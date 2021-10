Un apéro dinatoire réussi à tous les coups

Moment de partage et de convivialité par excellence, l’apéritif se partage en famille ou entre amis crédit photo : Getty images

Véritable institution au pays des bons vivants, l’apéritif se transforme parfois en un vrai repas. Moins formel qu’un dîner et moins long à préparer, l’apéro dinatoire représente l’alternative parfaite pour une soirée placée sous le signe de la convivialité. En famille ou entre amis, découvrez nos conseils pour un apéritif dinatoire réussi.

Variez les plaisirs

Le premier secret d’un apéritif dinatoire réussi, c’est la diversité! Salé, sucré, légumes, fromage, pain… en multipliant les types d’ingrédients et les saveurs, vos invités auront la sensation d’un vrai dîner tout en étant rassasiés. Variez les textures et les contenants (verrines, tartines, bouchées, toasts), alliez la mousse et le croquant, le fondant et le croustillant...

Misez sur l’originalité

Oubliez les chips de pomme de terre et le saucisson sec! Surprenez vos invités avec des muffins, des gaufres, des mini-madeleines ou des croissants salés. Modifiez la présentation en proposant le foie gras non pas tartiné mais piqué sur une brochette entre une demi figue et un morceau de pain d’épice. À moins que vous ne jouiez la carte de la convivialité en posant sur la table un appareil crêpe-party ou une plancha? Succès garanti!

N’oubliez pas les classiques

S’il est important de varier les plaisirs, un apéro dinatoire comporte toutefois des codes et on s’attend à y trouver un certain nombre de choses. Tout comme les quiches ou la charcuterie, les dips assortis d’un panel de sauces (tarama, houmous, guacamole, tapenade, yaourt aux fines herbes ou au citron) sont une valeur sûre, en plus d’être simples et rapides à cuisiner. Variez les tartines: baguette, toasts, bâtonnets de légumes, carrés de fromage, crackers…

Choisissez un thème

L’arme secrète de tout apéritif dinatoire réussi! Le thème donne une ligne directrice en se déclinant de la boisson au dessert. Vous avez l’embarras du choix. Une couleur (Halloween approche, pourquoi ne pas tenter un apéro orange? Carottes, citrouilles, patate douce, agrumes, saumon, mimolette, cheddar…). Un pays (apéritif italien, libanais, thaï…). Une région: vous êtes plutôt Normandie (cidre, Calvados, Livarot et tarte aux pommes) ou Pays basque (jambon de Bayonne, piment d’Espelette, Ossau-Iraty et gâteau basque)? L’occasion de découvrir ou faire découvrir des spécialités méconnues.

Terminez en beauté

Trop souvent oublié ou négligé, le dessert permet de finir la soirée sur une note sucrée et de régaler une dernière fois vos hôtes. Deux options: miser sur la profusion de miniatures (financiers, macarons, madeleines, muffins…) ou jouer à nouveau la carte de la convivialité en préparant un dessert à partager: mousse au chocolat, tiramisu, tarte… Pour une fin en apothéose, la fontaine à chocolat associée à des fruits, bonbons ou morceaux de brioche fait toujours son petit effet.

Des cocktails flambés pour changer du Spritz Cocktail-star de l’été, le Spritz se prête moins à des températures fraîches. Et si vous tentiez les cocktails flambés? Pour un café brûlot énergisant, associez brandy, cointreau ou armagnac, café fort très chaud, le tout parfumé de zeste d’orange et de citron, cannelle et clous de girofle. Pas trop fan du café? Préparez un punch flambé en mélangeant vin rouge léger, brandy, une orange et un citron bio, cannelle, clou de girofle et noix de muscade.

