Quel vin blanc servir avec le fromage?

Contrairement à une idée reçue, le vin blanc est le compagnon idéal de nombreux fromages

Si l'association du vin et du fromage semble naturelle, l'idée reçue selon laquelle il faudrait déguster le fromage avec du vin rouge est battue en brèche par de nombreux sommeliers. Avec le fromage de chèvre, les fromages à croûte lavée, pâte pressée ou persillée, le vin blanc est souvent le compagnon idéal. Suivez nos conseils pour trouver l'accord parfait entre ces deux produits du terroir par excellence.

Associer vins blancs et fromages à pâte molle et croûte lavée

Pour accompagner le vacherin mont-d'or ou le fromage à raclette, optez pour un vin blanc gras et peu vif comme un vin de la vallée du Rhône. Il fera ressortir leur côté crémeux. Avec le reblochon, préférez un vin aromatique puissant doté d'une belle acidité pour contrer toute sensation d'amertume. Un chenin (vallée de la Loire) ou un gewurztraminer vous offriront une expérience gustative unique. Le nectar alsacien peut également se boire avec du maroilles ou du munster, sa douceur venant contrebalancer l'agressivité de ces fromages de caractère.

Associer vins blancs et fromages à pâte persillée

La moisissure des fromages à base de lait de vache comme le bleu d'Auvergne ou la fourme d'Ambert requiert un vin contenant suffisamment de sucre pour soutenir leur amertume. C'est le cas du banyuls, des vins de Maury ou de Porto. Rien de mieux pour accompagner un roquefort qu'un vin blanc liquoreux comme le sauternes ou le monbazillac, dont le côté sirupeux s'équilibrera à merveille avec la pointe d'acidité du lait de brebis. À moins que vous ne préfériez un moelleux de Loire comme le vouvray ou le montlouis? Le crémeux du gorgonzola s'accordera pour sa part avec un jurançon ou un coteaux-du-layon.

Le vin blanc s'impose avec les fromages à pâte pressée cuite

Comté, gruyère suisse, beaufort... les fromages à pâte pressée cuite se distinguent par leur palette aromatique fruitée. Le choix d'un vin blanc s'impose pour faire ressortir toutes leurs saveurs. Un vin gras, caractérisé par ses notes de beurre et de noisette, viendra sublimer le côté fruité. Pourquoi pas un bourgogne élaboré à partir de chardonnay, faible en acidité? Pour accompagner un comté longuement affiné aux saveurs épicées, misez sur un côtes-du-jura ou sur un vin jaune.

Associer vins blancs et fromage de chèvre

Un vin blanc minéral et d'une longue acidité équilibrera la salinité d'un fromage de chèvre. Pour un sans-faute, optez pour un accord régional. Choisissez par exemple un vin de Loire: sancerre, pouilly-fumé, cheverny ou sauvignon de Touraine. Lorsque le fromage est affiné et sec, orientez-vous vers un vin légèrement doux, tendre et aromatique, comme un montlouis demi-sec, un gewurztraminer ou un rivesaltes ambré.

