Stage de survie, nuit dans un igloo ou un refuge… 5 expériences insolites à la montagne

Voici 5 activités originales à tester de toute urgence pour découvrir la montagne autrement. crédit photo : Getty images

Et si vous profitiez de votre séjour à la neige pour sortir des sentiers battus ? Hormis le ski, la luge ou les raquettes, il existe une multitude d’activités toutes plus originales les unes que les autres pour découvrir la montagne autrement et passer un séjour inoubliable. Voici 5 expériences insolites à tester de toute urgence !

1. Stage de survie

Venez vous initier aux techniques de survie en pleine nature. Vous apprendrez comment vous orienter en montagne, construire un abri, faire du feu ou traverser les rivières grâce à des cordes. Certains stages s’adressent aux débutants, tandis que d’autres sont destinés aux survivalistes aguerris. Ce type d’activités est proposé aussi bien dans les stations des Alpes (Morillon, Le Petit-Bornand, Courchevel ou encore Lans-en-Vercors) que dans les Pyrénées, vers Saint-Romeu. Vous pourrez même vivre une expérience de survie «grand froid». Une activité qui vous permettra d’en apprendre autant sur la nature que sur vous-même.

De 50 euros la demi-journée à 250 euros pour un stage de 2 jours.

2. Dormir dans un refuge…

Qui n’a jamais rêvé de dormir en montagne pour une nuit au plus proche de la nature? Une halte bienvenue au terme d’une sortie nocturne en raquettes ou en ski de rando. Loin de la pollution lumineuse, profitez-en pour observer le ciel étoilé, et plus particulièrement la constellation d’Orion, vedette de l’hiver! Au cœur du Pays des Écrins, le gîte-refuge du Pas du Loup vous accueille pour une soirée à la découverte de l’astronomie. Près d’Evian-les-Bains, en Haute-Savoie, offrez-vous un tête-à-tête avec les étoiles en passant la nuit dans un altidome, de drôles de cabanes au cœur de la montagne.

Nuit en altidome à partir de 120 euros.

3. … ou dans un igloo!

Partez sur les traces des Inuits en passant la nuit dans un village d’igloos. Une expérience rafraîchissante proposée notamment à Avoriaz (Haute-Savoie). À Pralognan (Savoie), les plus courageux pourront même construire leur propre igloo en formant des briques de glace.

À partir de 350 euros la nuit insolite au Village Igloo Avoriaz avec balade en raquettes, dîner, nuit sous igloo et petit-déjeuner pour 2. Construction d’igloo à Pralognan: 15 euros.

4. Plongée sous glace et ice floating

Direction le lac de Tignes, de Montriond, ou le lac de Sollières, à Val Cenis. Dans les Pyrénées, cap sur le lac de Balcère, dans la station des Angles. Après avoir enfilé votre combinaison, vous évoluerez dans l’eau grâce à un trou creusé dans la glace. Il est également possible de s’essayer au ice floating : équipé d’une combinaison épaisse, on s’offre un moment de détente en se laissant flotter dans l’eau glacée.

Plongée sous glace à Tignes, à partir de 99 euros. Ice floating dès 50 euros.

5. Bains nordiques et sources d’eau chaude naturelles

Que les frileux se consolent: voilà une activité qui devrait davantage leur convenir. Quel bonheur de se délasser dans l’eau chaude tout en regardant la neige tomber. Profitez de votre séjour à la montagne pour tester les bains nordiques, des baignoires de bois chauffées installées à l’extérieur. Le nec plus ultra? Les sources d’eau chaude naturelles. Direction les Pyrénées et les villages de Llo ou de Dorres, l’espace Balnéa installé au pied des stations de Peyragudes et de Val Louron ou les bains du Couloubret à Ax-les-Thermes. Au cœur de l’Ariège, cette station de ski est renommée pour son eau thermale, qui jaillit à 77°. L’espace thermo-ludique offre deux bassins extérieurs avec vue imprenable sur la montagne. Magique après une journée de ski!

Comptez une vingtaine d’euros pour accéder à un espace balnéaire ou thermo-ludique.

En bonus: Un tour en dameuse, ça vous tente? Si vous aussi vous avez toujours été fasciné par ces énormes engins à chenilles dont on aperçoit les phares en haut de la montagne la nuit, sachez que beaucoup de stations proposent désormais des démonstrations, voire des cours pour apprendre à les conduire!

La propriété de ski la plus chère du monde (135 millions de dollars) est située à Aspen C’est dans la station huppée d’Aspen, au Colorado, que se trouve Le Hala Ranch, estimé à 135 millions de dollars. Le domaine de 38 hectares possède 15 chambres avec vue sur les montagnes environnantes, dont une suite royale avec salon de beauté. On y trouve également un hammam, un terrain de tennis, des écuries et une piscine intérieure. Plus étonnant encore, le domaine possède un garage avec poste de lavage et pompes à essence, une usine de traitement des eaux usées ainsi que ses propres pistes de ski.

