Tendance naturopathie : pourquoi tout le monde s'y met ?

Que ce soit en mal ou en bien, la naturopathie est incontestablement une discipline qui fait parler d'elle. Pour certains son efficacité reste discutable puisqu'aucune étude clinique concrète n'a permis de démontrer ses effets, pour d'autres il s'agit d'un bon placebo tendance qui prône le 100 % naturel. En revanche, il y a ceux qui la considèrent réellement comme une approche qui fait ses preuves et utile à bien des égards pour contrer les maux du quotidien. Si cet engouement pour la naturopathie n'est pas né de la dernière pluie, le contexte de crise sanitaire n'est pas si étranger au succès qu'elle rencontre auprès des Français.

Un peu d'histoire

Si les premières traces d'une médecine naturelle et holistique remontent à la Grèce antique du Ve siècle avant J.-C., la naturopathie occidentale telle que nous la connaissons actuellement a été popularisée par l'allemand Benedict Lust. En 1902, il fonde à New York l'American School of Naturopathy où est enseigné un ensemble de techniques comme l'herboristerie, la physiothérapie, la nutrition, l'hydrothérapie, etc., inspirant dans les années qui suivent la création d'établissements similaires. En France, il faut attendre 1935, pour que la naturopathie prenne une certaine importance, portée par Pierre-Valentin Marchesseau. Après un séjour aux États-Unis, fort des enseignements acquis, il fonde la Faculté libre de naturopathie non pas dans une optique de remplacer la médecine allopathique, mais plutôt pour en faire une alternative et une solution à visée préventive. Si la naturopathie peinait à trouver son public jusque dans les années 1970 où défendue par une nouvelle génération d'adeptes, elle revient sur le devant de la scène, il faut attendre les années 1980 pour que l'Organisation mondiale de la santé la reconnaissance et la recommande, au même titre aujourd'hui que la médecine traditionnelle ayurvédique et la médecine chinoise.

Concrètement la naturopathie c'est quoi ?

La naturopathie est une discipline qui repose sur quatre piliers :



? Primum non nocere (en premier lieu, ne pas nuire) qui correspond à l'un des premiers principes de prudence que l'on apprend aux étudiants en médecine. La naturopathie s'en inspire et prône des traitements doux, non invasifs et non douloureux.

? Vis Medicatrix Naturae (le pouvoir de guérison de la nature), un principe qui suggère que le corps humain dispose de ses propres facultés d'autoguérison. Le bit n'est donc pas d'outrepasser ces capacités ni de les remplacer, mais plutôt de les stimuler.

? Tolle causam (supprimer la cause). C'est en allant chercher à l'origine des maux que l'on peut mieux les soigner. Traiter uniquement les symptômes serait au contraire contre-productif et surtout ne donnerait aucune garantie quant à leur élimination définitive.

? Docere (apprendre). Utiliser ses capacités de guérison naturelle nécessite d'être au fait du fonctionnement de son propre corps et surtout d'apprendre à le choyer. La naturopathie doit être vue comme une école de vie prônant une symbiose entre le corps et l'esprit.

Comment se déroule une consultation ?

Lors d'une consultation, le naturopathe va dresser un bilan de vitalité. L'idée étant avant toute action de mettre en lumière les points forts, mais aussi les faiblesses d'un organisme tout en mesurant l'état général de santé. Le naturopathe s'intéresse aussi aux antécédents médicaux du patient, aux traitements suivis s'il y en a, à son mode de vie, à son état psychologique actuel afin de chercher les potentielles causes des problèmes, mais aussi établir s'il n'y a pas de contre-indications aux solutions proposées. Certains peuvent même pratiquer une iridologie - une étude de l'iris - pour dresser un bilan.

Pour consulter un naturopathe, il n'y a pas besoin de se sentir « malade ». La discipline ayant avant tout une utilité préventive, même si bon nombre de personnes commencent à chercher un traitement lorsque les premiers symptômes se font sentir. À la suite du bilan, le naturopathe va aider son patient à déployer des solutions naturelles pour stimuler ses capacités d'autoguérison. Il peut s'agir de préconisations en matière d'alimentation, d'activité physique et de conseils pour atteindre un équilibre mental. En complément, le naturopathe peut aussi orienter son patient vers la phytothérapie, l'hydrologie, la réflexologie, etc.

Ce que la naturopathie a à apporter

S'il ne faut pas voir la naturopathie ni comme une méthode miracle ni comme la réponse à toutes les maladies puisque hélas, il y a certains maux que le corps ne peut lui-même guérir. Dans certains cas, elle peut se substituer aux remèdes médicamenteux ou du moins en limiter la prise. Des troubles digestifs, la rétention d'eau, voire le syndrome prémenstruel peuvent être atténués en modifiant l'hygiène de vie sans forcément devoir recourir à des pilules. La phytothérapie et l'aromathérapie ne sont pas non plus à négliger et peuvent guérir rapidement des nausées ou des maux de tête si tant est d'opter pour le bon traitement. Plus généralement, la naturopathie favorise le bon fonctionnement du système immunitaire et prévient le risque d'allergies. Elle peut aussi atténuer certaines douleurs ou inflammations. La naturopathie reste aussi efficace pour se sentir mieux dans son corps et dans son esprit tout en faisant face aux petits désagréments du quotidien mais également au stress auquel il est difficile d'échapper de nos jours.