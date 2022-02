Une montre Hublot en hommage au plus grand créateur de cigare

Hublot rend hommage au plus grand créateur de cigare. crédit photo : Capture d’écran Instagram @hublot

L’histoire d’Arturo Fuente est une incroyable saga. Celle d’un migrant cubain qui, malgré les guerres, les révolutions et les drames, a continué à fabriquer ses cigares d’exception. C’est à cette épopée que la marque Hublot rend hommage.

Une histoire incroyable

L’histoire démarre en 1912. L’immigrant cubain Arturo Fuente fonde une entreprise A. Fuente & Co. à West Tampa en Floride. Âgé de 24 ans, il importe du tabac cubain pour le transformer en cigares cubains de haute qualité. En 1924, premier drame. Son usine qui emploie 500 personnes prend feu, mettant fin aux ambitions du jeune homme.

C’est seulement 22 ans plus tard, après la fin de la Grande Dépression et de la Seconde Guerre mondiale qu’Arturo Fuente repart de zéro et reconstruit un atelier de cigares pour produire quelques centaines de cigares dédiés au marché local.

Le feu de la révolution

En 1958, Arturo passe la main et cède l’atelier à son plus jeune fils Carlos qui cherche alors à développer l’entreprise, d’abord dans d’autres parties de la Floride puis à New York. Et le succès est au rendez-vous, Carlos Sr. fait prospérer l’affaire dans les années soixante.

Hélas, l’embargo des États-Unis contre Cuba pousse les Fuente à déplacer la production de leurs cigares dans la vallée d’Estelli au Nicaragua. Le sort continue pourtant de s’acharner sur leur famille: en 1978, les révolutionnaires sandinistes brûlent leur usine. À nouveau, les Fuente sont forcés à l’exil en déménageant leurs opérations au Honduras.

Malgré le sort qui s’acharne contre lui, Don Carlos ne s’avoue pas vaincu et ouvre une nouvelle usine, en République dominicaine cette fois. Depuis, la marque de cigares d’Arturo Fuente, boostée par l’embargo des produits cubains sur le marché américain, est devenue l’une des marques les plus reconnues et les plus recherchées au monde.

Hublot X Arturo Fuente

C’est à cette histoire, hors du commun, que la montre Big Bang Unico Arturo Fuente Ceramic rend hommage.

Avec la contribution de Manny Iriarte, designer de la famille Fuente, les équipes Hublot (groupe LVMH) ont insufflé à l’iconique Big Bang tous les codes chers à la tabacalera dominicaine. À commencer par sa boîte, d’un diamètre de 44 mm, dont la céramique noire gravée reprend le motif des feuilles de tabac dansant au rythme de la brise de la montagne, l’un des éléments primordiaux de la famille Fuente. Elle abrite le fameux mouvement manufacture Unico calibre Hub1242, un chronographe flyback offrant une réserve de marche de 72 heures.

Une montre en édition limitée

Formidable et authentique clin d’œil, le cadran incorpore les chiffres romains chers à la famille Fuente. Ils sont repris de la montre historiquement présente sur le blason familial. Celle-ci fait référence à la devise des Fuente: «Nous ne précipiterons jamais les aiguilles du temps». Autre emblème, un lion couronné apparaît à 9 heures en souvenir de la fourniture de cigares à la cour d’Espagne ainsi qu’à la grandeur du patriarche.

Au dos de la montre, la mention Big Bang Limited Edition renseigne sur le rang de la pièce dans la série de 100 exemplaires. En son centre, s’affiche le logo historique de la maison Fuente, avec non pas les initiales AF actuelles (pour Arturo Fuente), mais CF, en référence à Carlos Fuente Sr. et portant la mention Edición de homenaje (édition en hommage, en espagnol). Entre guillemets, Carlito Fuente Jr. lui dédie ses mots: «Notre père, notre ami, notre héros».

Éditée à 100 exemplaires, la Big Bang Unico Arturo Fuente Ceramic est livrée dans un spectaculaire coffret en bois laqué faisant à la fois office d’écrin à montre et d’humidor à cigares.

