Tout savoir sur l’origine des signes astrologiques

Qui parmi vous peut prétendre ne jamais avoir été curieux de savoir ce que son horoscope lui réservait sur l'année à venir, ou sur la semaine ou la quinzaine à venir ? Nous ne sommes pas tous totalement convaincus de la pertinence de ce genre de lecture, néanmoins, ne serait-ce que par curiosité, même si nous doutons fortement, nous sommes très nombreux à prendre 1 minute ou 2 pour le faire, lorsque l'opportunité se présente. Dans ce contenu, sans pour autant entrer dans des considérations trop pointues, nous allons revenir sur l'origine de ces fameux 12 signes du zodiaque, car même si ce sujet intéresse énormément de gens, leur origine nous est souvent étrangère...

Peu importe la maison du zodiaque dans laquelle nous sommes nés, la plupart du temps dès l'enfance, chacun d'entre nous considère que son signe est le "plus fort" ou tout du moins, qu'il nous vaut certaines qualités, et parfois même un destin de vie à venir...

Reconnaissons cependant, pour être magnanime, que cela est d'une subjectivité absolue et revenons sur les origines des 12 signes du zodiaque, afin que chacun puisse en débattre en connaissance de cause. Pour la petite histoire, il faut savoir que le terme même de "Zodiaque" provient du grec "Zodiakos", et signifie "Cercle de petits animaux'"; cela devrait déjà nous mettre sur la voie, n'est-ce pas ?

Alors si vous vous posez la question de savoir pourquoi vous êtes un bélier, un taureau ou un poisson, si vous souhaitez savoir ce que vient faire le verseau ou la balance dans tout cela, alors cet article est fait pour vous.

Si vous êtes à voyager vers les étoiles et à sauter de constellation en constellation comme une petite grenouille céleste le ferait de nénuphar en nénuphar, alors élançons-nous...

I/ L'origine des maisons : des archétypes intemporels...

Afin de bien comprendre de quoi il retourne lorsque l'on parle d'archétype, il faut en référer à un certain Carl Gustav Jung, car c'est précisément lui qui a mis en évidence ce concept et l'a décortiqué pour les générations à venir. expliqué en long, en large et en travers ce qu'était le concept d'archétype, à savoir :"Une tendance de l'esprit humain à utiliser une même 'représentation donnée à priori' renfermant un thème universel structurant la psyché, commun à toutes les cultures, mais figuré sous des formes symboliques diverses."

Vous l'aurez compris, cela veut dire qu'en dépit de l'endroit et de l'époque, en dépit des cultures qui ont chacun leurs spécificités, il est naturel de retrouver différents symboles pour un seul et même archétype... L'archétype est un peut le faisceau qui focalise ces diverses spécificités, qui se rejoignent donc sous un aspect ou une conceptualisation commune.

En Europe, et plus généralement dans les sociétés occidentales et judéo-chrétiennes, le zodiaque se divise en 12 maisons, en 12 symboles, les fameux Signes du zodiaque ; ils sont donc au nombre de 12, comme le nombre de mois dans l'année, et ce n'est pas un hasard, évidemment...

Afin de mieux cerner ce concept d'archétype que nous décrivions plus haut, et ainsi clore le sujet, Carl Gustav Jung écrivait aussi : "Un Archétype n'est rien moins qu'une essence spirituelle qui forme à priori l'expérience humaine, par la structure même du mental, et qui conditionne les schémas de la pensées, des représentations et des comportements."

Si vous vous demandez ce qui relie cette version quelque peu philosophique et l'astrologie, et bien comprenez que ce n'est rien d'autre que le canevas de la voûte céleste ; ce plan de l'écliptique qui est le terrain de jeu des astres, des planètes, des galaxies et des constellations

A l'origine, le Soleil, la Lune et les planètes étaient tout simplement considérés comme des entités divines, c'est sur ce terreau que l'humanité, au fil des Âges, a su se créer une mythologie. C'est aussi à l'étude des courses, des cycles et des trajectoires de ces grands ensembles, que l'Homme a petit à petit réussi à se doter d'outils très fins afin d'en mesurer les plus infimes variations au fil des années et du temps qui se déroule.

Au départ, l'astrologie est une science empirique, qui se base sur l'observation de tout ce qui fait notre environnement (à l'échelle macro évidemment...), ce qui inclut bien sûr toute la nature, et les courses des étoiles...

Bien avant l'Antiquité déjà, en Inde, en Chine ou en Mésopotamie, les 12 représentations zodiacales (12 parties du ciel qui bénéficient d'une amplitude égale) ont puisé leurs principes les plus fondamentaux dans tout un ensemble de mythes et de croyances très divers...

C'est précisément depuis ces sources immémoriales que nos 12 signes astrologiques se sont construits et imposés.

II/ Revenons à présent sur les 12 signes du zodiaque

A partir du moment où l'on a bien saisi que le zodiaque correspond de façon symbolique à la zone du ciel (depuis une perspective terrestre bien entendu...), où se meuvent le soleil, la lune et les autres planètes, il faut également savoir que la version qui évoque 12 zones (ou 12 maisons) remonte à plus de 500 ans avant notre ère, et à l'Antiquité ; c'est en effet à cette époque que les astrologues ont donné à chaque signe le nom de la constellation qui était la plus proche de cette partie ciel.

Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le lien qui reliait les signes zodiacaux et la disposition des constellation dans le ciel s'est très fortement distendu avec le passage des siècles et des millénaires, et il n'est plus très évident de nos jours.

S'agissant des Signes, on peut distinguer les signes dits :

- d'Air (les Gémeaux, la Balance et le Verseau)

- d'Eau (le Cancer,le Scorpion et le Poisson)

- de Feu (le Bélier, le Lion et le Sagittaire)

- de Terre (le Taureau, la Vierge, le Capricorne)

Afin de bien se remettre en tête les dates et les vertus associées, voici les 12 signes du zodiaque repris et détaillés un par un :

- le Bélier (21 mars - 20 avril)

Très souvent, le Bélier est associé à une très forte énergie naturelle et à une grande amabilité avec les gens qui l'entourent. Par ailleurs, on considère également que les Béliers sont courageux, pugnaces, honnêtes et ne sont pas avares, ni en termes de sentiments, ni en termes matériels.

- le Taureau (21 avril - 20 mai)

On considère que les Taureaux débordent de joie de vivre, ils adorent mettre en avant cette sensualité qui leur est très souvent si naturelle. La plupart du temps, les Taureaux ne sont pas dotés d'un grand esprit de compétition (attention aux exceptions tout de même...), mais ils sont extrêmement travailleurs, cohérents, un peu butés parfois, si bien qu'il est difficile de les faire changer d'avis une fois qu'ils sont décidés à faire telle ou telle chose. Pour finir, et cela est aussi un trait de l'animal, les Taureaux ne sont pas enclin aux révolutions de palais trop fréquentes, dans leur environnement direct...

- les Gémeaux (21 mai - 21 juin)

Les Gémeaux sont un signe qui a tendance à surprendre, et on les retrouve régulièrement dans des situations, des activités ou des métiers qui sortent un peu de l'ordinaire, ou qui détonnent carrément... Les Gémeaux sont des personnes curieuses, ils aiment les choses de la culture et possèdent aussi, une sagacité particulière. Ils sont le plus souvent relativement expressifs, et mènent souvent une vie indépendante ; ils sont aussi un peu 'touche à tout', et s'avèrent très sensibles dans certaines circonstances.

- le Cancer (22 juin - 22 juillet)

Les Cancer ont pour eux cette faculté à laisser leur esprit gambader librement dans leur imaginaire et font souvent montre d'une personnalité un brin rêveuse. Les Cancers mettent leur noyau familial au centre de tout et sont très généreux avec leurs proches, mais ils ont tendance à ne pas se livrer au premier venu. On prête très souvent aux Cancers une nature profondément romantique, et on leur reconnaît aussi un attachement à leurs pénates qui est si fort, qu'ils en deviennent casaniers !

- le Lion (23 juillet - 23 août)

On considère d'une manière générale que les Lions sont des personnes qui possèdent une force intérieure et un magnétisme de leader, et cela se vérifie effectivement.. Les lions, par extension, possèdent également cette faculté à diriger en ce sens de l'honneur qui font d'eux des meneurs nés. Ils sont aussi très attentifs aux risques qui peuvent être pris dans telle ou telle situation, mais cela ne les empêche pas de se montrer plus audacieux que la moyenne. On dit aussi des lions qu'ils sont parfois un brin autoritaires, qu'ils manquent de temps temps d'humilité, mais ils sont par ailleurs extrêmement passionnés.

- la Vierge (23 août - 22 septembre)

D'une manière générale, les Vierges sont considérées comme des personnes qui prennent le temps de poser le pour et le contre, dans toutes les situations, ou presque... Les Vierges ont une très grande capacité d'adaptation, et elles aiment par-dessus tout le travail bien fait, elles sont donc très rigoureuses et ont un souci du détail qui confine parfois au perfectionnisme... Les Vierges sont souvent plutôt tournées vers l'intellect, elles sont cérébrales, parfois trop, car cela peut générer des angoisses, mais elles sont aussi très patientes, ce qui contrebalance un peu.

- la Balance (23 septembre - 22 octobre)

Les Balances sont souvent d'une nature à la fois introvertie et un brin nerveuse, ce qui leur vaut parfois de se montrer un tantinet impulsives. Les Balances sont doués pour s'adapter quel que soit le contexte, et elles possèdent aussi un véritable talent pour unifier plutôt que de s'affirmer de manière individuelle ou de chercher à diviser. Charmantes, réfléchies et calmes, les Vierges sont aussi raffinées et donnent parfois la sensation de manquer un petit peu d'empathie, ce qui, en réalité, n'est pas la vérité..

- le Scorpion (23 octobre - 21 novembre)

La plupart du temps, on dit du Scorpion qu'il est impulsif et qu'il a du mal à prendre du recul lorsque les choses nécessitent une décision rapide ou que le contexte est un peu compliqué. Mais pour contrebalancer cela, le Scorpion a tout de même une propension à savoir garder le silence silencieux et à ne pas se livrer de façon très extravertie. Le Scorpion, au final, est donc la plupart du temps plutôt secret, bien que très volontaire lorsqu'il faut avancer, il sait aussi se montrer audacieux et très intuitif dans les relations humaines, que ce soit en famille ou bien au travail. Pour terminer avec les Scorpions, il faut aussi savoir qu'ils sont parfois un petit peu butés, mais leur sens critique fait qu'ils ont tort, il s'en rendront compte assez vite et corrigerons la trajectoire.

- le Sagittaire (22 novembre - 20 décembre)

Même s'il y a bien entendu des exceptions, les Sagittaire sont d'une la plupart du temps d'une nature assez extravertie et indépendante. On leur prête en outre une véritable personnalité charismatique de leader et, dit-on, ils n'ont par leur pareil pour relever des défis qui pourraient sembler très difficiles à d'autres... Le Sagittaire est souvent très chaleureux et bienveillant, il aime une certaine forme de rigueur, tant dans le cadre amical que dans un contexte amoureux, et il a tendance à fuir les situations floues ou qui louches... Le Sagittaire est souvent très à l'aise en société, il en joue même parfois de trop, au point d'en devenir un peu trop extraverti et emporté.

- le Capricorne (21 décembre - 19 janvier)

Même si à première vue, les Capricornes semblent généralement assez flegmatiques, voire même parfois austères, à l'intérieur, le chaudron bouillonne à grosses bulles et ils sont extrêmement sensibles et ouverts sur le monde. Il se raconte souvent que les Capricornes sont recouverts d'une sorte de carapace, afin de se protéger du monde et des autres, ce qui n'est pas faux, mais sous cette coque défensive, réside une âme d'enfant qui est restée originelle ou presque, depuis le début de son existence.... La plupart du temps, les Capricornes sont des gens sur lesquels vous pouvez vous appuyer sans trembler, ils sont solides, honnêtes, et reconnaissons-le aussi, parfois un tantinet obstinés. Par ailleurs et pour finir avec ce signe, les Capricornes sont souvent les premiers à questionner les choses, les événements et çà se montrer sceptiques, et ils sont également absolument impitoyables dans certaines circonstances.

- le Verseau (20 janvier - 18 février)

Les personnes qui sont nées sous le signe du Verseau mettent généralement l'amitié au tout premier plan des rapports humains ; ils n'ont aucun mal à ne pas se mettre en avant, à mettre leur ego dans leur poche, ce qui facilite leur rapport aux autres, mais attention néanmoins, car ils sont aussi, très souvent, d'une franchise abrupte qui peut parfois interpeller... Les Verseaux sont des idéalistes invétérés, ils font montre d'une personnalité souvent très singulière mais d'une générosité sans faille. Les Verseaux possèdent également de véritables talents créatifs quelle que soit la discipline et ils ont aussi un esprit critique très affûté. Pour finir, sachez que les Verseaux n'aiment pas les conflits, qu'ils préféreront reculer si on les met dans une situation qu'ils jugent non tolérable, mais qu'il ne faut pas non plus franchir les limites...sans quoi le signe d'Air va se lever en véritable tempête !

- le Poisson (19 février - 20 mars)

La plupart du temps, lorsque l'on parle du Poisson, on a tendance à le situer aux antipodes parfaits de ce qu'est la Vierge...autant dire que les poissons ont tendance à ne pas opposer les personnes, les concepts et les situations. Les Poissons aiment à dresser des synthèses, à trouver la position ou le mot juste dans toutes les situations ; afin d'illustrer cela, on dit souvent que les émotions du Poisson l'emportent sans bataille face au 'tout cérébral'. Les Poissons sont souvent des personnes très dévouées aux autres, ils aiment se montrer plutôt discrets et très aimables. Relativement sensibles, les Poissons peuvent parfois donner l'impression de ne pas se confronter directement au réel, mais c'est juste leur façon de le faire, qui diffère... Enfin et pour finir, on dit aussi des Poissons, et cela se vérifie effectivement, qu'ils ont un peu la tête dans la lune, et qu'ils sont difficiles à déchiffrer dans certaines situations.

Pour conclure :

Nous en avons terminé avec notr article du jour, et nous espérons vivement qu terme de cette lecture, vous en savez désormais beaucoup plus sur les signes du zodiaque, leur histoire, leurs significations, et les caractères dont on les affuble naturellement lorsque l'on se penche un peu sur l'astrologie. Nous insistons sur le fait que chaque signe est unique, et qu'aucun n'est, en soi, supérieur à un autre, cela est tout à fait clair et ne souffre pas la discussion ; les personnalités sont elles aussi très importantes, dans la vie de quelqu'un, alors ne collez pas forcément d'étiquette définitive sur une personne, uniquement sur la base de son signe du zodiaque, car ce serait forcément très réducteur… Nous avons tâché d'être synthétiques et avons sciemment évité de rentrer dans des considérations trop techniques, de sorte que ce contenu puisse dégrossir l'ensemble de vos connaissances, sans pour autant faire des dizaines de pages de long… Quoi qu'il en soit, si le sujet vous intéresse et que vous souhaitez creuser la thématique, et bien sachez que vous pourrez trouver des dizaines et des dizaines de sites spécialisés, qui vous expliqueront avec foules détails tout ce que nous n'avons pas eu le temps de dire ici, alors n'hésitez pas à taper les quelques mots clefs nécessaires, et apprenez…

