Ryan Gosling: une nouvelle égérie Tag Heuer

L’acteur Canadien prête son image à la marque de montres de luxe suisses. Une première pour le héros de Drive qui s’est fortement impliqué dans la conception de la nouvelle campagne publicitaire de Tag Heuer. De quoi séduire un nouveau public et faire encore plus rayonner les garde-temps de l’horloger.

Un mariage inédit

Une égérie de poids. C’est ainsi que l’on pourrait qualifier le partenariat qui unit désormais la marque Tag Heuer et l’acteur Ryan Gosling. L’interprète de Drive prête désormais son image à l’horloger de luxe suisse, une première pour lui. Pour l’entreprise, «qui de mieux pour faire évoluer la marque que l’acteur pouvant être considéré comme l’héritier du légendaire Steve McQueen, deux hommes pour qui le style et la substance ne font qu’un», précise-t-elle dans un communiqué.

Car les multiples interprétations du Canadien, de La La Land à Blade Runner 2049 en passant par First Man, l’ont définitivement imposé dans l’imaginaire des spectateurs comme l’incarnation du cool et l’icône «d’une nouvelle masculinité, à la fois sensible et discrète, une assurance qui est, par définition, naturelle, tout comme la marque elle-même», ajoute Tag Heuer.

Les ambitions de Tag Heuer

Pour célébrer son entrée dans l’univers de l’horlogerie de luxe, une nouvelle campagne publicitaire est lancée par la marque. On y voit Ryan Gosling arborer au poignet la dernière Tag Heuer Carrera Trois Aiguilles, une montre au style sportif et élégant, fer de lance d’une collection de 13 pièces qui repensent l’iconographie horlogère de Tag Heuer autour de 4 de ses modèles les plus célèbres: la Tag Heuer Carrera Day Date 41 mm, la TAG Heuer Carrera Twin-Time Date 41 mm, la TAG Heuer Carrera Date 39 mm et la TAG Heuer Carrera Date 29 mm.

Prix de vente de ce tout nouveau bijou? 3.000 euros. La présence de l’acteur se marie à la nouvelle image que la marque souhaite donner d’elle-même. Rappelons qu’au début octobre, pour ses montres haut de gamme féminines, c’est à Bella Hadid, mannequin connue mondialement, que Tag Heuer a fait appel.

L’univers Gosling

Ryan Gosling compte, de son côté, faire bien plus que prêter son image pour la marque comme l’illustre la première campagne publicitaire, largement inspirée de l’univers du film Drive avec ses lumières rouges et bleues. C’est d’ailleurs l’acteur qui a lui-même choisi le photographe, Pari Dukovic, et imposé son univers visuel: «Ryan voulait faire quelque chose de complètement différent. La couleur apporte une émotion totalement inattendue. L’objectif de ces portraits était de créer quelque chose d’intemporel et d’actuel à la fois. Les montres TAG Heuer ont une qualité intemporelle qui leur est propre, et c’est exactement ce que nous voulions reproduire avec la campagne», déclare Pari Dukovic. Une alliance qui promet.

