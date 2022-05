Rendez-vous aux jardins: 5 jardins d’exception à découvrir en Ile-de-France

Coup de projecteur sur 5 jardins remarquables d’Ile-de-France crédit photo : Getty images

La 19ème édition des « Rendez-vous aux jardins » se tiendra du 3 au 5 juin, et aura pour thème « Les jardins face au changement climatique ». Plus de 2.200 jardins publics et privés ouvriront leurs portes partout en France. Au programme visites libres ou guidées, balades sensorielles, promenades musicales, démonstrations de savoir-faire… Coup de projecteur sur cinq jardins franciliens.

1. Le Parc de Bagatelle - Paris

Situé au cœur du Bois de Boulogne, le Parc de Bagatelle est l’un des quatre pôles du jardin botanique de la Ville de Paris. Le parc et son château ont été construits en seulement 64 jours, suite à un pari entre Marie-Antoinette et son beau-frère, le comte d’Artois. Le lieu possède beaucoup de charme avec ses rochers, grottes, petits ponts, miroirs d’eau et cascades artificielles, sans oublier la pagode chinoise. Les visiteurs viennent surtout pour admirer les 10.000 rosiers issus de 1.200 espèces différentes.

De nombreuses animations sont prévues dans le cadre du festival Rendez-vous aux jardins: spectacle pour les plus jeunes, présentation de l’illustration botanique par la section Beaux-arts de la Société Nationale d’Horticulture de France (S.N.H.F.), confection de roses artificielles en tissu ou encore démonstration de la greffe en écusson.

Route de Sèvres à Neuilly 75016 Paris

Entrée 2,50 euros

2. Jardin Le Point du Jour - Seine-et-Marne

Ce jardin de 7 hectares, qui surplombe la vallée du Petit Morin, a été créé par un couple de pépiniéristes il y a de 40 ans. Il comprend des bois, un étang, des prairies, des bosquets, des arbres rares, mais aussi des passages secrets, des cabanes et des balançoires pour les plus jeunes… ou ceux qui souhaitent retomber en enfance. Le clou de la visite est sans conteste la cathédrale végétale, qui a nécessité six ans de travail. Élu jardin de l’année 2010 par l’Association des Journalistes du Jardin et de l’Horticulture (AJJH), le lieu est labellisé «Jardin Remarquable».

77510 Verdelot

Entrée 7 euros. Gratuit pour les -12 ans accompagnés

3. Arboretum du Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups - Hauts-de-Seine

Le domaine, qui s’étend sur plus de 60 hectares, offre un riche patrimoine culturel et botanique. L’arboretum, installé à la place d’une ancienne pépinière, regroupe une importante collection de végétaux et d’arbres centenaires. Le Jardin de l’île verte, où ont vécu plusieurs artistes, est un petit paradis sauvage et romantique. Le Domaine de la Vallée-aux-Loups accueille également la maison de Chateaubriand. C’est ici que l’auteur rédigea ses célèbres Mémoires d’outre-tombe. Passionné de botanique, il introduisit dans le parc des essences exotiques rapportées de ses voyages comme le cèdre du Liban ou le cyprès chauve. Des visites guidées du parc ainsi que de l’arboretum, concerts, ateliers potagers, cours d’aquarelle et des initiations florales seront proposés au cours du week-end.

102 rue de Chateaubriand 92290 Châtenay-Malabry

Entrée libre

4. La Roseraie du Val de Marne

À la fin du XIXème siècle, Edouard André et Jules Gravereaux créent le tout premier jardin entièrement dédié aux roses. On y trouve aujourd’hui encore l’une des plus importantes collections de roses anciennes au monde. Au total, on recense 11.000 rosiers issus de près de 3.000 espèces différentes, réunies en 13 collections uniques en fonction de leur origine, leur histoire et leur variété. La doyenne des roseraies est homologuée «Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées», inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques, et labellisée «Jardin remarquable» depuis 2011. C’est dans ce cadre enchanteur que vous pourrez écouter un concert de jazz ou assister à une représentation théâtrale le dimanche 5 juin.

1 rue Albert-Watel 94240 L‘Haÿ-les-Roses

Entrée libre

5. Le Potager du roi

Le Potager du Roi s’étend sur 9 hectares en plein cœur de Versailles et fait partie intégrante du Domaine de Versailles. Il a été créé sous Louis XIV pour fournir la table du roi. Ce chef d’œuvre de l’art du jardin à la française est classé au titre des Monuments historiques et labellisé «Jardin remarquable». Il est géré par l’École nationale supérieure de paysage, qui produit des fruits et des légumes en circuits courts, et se veut un modèle dans l’évolution des pratiques agricoles et alimentaires en milieu urbain.

10 rue du Maréchal-Joffre 78000 Versailles

Tarif plein: 5 euros/ Tarif réduit: 3 euros / Supplément visite guidée: 3 euros

8,2 millions de visiteurs par an pour le Château de Versailles Le Château de Versailles figure parmi les monuments les plus visités d’ Ile-de-France . En 2019, le Domaine national a accueilli 8,2 millions de personnes. Aux beaux jours, 30.000 touristes, dont 80% d’étrangers, arpentent la galerie des Glaces et les jardins à la française. La fréquentation a plongé avec la crise sanitaire: seulement 2 millions de visiteurs en 2020, soit une perte de 50 millions d’euros de recettes. Heureusement, le château a pu bénéficier du plan de relance du gouvernement, à hauteur de 87 millions d’euros sur deux ans.

