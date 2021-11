Rolex, les signes extérieurs d’une marque qui a réussi

Raffinement, technologie et luxe avec Rolex impossible de se tromper crédit photo : Shutterstock

« Si à 50 ans on n’a pas une Rolex on a raté sa vie », cette phrase de Jacques Séguéla avait choqué, mais elle a marqué les esprits. Même si on peut être heureux sans Rolex, la marque s’impose comme la manufacture horlogère la plus réputée au monde. Depuis sa création, elle a su séduire collectionneurs, investisseurs et amoureux des montres.

Naissance d’une marque qui tourne rond

L’histoire de Rolex est liée à un visionnaire, Hans Wilsdorf. En 1905, à l’âge de 24 ans, Hans est employé à Londres dans une entreprise spécialisée dans la distribution de montres. Il s’agit à l’époque de montres à gousset. Hans Wilsdorf se met à rêver d’une montre élégante, fiable et légère qu’on porterait au poignet. Ainsi, ses premiers modèles fabriqués par une manufacture suisse située à Bienne sont équipés de mouvements de petite taille et de grande précision. Il ne lui reste qu’à trouver un nom de marque, il le veut court et prononçable dans toutes les langues. La légende veut que le nom de Rolex lui soit apparu alors qu’il circulait dans les rues de Bienne en autobus.

1926, une année décisive

Les problèmes de précision ayant étant été résolus, reste à s’attaquer à l’étanchéité des modèles. L’année 1926 marquera une étape décisive avec la création du modèle Oyster qui signifie «huître» en anglais. Il s’agit tout simplement de la première montre étanche du monde. Pour promouvoir cette innovation, les vitrines des bijouteries sont équipées d’aquarium dans lesquels baignent des montres. Un an plus tard, en 1927, la nageuse britannique Mercedes Gleitze traverse la Manche avec une Oyster au poignet. En 1928, le Daily Mail accepte de publier une publicité en première page, c’est une grande première qui a un effet remarquable pour la notoriété de la marque Rolex.

D’innovations en innovations

Rolex se veut une marque perpétuellement à l’avant-garde. En 1945, l’ «Oyster Perpetual» est la première montre à indiquer le jour et le mois. En 1953, le modèle «Oyster Perpetual Submariner» peut se vanter de résister à une profondeur de 100 mètres. Deux ans plus tard, le modèle «Oyster Perpetual GMT Master» permet de lire l’heure de deux fuseaux horaires différents. En 1956, la date et le jour de la semaine sont affichés en toutes lettres sur l’ «Oyster Perpetual Day Date». En 1959, Rolex fait son entrée dans le monde du sport et sponsorise les «24 Hours of Daytona», une course automobile se déroulant à Daytona Beach. En 1960, nouveau record, le professeur Jacques Piccard atteint 10 910 mètres de profondeur dans la fosse des Mariannes avec une Rolex Deep Special attachée à son engin sous-marin. Ainsi, Rolex a déposé plus de 500 brevets au cours de son histoire. Le seul but affiché par la marque est la quête d’absolu, la découverte de voies inédites et de solutions innovantes.

Les nouveautés 2021

La marque Rolex aime par-dessus tout améliorer ses anciens modèles et proposer de petites innovations qui changent tout. Ainsi, la Rolex Explorer II a été mise à jour. Elle est dotée d’un mouvement de nouvelle génération et est proposée sur cadran laqué blanc ou noir au prix de 8.050 euros. La Daytona se pare d’un cadran météorite, ce qui ravira les amateurs de course. Mais attention, ce modèle se fait rare et difficile à obtenir. Il faut compter 32.150 euros pour la version en or gris, 38.650 euros pour celle en or jaune et 41.250 euros pour le must de la gamme en or Everose.

Enfin, la marque au classicisme démontré s’amuse à casser les codes avec des motifs jamais vus chez Rolex. Un décor de palmiers et de forêt tropicale aux teintes métalliques obtenues grâce à des techniques de pointe sur des matériaux nobles comme le cuivre, le titane ou le silicium. Ce petit brin de folie est disponible en plusieurs versions et sur plusieurs modèles qui coûtent entre 6.650 et 11.300 euros.

