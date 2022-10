Un chargeur unique pour tous les smartphones dès 2024

Dès 2024, les fabricants de smartphones et autres appareils technologiques devront recourir au même type de port USB. crédit photo : Getty Images

À partir de l’automne 2024, tous les appareils électroniques de petite et moyenne taille “devront être équipés d’un port USB type C, quel que soit leur fabricant”, selon l’accord pris par l’Union européenne. Un revers sévère pour Apple qui luttait contre cette initiative.

Le chargeur universel

Le 4 octobre 2022, le Parlement européen a donné son feu vert à l’instauration d’un chargeur identique pour tous les smartphones, tablettes, casques, écouteurs, consoles de jeux vidéo, ordinateurs et enceintes portables. La norme USB-C est retenue par les parlementaires. Tous les fabricants vont donc être tenus de se mettre aux normes. Le texte donne 12 mois aux États membres de l’UE pour transposer cette nouvelle réglementation à leur législation nationale. Ces dispositions s’appliqueront après 24 mois pour les chargeurs d’équipements informatiques et après 40 mois pour les ordinateurs portables. Cette nouvelle règle n’est pas rétroactive.

Des économies pour les Européens

Pour l’Union européenne, l’enjeu d’une telle décision est à la fois de redonner du pouvoir d’achat aux Européens tout en faisant des économies d’énergie: “Ces nouvelles obligations entraîneront une plus grande réutilisation des chargeurs et aideront les consommateurs à économiser jusqu’à 250 millions d’euros par an sur les achats inutiles de chargeurs. On estime que les chargeurs jetés et inutilisés représentent environ 11.000 tonnes de déchets électroniques par an”, détaille le Parlement européen dans un rapport. Il existe encore différents types de câble USB-C dont la puissance ou le débit varie. Pour aider le consommateur, l’USB Implementers Forum, l’organisation en charge de ce standard, vient d’établir sept nouveaux logos qui figureront bientôt sur les emballages des câbles.

Revers sévère pour Apple

Si la plupart des fabricants proposent déjà des smartphones et autres outils high-tech répondant à la norme USB-C, Apple fait figure de résistant. La marque à la pomme refuse depuis plusieurs années de se conformer. La défense de la marque est toujours la même: le chargeur universel briderait l’innovation. En 2012, Apple lance ainsi avec l’iPhone 5 un nouveau chargeur Lightning, une technologie dont elle est propriétaire. L’application d’une norme universelle est donc un sérieux manque à gagner pour la marque à la pomme. De son côté, l’Union européenne tente de prendre l’avantage en s’attaquant désormais au secteur des chargeurs sans fil afin d’établir, là encore, une norme universelle avant d’être prise de court par les marques.

L’amende record d’Apple en France réduite à 371,6 millions d’euros L’ automne 2022 n’a pas été si mauvais pour Apple. Si l’instauration d’une nouvelle norme USB d’ici 2024 devrait coûter cher à la marque à la pomme, la récente décision de la Cour d’appel de Paris a dû lui redonner le sourire. Le 6 octobre 2022, l’instance juridique a décidé de réduire aux deux tiers l’amende record infligée par l’Autorité de la concurrence à Apple. La douloureuse passe donc de 1,1 milliard d’euros à 371,6 millions d’euros . L’affaire n’est toutefois pas finie. Apple conteste toujours l’amende et affirme qu’il va se pourvoir en Cassation. La marque demande l’annulation totale de la sentence. L’autorité de la concurrence pourrait bien en faire de même. Le combat continue.

