Qui sont les Youtubeurs français les mieux payés?

Chaque mois, 39 millions de Français de 18 ans et plus regardent YouTube crédit photo : Shutterstock

Chaque mois, 39 millions de Français de 18 ans et plus regardent YouTube. Le métier de youtubeur en fait rêver plus d'un et alimente de nombreux fantasmes. Qui retrouve-t-on sur le podium des youtubeurs français les mieux payés ? Combien touchent-ils réellement ? A quoi cette rémunération correspond-elle ? Décryptage, entre mythes et réalité.

Comment les youtubeurs gagnent-ils leur vie?

Gagner de l'argent en postant des vidéos de gaming, des sketches ou des tutos beauté, un métier de rêve? Concrètement, il existe quatre moyens principaux pour un youtubeur de se rémunérer à partir de vidéos.

La publicité: le youtubeur gagne de l'argent à chaque vue ou chaque clic. Cependant pour espérer monétiser ses contenus grâce à la publicité, il faut remplir deux critères: avoir au moins 1.000 abonnés à sa chaîne, et totaliser 4.000 heures de visionnage sur 12 mois consécutifs.

L'affiliation: ce terme désigne le fait de mettre en avant un ou plusieurs produits d'une marque en échange d'une commission sur les ventes. Un lien sous la vidéo redirige alors vers la marque partenaire.

Le sponsoring: à la différence de l'affiliation, l'entreprise paie le youtubeur pour qu'il fasse la promotion de ses produits ou services, soit via un test produit («review»), soit en soutenant directement la marque («endorsement»).

La vente de produits:livres, e-books, formation en ligne ou produits dérivés.

Podium des youtubeurs français les mieux payés

Célèbre pour ses vidéos de gaming, Squeezie (de son vrai nom Lucas Hauchard) et ses 15,3 millions d'abonnés se place sur la plus haute marche du podium avec un salaire mensuel estimé à 48.000 euros. Il est suivi par Norman Thavaud (Norman fait des vidéos, 12,2 millions d'abonnés) qui approcherait les 17.000 euros. En troisième position, Cyprien et ses 13,9 millions d'abonnés générerait un revenu mensuel de près de 15.000 euros. Viennent ensuite LaSalle et Le Bled'Art, tous deux aux alentours de 12.000 euros.

Ces chiffres doivent toutefois être pris avec précaution car il ne s'agit que d'une évaluation qui est amenée à varier en fonction des critères ou du mode de calcul retenu. Le site d'analyses et de statistiques sur les réseaux sociaux Social Blade fournit une série d'indicateurs sur chaque youtubeur, ainsi qu'une (large) fourchette de revenus basée sur les performances du mois précédent. Squeezie toucherait ainsi entre 17.500 et 280.100 euros mensuels, Cyprien entre 5.800 et 92.500 euros, et Norman entre 1.600 et 26.600 euros. Le mystère demeure donc entier concernant la rémunération réelle de ces youtubeurs stars.

A lire aussi:

De policière à Youtubeuse star, l'incroyable parcours de Natoo

Tout savoir sur Clubhouse, le nouveau réseau social qui fait le buzz

Les applications les plus utilisées par génération en 2020