Top 5 des régions françaises injustement sous-estimées pour un été au top !

Lorsqu'il s'agit d'organiser des vacances d'été, on pense souvent à la Corse, à la Côte d'Azur, à la Normandie et plus généralement à tous ces coins où l'on peut trouver un peu de sable et surtout un plan d'eau dans lequel se baigner. Pourtant planifier un voyage à la plage n'a rien d'obligatoire. En effet, la France, destination n°1 des Français regorge de coins atypiques et empreints de cachet où passer son été sans s'ennuyer une seule seconde. Voici lesquels.

L'Alsace

Si l'on connaît plutôt l'Alsace pour ses marchés de Noël, ses pains d'épices et son vin chaud, la région ne tarit pas d'attraits touristiques l'été. Outre un climat bien plus supportable que dans d'autres coins de France à la même période de l'année, elle offre des escapades gastronomiques sur la route des vins à Kaysersberg, des balades bucoliques à Strasbourg dans la Petite France ou à Colmar et sa Petite Venise, mais surtout un cadre dépaysant. L'Alsace est incontestablement une région où passer des vacances en amoureux ! Mais, si vous comptez y faire un crochet avec les enfants, sachez que vous y trouverez aussi votre compte. En matière de zoo tourisme, l'Alsace a de quoi vous épater. Entre la Volerie des Aigles et la Montagne des Singes à Kintzheim, le Zoo de Mulhouse, le parc animalier NaturOparC, vous aurez l'opportunité de voir tout un tas d'animaux. Pour les amateurs de sensation forte, le parc du Petit Prince, premier parc aérien du monde - est sans conteste une destination à ne pas manquer, sauf si vous avez le vertige. Et pour faire dans le culturel, prévoyez un détour par les châteaux forts du Haut-Koenigsbourg, de Fleckenstein, du Lichtenberg et du Hohlandsbourg, sensations garanties !

La vallée de la Somme et la côte Picarde

Si vous êtes un tant soit peu aventureux, optez pour la baie de la Somme ! Un séjour qui vous offre une bonne coupure et surtout un bon nombre d'activités palpitantes à essayer. Vous pourrez vous laisser tenter par un voyage à bord d'un train à vapeur de la Belle-Époque résolument bien entretenu, faire des balades à cheval en bord de mer, prendre des bains de soleil au Crotoy - et même bivouaquer sur le cœur vous en dit - profiter d'une sortie au Parc ornithologique du Marquenterre, contempler les falaises à Ault et au Bois de Cise qui n'ont rien à envier à celle d'Étretat. Bref, si vous aimez les paysages du type carte postale, vous ne serez pas déçu ! Et si vous êtes en manque de visites médiévales, vous pouvez faire un arrêt à Saint-Valéry-sur-Somme pour admirer les remparts et flâner dans les petites ruelles pittoresques.

La Vienne

La région de Poitiers est loin de se limiter au parc du Futuroscope, même si l'expérience promet des souvenirs intarissables pour les petits et les grands. Le centre-ville de Poitiers mérite ne serait-ce qu'une visite d'une journée pour découvrir la Résidence des comtes de Poitou-Ducs d'Aquitaine, l'église Notre-Dame-la-Grande et l'îlot Tison qui se prête tout particulièrement aux balades en canoë durant une chaude journée. Si vous êtes féru d'escape games, sachez qu'il existe plusieurs établissements de ce type à Poitiers. Si vous cherchez une expérience un peu originale, essayez le ZerOGravity qui se trouve non loin du Futuroscope. Comme son nom l'indique, vous aurez l'occasion d'y voler en défiant la gravité ! L'attraction est accessible à tous et même aux enfants ! En matière de château, la région a de quoi contenter les esprits les plus curieux. Le château de la Mothe Chandeniers, par exemple, même en état de ruine, possède un charme incomparable. Il y a aussi l'Abbaye de Saint-Savin, classée monument historique et ses peintures murales, le village d'Angles-sur-l'Anglin, l'un des plus beaux villages de France et la cité médiévale de Chauvigny riche en trésors du XIIe siècle.

Le puy de Dôme

Entre les chemins de randonnée, les trains touristiques, les téléphériques, les cascades, les grottes et les vues panoramiques renversantes, la région est certainement l'une des plus singulières de France. Si vous êtes féru de volcans, le puy de Dôme est la destination qu'il vous faut ! Après près de 80 volcans différents, il vous suffit de vous munir de bonnes chaussures ou d'un VTT pour visiter les coins les plus emblématiques. En famille, réservez au moins une journée à Vulcania, une sortie enrichissante intellectuellement sur les traces des phénomènes naturels qui ont révolutionné le paysage de notre planète. Mais visiter le puy de Dôme ne peut s'envisager sans passer par Clermont-Ferrand. Prévoyez au moins un week-end pour la cathédrale gothique, construite à partir de pierre de lave, vous promener au Jardin Lecoq, et plus généralement pour explorer les lieux d'intérêt d'une ville provinciale dont on entend peu parler, mais qui regorge de potentiel touristique.

Le canal du Midi

Reliant Toulouse à Marseillan, le canal du Midi fait partie de ces destinations auxquelles on ne pense pas forcément. Pourtant, si vous appréciez la nature et les visites culturelles, vous avez au moins de quoi occuper une bonne semaine de vos vacances. Au canal du Midi, on peut pratiquer les balades à pied, faire du vélo ou même prendre le bateau à la découverte des écluses. Il traverse des vignes, des villages pittoresques, mais également des hauts lieux touristiques comme Castelnaudary, auto proclamée capitale « mondiale » du Cassoulet et son moulin du Cugarel. Vous pouvez aussi faire une halte au lac de Saint Ferréol pour vous baigner et profiter des quelques rayons de soleil. Un peu plus loin sur le Canal, vous avez Carcassonne, et sa cité médiévale qui, bien qu'étant très fréquentée, vaut la visite. Et s'il vous reste encore quelques jours de libres, tentez l'aventure jusqu'à Béziers, ne serait-ce que pour voir la majestueuse cathédrale Saint-Nazaire.