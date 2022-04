Une Bat-montre pour les fans

À l’occasion de la sortie du nouveau Batman, Kross Studio sort une montre collector en hommage à l’homme chauve-souris. crédit photo : Capture d’écran Instagram @krossstudio

Kross Studio, spécialisé dans les montres faisant honneur à la pop culture, vient de sortir une montre Batman. Le chevalier noir a souvent illustré les plus beaux garde-temps. En effet, le super-héros fait vendre et il existe un grand nombre de produits dérivés à son effigie.

La Bat-montre de Kross Studio

Le chevalier noir crève l’écran depuis le 2 mars 2022. Avec Robert Pattinson dans le rôle-titre, The Batman cartonne en salle. Un succès sur lequel compte surfer Kross Studio, horloger spécialisé dans l’art et la pop culture avec une montre Batman en édition limitée.

Développée en collaboration avec la Warner Bros et DC Comics, la montre en titane DLC noir est à la fois élégante et futuriste. Les fans retrouvent la chauve-souris au centre du cadran avec des chiffres rouge sang.

Baptisée The Batman Tourbillon pour son tourbillon posé sur le cadran, le garde-temps est une réécriture du KS 7’000. La montre est vendue avec une sculpture lumineuse reprenant la forme du Bat-Signal. Elle permet de projeter vers le ciel ou un mur le logo de l’homme chauve-souris. Fourni avec une paire de gants, l’ensemble est proposé à la vente, sous forme de coffret, pour 87.000 euros . Le coffret est disponible en édition très limitée. En effet, il est édité en seulement dix exemplaires.

Batman, plébiscité par les horlogers

L’histoire d’amour entre Batman et l’horlogerie ne date pas d’hier. Rolex a déjà présenté une GMT-Master II “Batman” noire et bleue. Proposée à la vente à 21.900 euros sur Chrono24, la montre en acier fabriquée en 2017 ravira les fans de l’homme chauve-souris.

Une version “Batgirl”, pour femme , existe également. L’horloger Undone s’est lui aussi confronté au chevalier noir à plusieurs reprises à travers une série de montres à l’effigie du héros. Dernière en date, la Dark Knight Retrospective, sortie fin 2021 dont l’esthétique renvoie à celle de la Batmobile.

Conçue à partir d’une Ford Lincoln Futura, la Dark Knight Retrospective dispose d’un revêtement DLC noir pour un boîtier en acier inoxydable d’un diamètre de 42mm. Coiffée d’une sorte de dôme bombé, elle reprend les codes couleurs rouge et noir, propres au super-héros. Prix de vente? Un peu moins de 500 euros .

Batman, un super-héros qui fait vendre

Batman a toujours été l’un des super-héros de chez DC Comics qui faisait le plus vendre avec ses produits dérivés. En 2014, The Licensing Letter, société de ressources sur les exploitations de licences, estimait à 494 millions de dollars , les recettes engendrées par les produits dérivés autour du héros. Un chiffre bien plus important aujourd’hui tant le film au cinéma semble plébiscité par les spectateurs. À ce jour, il aurait généré près de 700 millions de dollars pour un budget initial de 200 millions de dollars .

