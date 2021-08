Trottinette électrique: comment bien choisir son casque?

Retrouvez tous nos conseils pour bien choisir votre casque crédit photo : Shutterstock

Si l'on a de plus en plus souvent le réflexe de porter un casque pour circuler à vélo, ce n'est pas encore le cas pour la trottinette. Ce dernier reste pourtant le meilleur moyen d'éviter les blessures les plus graves. Vous souhaitez rouler en toute sécurité ? Suivez nos conseils pour choisir un casque sûr et confortable.

Le casque, meilleur allié sécurité

Pratiques et faciles à conduire, les trottinettes électriques sont fréquemment impliquées dans des accidents. Si le port du casque n'est pas obligatoire, il reste fortement conseillé. 40% des blessures occasionnées en trottinette électrique touchent la tête, contre 32% pour les fractures, et 28% pour les autres lésions (ecchymoses, élongations...) On estime que le port du casque réduit de 60% le risque de blessure grave à la tête.

Le choix du casque dépend de de votre vitesse

Il n'existe pas de casque dédié à l'usage de la trottinette. Plusieurs possibilités s'offrent à vous, et le type de casque le mieux adapté dépend principalement des conditions d'utilisation de votre trottinette électrique, et de votre vitesse. Rouler de nuit, par mauvais temps ou sur une chaussée dégradée augmente les risques d'accident, et nécessite donc une protection renforcée.

Si vous roulez à moins de 20km/h, sur des routes en bon état et avec une bonne visibilité, un casque de vélo vous offrira une protection suffisante grâce à sa coque intérieure en polystyrène.

Qui dit vitesse plus élevée dit risque augmenté. Entre 20 et 40 km/h, le casque de snowboard constitue un bon compromis entre la sécurité et le confort. S'il possède une résistance aux chocs élevée, il n'est en revanche pas très adapté en cas de fortes chaleurs, et pèse un peu plus lourd qu'un casque de vélo.

Pour des vitesses supérieures à 40 km/h, ou dans des conditions difficiles, le casque jet, qui laisse une partie du visage à découvert, ou le casque de moto intégral s'imposent. Bémol: ces modèles sont lourds et encombrants. Gardez à l'esprit que le casque qui vous protège le mieux est celui que vous portez: inutile de choisir un modèle qui offre une protection optimale s'il reste au placard.

Comment choisir le bon modèle?

Il est indispensable de vous rendre en magasin pour essayer plusieurs modèles, comparer et choisir celui qui vous convient le mieux. Mesurez votre périmètre crânien au préalable, ajustez la mollette située à l'arrière et les sangles s'il s'agit d'un casque de vélo. Celui-ci ne doit ni comprimer, ni être trop lâche. Le confort est un élément essentiel: pensez aux ouvertures si vous roulez par temps chaud, à la visière pour vous protéger des intempéries... Casques pliants, casques airbags, l'offre est séduisante mais n'oubliez-pas: la sécurité doit rester votre critère premier! Vérifiez toujours que le casque est conforme aux normes européennes.

Quand faut-il changer son casque?

Il est indispensable de remplacer son casque en cas de choc, qu'il s'agisse d'une collision ou d'une chute dans un escalier par exemple. En effet, même si celui-ci ne présente pas de dommage apparent, la structure interne peut avoir été endommagée et ne remplira plus correctement sa fonction d'amortisseur. De manière générale, on conseille de changer de casque tous les 5 ans. En effet, sous l'effet des rayons UV et de la chaleur, la colle et la coque interne perdent en efficacité au fil des années.

