déjeuner ou dîner sur une place ombragée et vous promener dans des ruelles étroites. Ici, les maisons colorées vous font réaliser que vous êtes bien en Provence. Le quartier est devenu un haut lieu touristique, mais il reste un endroit très prisé par les créateurs et les artisans. Le street art est aussi présent, comme sur le cours Julien. Dans le Panier, c’est le côté méditerranéen, les boutiques de créateurs, les terrasses de restaurant que l’on vient chercher.

Notre-Dame de la Garde, la Bonne Mère des Marseillais

Figure emblématique de la ville, Notre-Dame de la Garde veille sur les marins, les pêcheurs et tous les Marseillais. Elle est accessible à pied si vous vous sentez de gravir la colline, mais aussi en petit train touristique. À Marseille, vous devez aller rendre visite à la «Bonne Mère», et admirer du haut de la colline la magnifique vue à 360 degrés sur toute la ville. En effet, tout en faisant face à la Méditerranée, Notre-Dame est visible des quatre coins de la ville. À l’intérieur de la basilique, la présence de nombreux ex-voto témoigne de la foi populaire, non seulement à Marseille, mais dans toute la région. On vient de toutes les Bouches-du-Rhône et de l’ensemble de la Provence pour allumer un cierge et demander une faveur, ou pour remercier la protectrice de la ville.

Qui est Rudy Ricciotti, l’architecte du Mucem? Architecte et ingénieur, lauréat du Grand Prix national d’architecture en 2006, médaille d’or de l’Académie d’architecture, Rudy Ricciotti allie sa puissance de création à celle du béton. Du musée Jean-Cocteau à Marseille à la Passerelle de la paix à Séoul, en passant par le Mucem et le stade Jean-Bouin à Paris, il réconcilie la ville avec le béton en prouvant qu’il peut être un matériau noble à l’origine de monuments sublimes. Il est devenu l’un des architectes français les plus connus dans le monde. Provocateur, il n’a que faire des beaux discours et des compliments. Il exprime ce qu’il pense dans des livres et des interviews musclées. Ainsi, il déclarait à Paris Match en 2013: «99% des architectes déshonorent ce métier. Ce métier, nous devons l’honorer!» C’est ce qu’il fait à travers une œuvre personnelle qui s’intègre magnifiquement là où elle est bâtie.

