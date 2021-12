Alors que la fin d'année est presque là et que la période des fêtes va entrer dans sa phase la plus cruciale, avec les réveillons, Noël et tout le toutim, chacun d'entre nous va pouvoir se remplir la panse de chocolat, se régaler de papillotes et se gaver de délicieuses petites truffes faites maison ! Oh nous en avons bien conscience, il existe autant de recettes de truffes qu'il y a de personnes gourmandes pour s'en délecter, néanmoins, nous allons profiter de ce contenu pour vous proposer 2 façons différentes de préparer ces mets succulents, qui enchantent les petits comme les grands !

Truffe de Noël : la recette qui mettra tout le monde d'accord

Avant toute autre chose, il nous semble important de dire que les truffes sont ce qu'elles sont, et même si vous souhaitez à tout prix sortir de l'ordinaire et vous montrer le plus original du monde, il n'en demeure pas moins que vous allez devoir vous astreindre à certaines règles de base, sans quoi ce ne sont pas des truffes que vous allez préparer, mais des rochers ou un autre genre de met…

Alors à toutes celles et à tous ceux qui pensent trouver ici une recette qui se baserait par exemple sur autre chose que du chocolat, et bien ce n'est pas la peine d'aller plus loin, car vous n'allez pas trouver votre bonheur…

Nous tenons à vous proposer une recette à la fois simple et traditionnelle dans un premier temps, de sorte que vous obteniez des truffes qui finalement, ressembleront plus ou moins à celles que vous avez dégusté enfant, lorsque c'étaient vos parents ou vos grands parents, qui les avaient préparées !

Une fois que nous aurons pris le temps de vous la narrer par le menu, alors nous prendrons ensuite un petit moment pour oser une variante un tantinet plus originale, qui sortira de l'ordinaire et qui vous permettra de proposer une variante toute en douceur, tant aux palais sucrée de vos proches qu'à ceux de vos enfants !

La recette des truffes traditionnelles

Préparation pour 4 personnes, soit entre 20 et 30 truffes en fonction des gabarits de truffes que vous allez confectionner.

Difficulté : Très simple

Budget : Moyen

Durée de la préparation : 25 à 30 minutes (mais temps total de 2 h environ avec le repos du chocolat au frigo)

Les ingrédients nécessaires :

- 250 g de chocolat pâtissier

- 75 g à 80 g de sucre glace

- 5 g à 6 g de sucre vanillé

- 95 g à 100 g de beurre doux

- 45 g à 50 g de cacao en poudre

- 2 jaunes d'œuf

La préparation :

- Vous allez commencer par casser le chocolat en petits morceaux ou en carreaux dans un récipient que vous allez ensuite chauffer au bain-marie le temps de faire fondre tout le chocolat.

- A mesure que le chocolat fond, ajoutez le beurre que vous pouvez couper en petits morceaux à mesure.

- Une fois que le beurre a bien fondu dans le chocolat , faites en sorte qu'il s'incorpore bien et que vous obteniez un mélange bien homogène.

- Vous pouvez retirer le récipient du feu, et ajouter les 2 jaunes d'œuf ainsi que le sucre vanillé (ce dernier va apporter un petit croquant si vous ne mélangez plus trop à partir de là…), et le sucre glace. Mélangez le tout (sans trop insister si vous souhaitez conserver le croquant du sucre).

- A présent, vous pouvez déposer votre récipient au réfrigérateur et le laisser ainsi reposer pendant une heure à une heure et demie, afin que le chocolat retrouve un peu de sa dureté et puisse être façonnable sans trop de peine.

- Retirez le plat du frigo, puis confectionnez des petites boules en allant piocher dans le chocolat partiellement durci avec une cuillère à café et en roulant le tout entre vos doigts.

- Vous pouvez maintenant rouler vos boules dans le cacao en poudre à la main, puis les disposer une à une sur un plat pour former une pyramide pourquoi pas !

Le tour est joué, il ne vous reste plus qu'à vous régaler, avec modération pour éviter la crise de fois cependant !

La variante façon truffes des neiges

Préparation pour 4 personnes, soit entre 20 et 30 truffes en fonction des gabarits de truffes que vous allez confectionner. C'est encore plus simple à réaliser, mais tout aussi bon !

Difficulté : Très simple

Budget : Moyen

Durée de la préparation : 25 à 30 minutes (mais temps total de 2 h environ avec le repos du chocolat au frigo)

Les ingrédients nécessaires :

- 280 g à 300 de chocolat blanc

- 90 ml à 100 ml de crème liquide

- 25 g à 30 g de beurre doux

- 90 g à 100 g de noix de coco râpée

La préparation :

- Vous allez commencer par casser votre chocolat blanc en carreaux ou en petits morceaux, puis placer le tout dans un récipient.

- Faites chauffer votre crème dans une casserole à feu plutôt doux, puis ne fois qu'elle est bien chaude, versez-la par dessus le chocolat blanc.

- Laissez ainsi une petite minute, puis mélangez le tout afin que vous obteniez un appareil tout à fait homogène, avec une consistance lisse.

- A présent, vous pouvez verser le beurre fondu, puis ajoutez aussi une bonne partie de la noix de coco râpée et de nouveau, mélangez bien votre appareil.

- Filmez votre récipient puis déposez-le au réfrigérateur pendant au moins 2 heures à 2 heures et demie.

- Retirez votre récipient du frais, puis confectionnez des petites boules en allant piocher dans le chocolat partiellement durci avec une cuillère à café et en roulant le tout entre vos doigts.

- Vous pouvez maintenant rouler vos boules dans la noix de coco râpée que vous avez conservée Il ne reste plus qu'à les disposer une à une sur le plat de votre choix.

Notez que si vous mélangez les truffes noires et les truffes blanches, vous pouvez obtenir un visuel vraiment très sympa...pensez-y !

Pour finir, nous aimerions vous suggérer une idée qui pourrait aussi offrir un peu de variété à vos truffes, qu'elles soient blanches ou noires… Pour cela, rien de plus simple, vous n'aurez qu'à placer une noisette entière au cœur de certaines d'entre elles, en roulant la pâte de chocolat autour de ce noyau croquant !