Swatch et le Centre Pompidou dévoilent 6 montres exclusives

Swatch s’associe avec le Centre Pompidou. crédit photo : Capture d’écran Instagram @nove25_verona

Après le Rijksmuseum d'Amsterdam, le Thyssen-Bornemisza National Museum de Madrid, le Musée du Louvre et le Museum of Modern Art (MoMA) de New York, Swatch poursuit sa collaboration avec les plus grandes institutions culturelles de la planète. La marque suisse s'associe cette fois avec le Centre Pompidou. Début mars, elle a dévoilé une collection de 6 modèles inspirés de chefs-d'œuvre exposés à Beaubourg.

Swatch, un lien étroit avec le monde de l'art

Swtach s'associe avec le Centre Pompidou. Crédit photo : boutique.centrepompidou.fr

Swatch a toujours entretenu un lien étroit avec l'art contemporain. Sa collaboration avec le Centre Pompidou remonte à ses débuts: en 1985, la marque créée deux ans plus tôt par Nicolas Hayek dévoile sa première collection de “Swatch Art Special” avec Kiki Picasso (de son vrai nom Christian Chapiron). L'horloger récidive en 1999 avec la “Jelly Piano”, un modèle au boîtier transparent inspiré par Beaubourg et dessiné par Renzo Piano, l'un des architectes du bâtiment. À partir de 2018, la manufacture horlogère multiplie les collaborations avec les plus grands musées du monde.

Six modèles inspirés de chefs-d'œuvre du Musée national d'art moderne

Le 10 mars dernier, l'horloger et l'institution parisienne ont dévoilé une collection de 6 montres exclusives inspirées des œuvres de Frida Kahlo, Amedeo Modigliani, Robert Delaunay, Vassily Kandinsky et Piet Mondrian. “Swatch s'invite dans les couloirs fascinants du Centre Pompidou pour nous faire découvrir autrement sa collection d'art moderne et contemporain”, peut-on lire dans le communiqué de presse de l'horloger. Ainsi, “les tableaux s'affranchissent des murs pour s'inviter au poignet”.

Swatch x Centre Pompidou: quand les tableaux sortent du cadre

La collection se compose de trois montres de 34 mm et trois montres de 41 mm de diamètre.

Pour le plus petit format, on retrouve:

Manège de Cochons de Robert Delaunay, exécuté en 1922. La montre Carousel possède une roue de calendrier sur le cadran qui change de teinte pour représenter l'énergie du manège et ses couleurs vives.

de Robert Delaunay, exécuté en 1922. La montre Carousel possède une roue de calendrier sur le cadran qui change de teinte pour représenter l'énergie du manège et ses couleurs vives. La Tour Eiffel du même Robert Delaunay, qui revisite la dame de fer en couleur et la représente en contre-plongée.

du même Robert Delaunay, qui revisite la dame de fer en couleur et la représente en contre-plongée. Portrait de Dédie , peint en 1918 par Amedeo Modigliani. L'artiste a représenté Odette Hayden de face dans une œuvre qui dégage une certaine mélancolie. La montre recrée les textures et reflets de l'œuvre grâce à un cadran métallique. Des détails en rose et la signature du peintre apportent la touche finale.

Pour le format 41 mm de diamètre, Swatch propose:

Composition en rouge, bleu et blanc II de Piet Mondrian, un tableau qui inspire le milieu de la mode, et notamment Yves Saint Laurent , depuis les années 1960. Une peinture abstraite qui privilégie la ligne noire et les couleurs primaires.

de Piet Mondrian, un tableau qui inspire le milieu de la mode, et notamment Yves Saint Laurent , depuis les années 1960. Une peinture abstraite qui privilégie la ligne noire et les couleurs primaires. Bleu de ciel de Vassily Kandinsky, une œuvre surréaliste peuplée de créatures qui laissent place à l'imagination.

de Vassily Kandinsky, une œuvre surréaliste peuplée de créatures qui laissent place à l'imagination. The Frame , un autoportrait de Frida Khalo. Le tableau se compose d'un miroir et d'un cadre peint de motifs floraux aux couleurs vibrantes qui rappellent son héritage mexicain.

Les Swatch 34 mm sont proposées à 80 euros , celles en 41 mm à 100 euros . Elles sont à retrouver en exclusivité chez Swatch ou au Centre Pompidou. Swatch propose par ailleurs un coffret de présentation en édition limitée comprenant les 6 montres de la collection Swatch x Centre Pompidou.

Swatch x You: créez votre propre montre Prix: 125 euros . Sur son site internet, Swatch propose trois motifs représentant le Centre Pompidou, son architecture emblématique, sa signalétique et ses tubes géants colorés. Vous pouvez créer votre montre personnalisée en sélectionnant la zone du motif que vous souhaitez retrouver sur le bracelet.

