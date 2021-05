Trois grandes femmes qui se cachent derrière trois grands hommes

"Derrière chaque grand homme se cache une femme" dit le proverbe. Voici la preuve en trois couples crédit photo : Shutterstock

Est-ce que Barack Obama serait devenu le 44e président des États-Unis, Federico Fellini un réalisateur de génie et Salvador Dali un artiste reconnu sans Michelle, Giulietta et Gala ? On ne le saura jamais, mais tout laisse à penser que ces trois grands hommes doivent une grande part de leur succès à ces trois grandes femmes.

Michelle Obama, le charisme d'une future présidente

Née en 1964 à Chicago, Michelle Obama a été l'une des Premières dames des États-Unis les plus influentes de l'histoire. En 1990, elle entre en tant qu'avocate au sein du cabinet Sidley Austin. C'est là qu'elle devient le mentor de Barack Obama, le seul autre avocat afro-américain de la société. En 1992, Michelle épouse Barack sans imaginer que celui-ci deviendrait un jour le 44e président américain. Elle n'a pas attendu de devenir First Lady pour s'engager dans différentes causes et pendant la première campagne présidentielle, Michelle Obama a été un soutien essentiel du futur président.

Lors de la seconde campagne, sa popularité a considérablement favorisé la réélection du président Obama. La First Lady a apporté un soin tout particulier à ses tenues et est devenue une véritable icône de mode. Son potager bio installé à la Maison-Blanche est devenu célèbre et lui a permis de lancer la campagne "Let's Move" pour lutter contre l'obésité. En 2015, aux funérailles du roi d'Arabie saoudite, Michelle Obama s'est fait remarquer en refusant de porter le voile et en déclarant: "Qui vient voilée dans mon pays laïc, me verra dans le sien sans voile et vêtue comme je le suis habituellement. La tolérance n'est pas à sens unique." Son président de mari lui doit beaucoup et il n'est pas impossible que, contrairement à Clinton, il devienne un jour le mari de madame la présidente Michelle Obama.

Giulietta Masina et Fellini, cinquante-deux ans d'amour inspirant

En novembre 1993, Giulietta Masina s'est tenue digne et malheureuse devant le cercueil de son grand amour, Federico Fellini. Elle ne survivra que six mois à celui dont elle disait: "Nous sommes très différents, moi j'aime les pâtes, lui adore le risotto. Moi j'aime parler, voyager, aller au concert, danser. Lui parle peu. Alors je lui écris des lettres..."

Le grand metteur en scène et la grande actrice avaient beaucoup d'autres différences. Lui aimait vivre dans la lumière, le luxe et la séduction. Elle préférait l'ombre, la discrétion et s'est toujours montrée fidèle et loyale. Pourtant, ils ne pouvaient pas se passer l'un de l'autre. Si Giulietta n'était pas sur un tournage, Federico s'énervait et ne cessait de l'appeler pour lui demander son avis. Elle a édité plusieurs scénarios et a choisi le casting de beaucoup de ses films. Actrice magistrale dans La Strada ou Les Nuits de Cabiria, elle a préféré sacrifier sa carrière pour se consacrer totalement à son génial mari.

Pour Dali, Gala était divine

Quand Dali parlait de Gala, il déclarait non sans humour et non sans accent: "J'aime Gala plus que ma mère, plus que mon père, plus que Picasso, et même plus que l'argent. Merci Gala!" Elena Diakonova, alias Gala, est née en 1894, dix ans avant Dali.

En 1912, elle fait la connaissance de Paul Éluard qui lui donnera une fille. C'est avec lui qu'elle fera la connaissance de Dali. En 1929, le couple est invité par le peintre espagnol dans sa maison de Cadaqués. Dès qu'il la voit, Salvador a le coup de foudre. Pour la séduire, il va jusqu'à s'enduire d'excréments de chèvre, une technique qui n'appartient qu'à lui et qui apparemment fonctionne bien car, en 1932, Dali et Gala se marient civilement avant de se marier religieusement en 1958. À leur rencontre, Dali souffrait d'anxiété. Il était alors accablé par la dépression et le manque de reconnaissance. Gala a tout de suite vu en lui un artiste génial. Elle était sa première femme, sa muse, son modèle, sa mère, son assistante et sa représentante. À ses côtés, Salvador Dali a retrouvé le goût de vivre et l'envie de créer. Il a d'ailleurs signé chacune de ses œuvres "Gala-Salvador Dali" et a toujours affirmé qu'il était devenu un grand artiste grâce à elle.

