Richard Mille et Ferrari réalisent la montre haut de gamme la plus plate de l’histoire

Richard Mille et Ferrari viennent de sortir la montre la plus plate de l’histoire crédit photo : Capture d’écran Instagram @richardmille

La RM UP-01 Ferrari avec son 1,75 millimètre d’épaisseur est, depuis cet été, la montre la plus plate de l’histoire. Ce garde-temps de luxe est vendu 1,8 million d’euros. Il est le fruit du partenariat entre Richard Mille et Ferrari.

La montre la plus fine de l’histoire

Il aura fallu à peine plus d’un an pour que le partenariat entre Richard Mille et Ferrari engendre un record. Celui de la montre la plus plate jamais réalisée. La RM UP-01 Ferrari ne pèse que 30 grammes et est dotée d’un boîtier de 1,75 mm d’épaisseur. Une prouesse esthétique et technique réalisée après plus de 6.000 heures de travail et l’élaboration d’une dizaine de prototypes en amont.

Ce garde-temps unique en son genre est également ultra-résistant. Composé de titane grade 5 (un alliage mêlant 90% de titane, 6% d’aluminium et 4% de vanadium), il résiste aux chocs et possède une étanchéité de 10 mètres. La RM UP-01 est une montre à remontage manuel. Elle n’a pas besoin de pile et dispose d’un échappement ultraplat breveté, imaginé en collaboration avec les équipes d’ingénieurs des laboratoires d’Audemars Piguet Le Locle.

Une mécanique complexe

La finesse de cette montre haut de gamme est le résultat d’une savante répartition de l’ensemble des composants sur une grande surface pour réduire au minimum leur dimension. Le rouleau de sécurité vient transférer l’énergie au balancier en titane afin que la montre puisse résister aux chocs. Cela la rend également 100% démontable et remontable. Disposant d’une réserve de marche de 45 heures, elle demande à être régulièrement remontée (tous les 2 ou 3 jours).

Une montre à 1,8 million d’euros

Loin d’être une concept watch destinée à rester sous cloche, la RM UP-01 Ferrari est disponible à la vente. Lancée en édition limitée en juillet 2022 avec seulement 150 montres sur le marché, elle est disponible pour 1,8 million d’euros. Un objet rare amené, sans aucun doute, à prendre de la valeur au fil des années.

Montre la plus chère, la plus connue, la plus vieille… ces records du monde de l’horlogerie La RM UP-01 de Ferrari et Richard Mille n’est pas le seul garde-temps à entrer dans l’histoire. D’ailleurs, malgré son prix important (1,8 million d’euros) il reste très en dessous de la montre la plus chère de tous les temps, la montre Hallucination de Graff Diamonds, vendue à 55 millions de dollars. Une pièce unique réalisée par le joaillier en 2014 et dotée de 110 carats de diamants colorés. Un objet qui porte bien son nom, mais qui demeure méconnu du grand public. Car en termes de célébrité, la montre qui s’impose est la Rolex Submariner popularisée dès 1962 en étant l’atout chic et pratique de l’agent secret le moins secret de la planète: James Bond. Quant à la montre-bracelet la plus ancienne de l’histoire, elle est née dans les ateliers de l’horloger Breguet au début du XIXe siècle. Une commande de la reine de Naples à l’horloger, le 8 juin 1810, qui réalisera la Breguet n°2639.

