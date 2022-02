Saint-Valentin: comment lui faire plaisir?

Le 14 février, les femmes s’attendent à un geste attentionné de la part de leur amoureux. crédit photo : Getty Images

La Saint-Valentin est devenue un passage obligé pour célébrer l’amour! Le 14 février, les femmes s’attendent à un geste attentionné de la part de leur amoureux. Mais comment leur faire plaisir à coup sûr? Voici quelques pistes à suivre pour faire briller les yeux de votre dulcinée.

Dites-le avec des fleurs, tout un symbole

Un beau bouquet de fleurs reste un cadeau très apprécié par la plupart des femmes pour la Saint-Valentin. La rose représente 80% des fleurs offertes à cette occasion, car elle est le symbole de l’amour. Toutefois, n’offrez pas de roses jaunes qui sont associées à la rupture.

Cependant, un peu d’originalité ne peut pas nuire à la fête. L’ orchidée phalaenopsis est très appréciée. Elle tient son nom du grec « phalaina » qui veut dire papillon et invite à la sensualité.

La tulipe rouge témoigne du désir amoureux. La jacinthe et la jonquille annoncent l’arrivée du printemps et l’amour toujours renouvelé. Offrir un arbre est aussi un beau geste qui parle d’amour qui dure. Enfin, évitez les bégonias, les œillets et toutes les fleurs jaunes qui sont un mauvais présage. Vous pouvez opter pour un abonnement fleuri qui ne se limite pas à une seule journée et qui viendra tous les mois ou toutes les semaines rappeler que vous pensez à votre Valentine.

Week-end en terre inconnue, l’art de la surprise

Offrir un week-end en amoureux à Venise, à Paris , en Islande ou à Saint-Pétersbourg est toujours un cadeau romantique. Mais il y a une façon de pimenter le voyage en le transformant en souvenir impérissable. Pour cela, il suffit de vous inspirer de l’émission Voyage en terre inconnue et préparer une totale surprise. Votre dulcinée ne doit pas savoir où elle va atterrir. Bien sûr, elle doit accepter de jouer le jeu et de voyager en train, en avion ou en voiture les yeux bandés. Vous l’emmenez directement sur le pont des soupirs, en bas de la tour Eiffel ou dans un restaurant typique pour dénouer le foulard qui lui cache la vue et lui offrir un moment de surprise qu’elle n’est pas prête d’oublier.

Un abonnement pour être à ses petits soins

À l’instar de la Journée des femmes, la Saint-Valentin passe vite et il est doux de prolonger cette fête de l’amour. S’inscrire dans la durée est une façon délicate de montrer votre fidélité. Des cours de yoga, d’aquagym, des massages ou des poses de vernis sont autant de moments qu’une femme ne s’accorde pas toujours. Lui montrer que vous aspirez à son bien-être est un très beau geste. Les instituts de beauté, les hammams, les clubs de bien-être ou les piscines sont des endroits idéaux pour prendre du temps pour soi. Attention, choisissez un lieu pas loin du domicile de votre amoureuse pour qu’elle puisse s’y rendre régulièrement. Les cours de peinture, de poterie, de chant ou de guitare sont aussi une excellente idée.

Un parfum à son nom parce qu’elle est unique

Offrir à une femme son parfum préféré est toujours un beau cadeau. Mais il y a mieux encore: lui commander un parfum sur mesure qui sera sa signature. Chez Guerlain, Cartier ou Francis Kurkdjian, le parfum personnalisé est un rêve réalisable à condition d’y mettre le prix. Le Studio des Parfums offre la possibilité de créer un parfum à nul autre pareil à un prix plus abordable. Vous pouvez choisir un flacon en cristal, en verre de Murano ou métallisé. Pour un peu moins de 300 euros, vous faites la surprise d’une fragrance originale qui n’appartiendra qu’à l’élue de votre cœur.

Offrez-lui votre cœur sous toutes ses formes

Le cœur est évidemment le symbole de la Saint-Valentin. Vous pouvez le dessiner sur un mot d’amour ou sur un gâteau, il sera toujours accueilli avec joie. Côté gadgets, le cœur est partout, en porte-clefs, sur un plateau, en forme de coussin ou brodé sur de la lingerie. Si vous le voulez plus précieux, optez pour le cœur en bijoux. Chez Histoire d’or ou chez Myka, on vous offre le choix des modèles à petit prix avec la possibilité de les personnaliser. Chez Cartier, Chopard, Bulgari ou Vuitton, vous trouverez le choix des cœurs en diamant, en or pur ou ornés de rubis. Enfin, le tatouage étant à la pointe de la mode, allez chez un spécialiste faire dessiner le motif de votre choix que votre femme pourra se faire tatouer en pensant à vous.

Idée de cadeau de luxe: la montre Chopard 201 carats à 25 millions de dollars Si pour vous il n’y a pas que le geste qui compte, vous pouvez toujours opter pour l’une des montres les plus somptueuses et les plus chères du monde. Si votre fiancée n’apprécie pas votre cadeau, c’est qu’elle est vraiment très capricieuse! La montre Chopard 201 carats est incrustée d’une grappe de diamants en forme de cœur, dont un diamant rose 15 carats, un diamant bleu de 12 carats et un diamant blanc 11 carats. Ils sont magnifiés par les diamants jaunes qui les entourent. Ce bijou est exceptionnel et, pour 25 millions de dollars, il est une preuve d’amour éternel. L’heureuse destinataire devra juste faire attention à ne pas l’égarer…

