Pourquoi assurer ses montres de collection?

Des contrats spécifiques existent pour couvrir certains accessoires de mode ou bijoux. crédit photo : Shutterstock

Posséder un garde-temps de luxe n'est pas sans risques. Les propriétaires doivent lire avec attention leurs contrats d'assurance habitation pour être sûrs d'être assurés par la compagnie en cas de vol. Si ce n'est pas le cas, il est important de souscrire un contrat annexe. Cette protection efficace demandera au porteur de la tocante de prendre quelques mesures supplémentaires de sécurité chez lui.

Montre de luxe: vérifiez votre assurance habitation

Vous possédez une montre de grande valeur? Un garde-temps luxueux? En édition limitée et dont le prix équivaut à plusieurs milliers d'euros? Alors il est essentiel de jeter un œil à votre contrat d'assurance habitation pour savoir si le vol de votre bijou est couvert par votre compagnie. Bien souvent, les assurances multirisques indemnisent ce type de sinistre si la valeur de la montre ne dépasse pas les 2.000 euros.

Les assurances habitation vous couvrent contre le vol jusqu'à un certain montant. En règle générale, vous serez indemnisé à hauteur de 20% de la valeur des biens mobiliers pris en compte par votre contrat d'assurance habitation, d'où l'intérêt de souscrire un contrat spécifique si la valeur de votre montre dépasse le seuil des 2.000 euros. Le montant annuel de ce type de contrat est généralement de 3 à 5% de la valeur de la montre, soit entre 300 et 500 euros par an pour une belle tocante à 10.000 euros. Ces assurances vous protègent contre le vol, qu'il ait lieu chez vous ou dans la rue, mais pas contre la perte de la montre.

Sécuriser votre logement

Avant d'accepter de vous couvrir, des garanties de protection vous seront demandées. La première porte d'entrée de votre logement devra comporter plusieurs points. Vous devrez également vous équiper d'un coffre, dont le degré de sécurisation sera précisé dans le contrat. Certaines compagnies exigent qu'une alarme voire un système de télésurveillance soit installé dans le bien avant de vous couvrir.

De plus, la valeur des montres varie en fonction des années. Vous devez donc procéder à une réévaluation du prix de votre garde-temps environ tous les 3 ans et communiquer les informations à votre assureur si la valeur de ce dernier est amenée à changer.

Conservez les documents sur votre montre

En cas de sinistre, comme souvent avec les assurances, l'indemnisation ne se fera pas de façon automatique. Il vous faudra prouver que cette montre existe et qu'elle est bien la vôtre. Pensez donc à conserver toutes vos factures d'achat ou d'estimation par un expert. Des photos vous seront demandées et si cette montre vous a été offerte en héritage, il vous faudra garder l'acte notarié le stipulant. De plus, si le vol a lieu chez vous, la montre devra avoir été placée dans son coffre pour être indemnisé par l'assurance.

Les montres les plus chères de l'Histoire

55 millions de dollars (plus de 45 millions d'euros). C'est le prix de la montre la plus chère du monde et probablement de l'Histoire. Une «Hallucination» de chez Graff Diamonds, pièce unique de 110 carats de diamants colorés présentée à l'occasion de l'édition 2014 de Baselworld. La firme est habituée de ce type de production puisqu'elle est également à l'origine... de la seconde montre la plus chère du monde. Son nom: la Fascination, présentée en 2015 à la foire de Bâle, totalisant 152.96 carats de diamants et surmonté d'un diamant D Flawless de 38,13 carats. Coût total de la tocante: 40 millions de dollars (plus de 33 millions d'euros). En troisième position on retrouve la Grandmaster Chime 6300A-010, créée par la marque Patek Philippe. Un modèle unique, vendu aux enchères en novembre 2019 pour 28,2 millions d'euros. La montre a demandé aux artisans de la firme près de 100.000 heures de travail pour être réalisée.