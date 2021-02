Promenade parisienne à la découverte de l'Art Nouveau

Faites une petite balade Art Nouveau dans la capitale. crédit photo : Daboost/Shutterstock / Daboost

Vous avez envie de fantaisie et d'architecture exubérante, nous vous proposons une promenade dans le Paris de la Belle Époque. À vous les arabesques, les fresques enchanteresses et les façades sculptées. Des entrées du métro, à l'extravagant immeuble Lavirotte, en passant par le musée de chez Maxim's, découvrez les vestiges d'une époque heureuse.

L'Art Nouveau ne date pas d'hier

Né en Angleterre dans les années 1860, l'Art Nouveau émerge en France à la fin du XIXème siècle. À Paris, il permet aux architectes de casser le style rectiligne caractéristique des constructions haussmanniennes. C'est la revanche des arabesques sur les lignes droites, l'avènement des bow- windows et des façades enjolivées. Les adeptes de l'Art Nouveau ont un seul credo: «Dans la vie quotidienne tout peut être beau à regarder». L'exposition universelle de 1900 permet aux représentants de ce style de s'en donner à cœur joie dans tous les domaines.

Sur les traces d'Hector Guimard dans le 16ème arrondissement

Né à Lyon en 1867, Hector Guimard est le plus connu des architectes français d'Art Nouveau. Il a signé une vingtaine d'immeubles et d'hôtels particuliers dans le 16ème arrondissement. Son chef-d'œuvre, le Castel Béranger, surnommé Castel Dérangé par ses détracteurs, se situe au 14 de la rue La Fontaine. Les façades de l'immeuble sont asymétriques et jouent avec les couleurs, les formes et les saillies. À l'intérieur, Hector Guimard s'est amusé avec les arabesques et les ornements.

Le «style Guimard» est tout à jamais lié à la légende de Paris grâce à ses entrées de métro. Il a à peine 33 ans lorsqu'il est choisi par le président de la Compagnie des chemins de fer métropolitain de Paris (C.M.P) pour dessiner toutes les bouches d'entrée du métro, le tout nouveau moyen de transport destiné à être mis en service pour l'exposition universelle de 1900. Guimard les conçoit dans le pur style Art Nouveau, caractérisé par une forte inspiration végétale et par des lignes sinueuses et dynamiques. Dans le 16ème arrondissement, la station Porte Dauphine reste un magnifique exemple de son imagination débordante.

L'immeuble Lavirotte, un des plus beaux immeubles de Paris

Situé au 29 de l'avenue Rapp, à quelques centaines de mètres de la Tour Eiffel, cet immeuble est à ne pas manquer. Réalisé par l'architecte Jules Lavirotte entre 1900 et 1901, il remporte le prix de la plus belle façade de la ville de Paris. Architecture irrégulière et asymétrique, ornementations animales et végétales, courbes et mélange de matériaux, l'ensemble fait de cette construction une pure merveille Art Nouveau. Les céramiques d'Alexandre Bigot ornant la façade sont un exemple d'inventivité folle. Lavirotte a voulu rendre grâce à l'Amour, figuré au-dessus de l'entrée par deux nus, et à la Beauté représentée par le buste d'une femme à l'étole de renard. Il a ponctué son œuvre de symboles osés, véritable invitation au sexe.

«Chez Maxim's», un musée de l'Art Nouveau

Né de la passion du couturier Pierre Cardin pour la Belle Époque et l'Art nouveau, ce musée est situé au-dessus du restaurant Chez Maxim's. Sur trois étages, il reconstitue l'appartement d'une courtisane. Elle recevait la jet-set de l'époque, au milieu de chefs-d'œuvre. En tout, plus de 550 pièces venues du monde entier et signées des plus prestigieux créateurs comme Majorelle, Tiffany ou Gallé, sont exposées dans ce cadre intimiste et hors-du-temps. La Collection 1900 est ouverte seulement pour des visites guidées pour les groupes constitués. Pour toute réservation, il faut envoyer votre demande à l'adresse suivante: musee@maxims-de-paris.com.