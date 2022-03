Top 3 des recettes chocolatées à faire en famille

Top 3 des recettes chocolatés à faire en famille

Il suffit de simplement d'évoquer ce mot, sans même le prononcer mais simplement à l'envisager, pour que l'eau monte à la bouche de la majeure partie d'entre nous, et nous ne parlons pas seulement des enfants, mais de toutes les tranches d'âge de la population et de toutes les catégories sociales ! S'il fallait mettre tout le monde d'accord autour d'une saveur et d'un met en particulier, nul doute que le chocolat serait sans aucun doute l'un des choix les plus pertinents pour regrouper les masses, en grand ! Nulle révolution de palais ne saurait regrouper autant de monde, nulle saveur n'emporte autant de suffrage et c'est pourquoi nous avons pris le parti de créer ce contenu, dans lequel nous allons décliner pour vous 3 façons de cuisiner le chocolat qui vont régaler les petits comme les grands, et qui ne nécessitent pas pour autant d'avoir un très haut niveau en matière de cuisine... Un peu d'huile de coude, une pincée de motivation, un semblant d'amour saupoudré par-dessus, un peu de temps aussi, voilà tout ce qui sera nécessaire pour réaliser ces 3 préparations que nous avons classé de la plus classique à la plus originale... Nous avons surtout tenu à vous proposer des recettes simples, que vous pourrez parfaitement réaliser avec vos enfants, en famille...

L'univers du chocolat et des desserts au chocolat est très vaste, mais quel que soit l'endroit où vous vous rendrez en le visitant, toujours vous constaterez que l'environnement est au minimum agréable, chaleureux, et par ailleurs, vous croiserez du monde dans tous les recoins ! Tout le monde a un faible plutôt fort pour cette sucrerie qui se présente sous d'innombrables formes, du chocolat noir, au chocolat au lait, en passant par le chocolat praliné... Quand certains auront une adoration sans borne pour la mousse au chocolat, d'autres vénéreront littéralement les brownies, et d'autres encore ne jureront que par les truffes au chocolat, tandis que bon nombre d'entre-nous avouerons sans trop qu'on les pousse, qu'ils aiment absolument toutes ces déclinaisons de chocolat à parts égales, et qu'ils fondent littéralement de la même manière, dès qu'un met au chocolat leur est proposé ou servi dans l'assiette.

Comme nous l'avons dit au cours du chapeau d'introduction de ce contenu, nous allons vous proposer 3 recettes délicieuses, en commençant par un grand classique, et en terminant par quelque chose de plus original, de sorte que l'article aille crescendo, d'une certaine manière. Alors si vous êtes prêts à décoller pour ce petit voyage culinaire au pays de la tablette, des carreaux et des pépites, nous voilà lancés !

1/ Le gâteau marbré vanille et chocolat

Comme promis, notre première recette est un grand classique que vous avez sans aucun doute déjà cuisiné, ou que vous avez quoi qu'il en soit déjà dévoré lorsque vous étiez enfant, et que vos parents (souvent la maman, soyons honnêtes...) se prenaient à faire des gâteaux ; il s'agit du mythique gâteau marbré, que tout le monde adore et qui est connu dans le monde entier.

- Le temps de préparation : environ 20 minutes à 25 minutes

- Le temps de cuisson : environ 40 à 45 minutes

- La difficulté : facile

- La liste des ingrédients (les quantités indiquées sont calculées pour 8 à 10 personnes) :

- 100 g à 120 g de chocolat au lait

- 20 cl de lait

- 250 g de farine

- 200 g de sucre en poudre

- 75 g de beurre

- 3 œufs

- 1 sachet de levure

- 1 cuillère à soupe de vanille liquide

- La préparation :

1 - Pour commencer, mettez votre four à préchauffer à une température de 180 ° C. Mettez le beurre à part, de sorte qu'il ramollisse pendant que vous commencez la préparation de la recette.

2 - Cassez vos œufs et séparez soigneusement les blancs des jaunes.

3 - Battez vos jaunes d'œufs dans un saladier, en ajoutant le sucre au fur et à mesure.

4 - Ajoutez le beurre ramolli puis de nouveau, mélangez vigoureusement afin de bien homogénéiser le tout.

5 - A présent, vous allez incorporer la farine, ainsi que la levure chimique et 15 cl de lait (sur les 20 qui sont prévus dans la recette). De nouveau, à l'aide d'un fouet ou d'un ustensile adapté, vous allez bien mélanger le tout.

6 - Prenez vos blancs d'œufs que vous aviez remisés de côté, puis montez-les en neige en utilisant un batteur ou un fouet électrique. Faites-en sorte que vos blancs en neige soient bien fermes.

7 - Une fois que vous avez des blancs en neige bien fermes, vous allez tranquillement les incorporer, en prenant bien soin de ne pas les "casser" lors de l'incorporation. Nous vous conseillons d'utiliser une Maryse (qui est un peu souple...), mais à vous de voir si vous préférez un autre ustensile, de type simple spatule par exemple.

8 - Une fois que vous avez bien mélangé pour avoir une pâte parfaitement homogène et bien lisse, alors vous allez séparer cette dernière en 2 parts égales, dans 2 récipients distincts.

9 - Il est temps de se préoccuper du chocolat désormais, et pour ce faire, déposez-le dans une casserole, puis ajoutez les 5 cl de lait restant et faites chauffer à feu très doux. Mélangez doucement afin de faire fondre le chocolat, jusqu'à obtenir un résultat parfaitement homogène encore une fois.

10 - Versez le chocolat fondu dans l'un des 2 récipients qui contient la moitié de votre pâte, et remuez bien le tout. Dans l'autre récipient, avec la pâte vierge, versez la vanille liquide et de nouveau, il faut bien remuer comme il faut.

11 - Prenez le moule de votre gâteau final, dont vous avez préalablement beurré les parois, puis, tour à tour versez les 2 pâtes, en alternant, de sorte de faire apparaître ce fameux aspect "marbré" qui donne la joliesse et le nom du gâteau. Nous vous conseillons, à la pointe d'un couteau par exemple, d'aider à cela en dessinant aussi quelques marbrures.

12 - Il ne vous reste à présent plus qu'à enfourner pour 40 minutes. Une fois la cuisson terminée, retirez le gâteau du four, puis laissez tiédir un moment avant de servir.

2/ La mousse chocolat façon liégeoise.

Nous vous l'avions signalé, nous allons aller crescendo en matière d'originalité, alors après le gâteau marbré, à présent nous vous proposons une mousse au chocolat, façon liégeoise, qui remporte un succès incroyable auprès de toutes et tous, alors ne vous en privez pas et régalez vos proches et vos convives !

- Le temps de préparation : environ 25 minutes à 30 minutes

- La difficulté : facile

- La liste des ingrédients (les quantités indiquées sont calculées pour 8 à 10 personnes) :

- 250 g de chocolat au lait ou de chocolat noir

- 50 g de sucre

- 5 œufs

- 150 g de crème liquide entière

- quelques gouttes de jus de citron

- des amandes effilées

- de la crème Chantilly

- La préparation :

1 - Pour commencer, versez la crème dans une casserole puis faites-la chauffer à feu doux jusqu'à ce qu'elle frémisse.

2 - Sortez la casserole du feu, puis déposez le chocolat en petits morceaux dans la crème chaude, puis mélangez doucement jusqu'à obtenir un mélange très homogène et parfaitement lisse.

3 - Cassez vos œufs, séparez les jaunes des blancs, puis versez les jaunes dans le chocolat fondu, et de nouveau mélangez jusqu'à obtenir un mélange parfaitement homogène.

4 - Reprenez vos blancs d'œufs, ajoutez les quelques gouttes de jus de citron, puis montez-les en neige à l'aide d'un batteur ou d'un fouet électrique. Une fois que les blancs commencent à monter (et pas une fois qu'ils sont complètement montés, c'est trop tard…), versez doucement le sucre tout en continuant à les monter à l'aide de votre appareil. Ne cessez l'opération qu'une fois que les blancs sont bel et bien montés et très fermes.

5 - Reprenez votre casserole de chocolat, puis incorporez dedans environ 2 ou 3 cuillères à soupe de vos blancs en neige, à l'aide d'une Maryse ou d'une spatule adaptée ; cela va permettre de "détendre" le chocolat", comme on dit dans le jargon.

6 - Une fois que c'est fait, versez le chocolat dans le reste de vos blancs en neige et incorporez patiemment le tout, toujours à l'aide d'une spatule ou de votre Maryse, en prenant bien garde de ne pas casser les blancs montés en neige.

7 - Posez votre mélange au réfrigérateur, puis laissez refroidir pendant une petite heure.

8 - Vous pouvez sortir la mousse du réfrigérateur et dresser les coupes de mousse au chocolat, ou bien simplement la servir à partir du saladier, à vous de voir. Ajoutez la crème Chantilly et décorez le tout avec les amandes effilées que vous aurez légèrement faites griller juste avant de servir.

3/ Le gâteau au chocolat au mascarpone.

Et voici déjà notre 3ème et dernière préparation, qui est un petit peu plus technique que les 2 précédentes, et qui est aussi un tantinet plus originale, notamment pour sa texture bien particulière, incroyablement fondante, qui ravira les papilles de vos familles et vos convives, c'est garanti ! Vous y reviendrez encore et encore, une fois que vous aurez découvert de quoi il retourne...

- Le temps de préparation : environ 10 minutes à 15 minutes

- Le temps de cuisson : 25 minutes

- La difficulté : relativement facile

- La liste des ingrédients (les quantités indiquées sont calculées pour 8 à 10 personnes) :

Pour le gâteau :

- 20 g de chocolat noir

- 250 g de mascarpone

- 4œufs

- 75 g de sucre glace

- 40 g de farine

Pour le glaçage :

- 100 g de chocolat

- 50 g de beurre

- La préparation :

1 - Pour commencer, vous allez faire fondre le chocolat dans une casserole, à feux très doux et en remuant bien pour ne pas qu'il attrape.

2 - Une fois que cela est fait, prenez un grand saladier et mélangez le chocolat fondu, encore chaud, avec le mascarpone. Utilisez une Maryse ou une spatule et ne cessez de mélanger que lorsque le tout vous semble parfaitement lisse et homogène.

3 - Ajoutez les œufs, sans vous soucier de séparer les blancs et les jaunes, puis de nouveau, utilisez votre Maryse ou vote spatule afin d'homogénéiser l'ensemble.

4 - Vous allez maintenant ajouter le sucre glace, puis mélanger, puis vous allez ensuite ajouter la farine, et une nouvelle fois, utiliser la Maryse ou la spatule afin de mélanger jusqu'à obtention d'un mélange parfaitement lisse et homogène.

5 - Afin de gagner un peu de temps, mettez votre four à préchauffer à une température de 150 ° C.

6 - Une fois que c'est fait, saisissez le moule prévu pour votre gâteau et beurrez les parois. Versez ensuite la pâte dans le moule et égalisez le tout, puis enfournez et laissez cuire pendant 25 minutes. Sortez votre gâteau, laissez-le refroidir un moment, puis placez-le au réfrigérateur afin qu'il se raffermisse.

7 - Il nous faut à présent préparer le glaçage, et pour ce faire, nous allons faire fondre le chocolat ET le beurre qui sont prévus pour.

8 - Sortez le gâteau du four, démoulez-le avec délicatesse, puis versez le glaçage par-dessus. Faites-en sorte d'étaler soigneusement le glaçage sur toute la surface du gâteau. ATTENTION, il est important d'attendre que le glaçage ne soit plus trop liquide, sans quoi il va se dérober et le résultat ne sera pas fameux en termes de visuel.

9 - Attendez un peu que le glaçage s'épaississe et faites courir une lame de couteau à pain sur la surface afin de créer de jolies petites vaguelettes.

10 - Déposez votre gâteau au frigo afin de bien le raffermir et de bien fixer le nappage/glaçage jusqu'au moment de servir.

Pour conclure :

C'est toujours un bonheur de créer un contenu qui traite de choses ou de sujets qui nous tiennent particulièrement à cœur, et c'est évidemment le cas lorsque l'on évoque ce met béni des Dieux qu'est le chocolat ! Nous espérons que vous avez pris autant de plaisir à lire cet article que nous à l'écrire, et surtout, nous espérons que les 3 recettes que nous vous avons proposées vous donneront la furieuse envie de les réaliser afin de vous régaler en famille ou entre proches. N'hésitez pas à nous donner votre avis, à nous faire quelques commentaires, après les avoir tentées, nous sommes toujours curieux de savoir si vous avez effectivement été charmé par notre sélection... Vous souhaitant de vous régaler sans limite, chères gourmandes et chers gourmands, nous vous remercions d'avoir pris le temps de nous lire et de nous avoir prêté attention...

