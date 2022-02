Un week-end au ski, en famille ou entre amis

Les stations de ski multiplient les initiatives pour attirer les amateurs le week-end. crédit photo : Getty images

Après une année blanche, les amateurs de poudreuse sont de retour dans les stations. Si les taux de réservation annoncent déjà une saison record, les stations multiplient les initiatives pour attirer les amateurs hors des vacances scolaires et notamment le week-end. En solo, entre amis ou en famille.

De nombreux événements pour attirer les amateurs le temps d’un week-end

Pour séduire la clientèle des jeunes et des familles hors des périodes de vacances scolaires, les stations multiplient les manifestations festives le week-end: le Folie Douce Festival à Courchevel, du 8 au 10 avril, Snowbox 22 à Avoriaz du 19 au 26 mars, Rock The Pistes sur les Portes du Soleil du 13 au 19 mars, Tomorrowland à l’Alpe-d’Huez (19 au 26 mars), le Radio Meuh Circus Festival 2022 du 30 mars au 3 avril à La Clusaz, E-WAX à Valmorel en Savoie, les 16 et 17 avril, ou encore Gliss & Mix 2022 les 2 et 3 avril, à Vars dans les Alpes du Sud.

Au programme, dans le désordre: musique, raclettes, vin chaud et ski

Pour simplifier la vie de ces skieurs du week-end, certains prestataires ont packagé toutes les prestations. Logement, forfait remboursable, skis préparés et déposés dans les casiers, check-in des logements en quelques clics sur les applis… tout est fait pour offrir une expérience garantie «sans» perte de temps.

Toujours pour ne pas perdre de temps et en profiter au maximum, les stations proposent des forfaits intégrant de multiples activités complémentaires, du classique spa au dîner en altitude, une montée en dameuse ou une sortie luge. La station des Arcs dans la vallée de la Tarentaise a ainsi créé deux forfaits de ski, «Pass Essentiel» et «Pass Premium», incluant l’accès à des activités à sensations, gratuites ou en tarif réduit: vol en parapente, initiation au ski de randonnée.

Un train direct

Pour profiter au maximum d’un court séjour, rien ne vaut le train direct. Les stations les mieux desservies en ont fait un atout. Ainsi, la station de l’Arc 1 600 offre le funiculaire aux voyageurs du TGV.

À la Rosière, juste en face, une réduction sur les forfaits de ski est offerte pour les voyageurs en train qui débarquent à Bourg-Saint-Maurice. Et les autres stations ne manquent pas d’idées. Ainsi, Orelle propose un forfait gratuit pour les étudiants venant à 4 dans la même voiture.

La formule idéale pour un court séjour au ski reste les clubs aux prestations tout compris. D’autant que les opérateurs proposent désormais des courts séjours attractifs.

Des courts séjours packagés

L’opérateur Miléade propose ainsi des forfaits all inclusive dans ses villages de montagne comme celui de Courchevel ou de La Plagne. Et pour toute réservation de court séjour effectué entre le 1er et le 25 mars, Miléade offre 15% de réduction sur les séjours effectués entre le 9 avril et le 7 mai.

À Club Med, les courts séjours sont possibles et permettent de profiter de l’offre «Tout Compris by Club Med», à savoir le forfait et le déjeuner inclus dès le jour de votre arrivée jusqu’à votre départ. Ils proposent également l’«Easy Arrival», le service de mise à disposition du matériel déjà prêt à l’arrivée, les cours de ski ou de snowboard collectifs et les activités après-ski. Une bonne façon de découvrir le tout nouveau village de la Rosière ou de celui des Arcs.

