Vêtements, décoration, gastronomie… Comment faire des affaires au Salon du Made in France?

Le Salon du Made in France fête ses dix ans. crédit photo : Getty Images

Le Salon du Made In France a pour vocation de concentrer en quelques jours et en un lieu le plus grand nombre de produits conçus et fabriqués en France. Vêtements, meubles, maison, santé, loisirs, gastronomie… Du 10 au 13 novembre 2022, porte de Versailles, le Made in France s’affiche dans tous les secteurs de l’économie.

Dix ans d’existence pour devenir un grand classique

Des débuts confidentiels aux 100.000 visiteurs de l’édition 2021, le MIF Expo est devenu incontournable. En 2012, Fabienne Delahaye, déjà experte dans l’organisation et la promotion d’événements professionnels, a eu l’intuition de fonder le Salon du Made in France. Elle est alors bien seule à défendre son projet. À l’époque, le made in France n’est pas à la mode. En effet, il est considéré trop ringard, trop cocardier, pas assez glamour. Les débuts sont difficiles et Fabienne Delahaye doit faire preuve de persuasion pour ouvrir la première édition du Salon, porte de Champerret. Celle-ci rassemble 5.000 visiteurs et 70 exposants pionniers. Ils sont restés depuis fidèles à l’aventure. Pendant les dix années suivantes, le Salon du Made in France va accompagner le retour en grâce des savoir-faire français. Le développement est exponentiel, chaque édition dépassant les précédentes, pour atteindre les 850 exposants et les 100.000 visiteurs attendus pour novembre 2022.

Du 10 au 13 novembre 2022, le jeudi, vendredi et samedi de 10h à 19h , le dimanche de 10h à 18h à Paris, porte de Versailles - Pavillon 3. Gratuit sur pré-inscription, 10 euros sur place, remboursés au premier achat.

L’Usine textile du futur: une opération exceptionnelle en partenariat avec Le Slip Français

À l’occasion des 10 ans du Salon, Le Slip Français s’est lancé un défi à la hauteur de l’événement: recréer une usine textile éphémère dans laquelle 80 opérateurs seront chargés de faire fonctionner 25 machines industrielles et de fabriquer en direct des vêtements. Le but est ici de mettre en lumière les industriels français et le processus du circuit court. Le Slip Français veut montrer aux 100.000 visiteurs l’innovation, l’agilité et le savoir-faire dont est capable la filière textile française. Pour ce faire, la marque a invité à ses côtés d’autres fameuses enseignes comme Lemahieu, Wiltee, Henitex, Neyret, Broussaud Textiles, La Manufacture de Pantoufles, Le Lab+, Lectra, Deveaux, Berthéas, Peyrache et Chantelle.

Des marques authentiques pour se régaler

Le Salon du Made in France est l’occasion de découvrir des marques qui avancent sans publicité. Chacune d’entre elles prépare des dégustations et des ateliers cuisine. Vous découvrirez “Jeannot et ses bocaux” qui propose des tartinades, des sauces et des terrines iodées. Le caviar de carottes glacé au miel et au gingembre imaginé par “Domaine Terra”. Les terrines de “Jean de Luz” pauvres en graisses et pleines de saveurs, ainsi que le filet de canard aux figues et les volailles de la marque emblématique “Le Gaulois”.

Dégustez aussi le champagne “Auguste Huiban”. Depuis plus de deux siècles, cette maison transmet de père en filles la passion du terroir et produit des champagnes de haute qualité.

Des animations et des prix à gogo

Les marques organisent des démonstrations et des ateliers. Ainsi, vous pouvez apprendre à découper le cuir avec la marque Agnelle, découvrir les étapes de fabrication des couteaux chez Morta. Bioseptyl, la dernière fabrique de brosses à dents en France, vous fera découvrir l’histoire de cette activité et son évolution, du savoir-faire d’hier à aujourd’hui, de la fabrication à la main à la mécanisation.

Chez Eclae, spécialiste des produits de beauté, faites un diagnostic de votre peau et gagnez un cadeau! Assistez à la remise des Grands Prix du Salon, le jeudi 10 novembre dès 18 heures. 5 catégories sont représentées: Grand Prix du Public, Grand Prix de l’Entrepreneur de l’année, Grand Prix de l’Innovation, Grand Prix de l’Espoir de l’année, Grand Prix du Produit de l’année.

Le salon Créations & Savoir-faire pour les manuels et les bricoleurs Salon Créations & Savoir-faire, du 16 au 20 novembre 2022, porte de Versailles. Plein tarif en caisse 16 euros ( 12 euros sur Internet), tarif jeune (6-24ans) de 7 à 9,50 euros, entrée gratuite pour les moins de 6 ans. Le salon Créations & Savoir-faire revient pour une édition qui promet d’être à la fois légère et exhaustive. Tous les passionnés de loisirs créatifs pourront découvrir, s’initier, se perfectionner et même exprimer leurs talents. Travaux d’aiguilles, création de bijoux et d’accessoires de mode, décoration, dernières tendances, encadrements, cuisine créative… Vous assisterez à des démonstrations originales et vous dénicherez des idées astucieuses.

À lire aussi:

Zoom sur les vélos made in France

Les secrets des nouveaux champions du made in France