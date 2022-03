Plongez dans le Moyen Âge à Provins

La cité médiévale de Provins vous offre un voyage dans le temps. crédit photo : Getty Images

Inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2002, la cité médiévale de Provins, en Seine-et-Marne, était connue pour ses foires organisées sous la domination des comtes de Champagne. De nombreux monuments attestent de ce riche passé. Visite des remparts et des souterrains, spectacles de chevaliers ou de fauconnerie, banquet médiéval: offrez-vous un voyage dans le temps.

Cité médiévale de Provins: les lieux qui méritent le détour

Les remparts

Qui dit ville médiévale dit fortifications. Édifiés entre les XIe et XIIIe siècles, à l’époque où Provins était une cité commerçante prospère, les remparts mesuraient 25 mètres de haut et s’étendaient sur 5 kilomètres. Il en reste aujourd’hui environ 1,2 kilomètre, que vous pouvez parcourir pour profiter d’un beau point de vue. Admirez les deux portes fortifiées encore debout, la Porte Saint-Jean et la Porte de Jouy.

La tour César

Ce donjon octogonal édifié dans la seconde moitié du XIIe siècle est le monument emblématique de Provins. Vous visiterez notamment la salle des gardes, la chambre du gouverneur et le beffroi. Le plus bel endroit est sans aucun doute le chemin de ronde, qui vous offrira un panorama spectaculaire sur les ruelles médiévales de Provins, sa belle collégiale et la campagne environnante.

La grange aux dîmes

À l’époque où Provins était une cité florissante, des quartiers entiers de marchands et d’artisans se développèrent autour de la tour César. C’est ce que retrace le musée installé dans la grange aux dîmes. Ne ratez pas la très belle salle voutée au sous-sol.

Les souterrains

Dans la ville basse, ne manquez pas les souterrains qui débutent sous l’Hôtel-Dieu, rue Saint-Thibault. Le départ de la visite guidée est donné dans une magnifique salle à arcades et colonnes. Vous cheminerez à travers les deux kilomètres de galeries de craie creusées lorsque Provins était une cité drapière reconnue (la craie étant utilisée pour lessiver la laine).

La vieille ville

Promenez-vous dans les jolies ruelles de Provins pour découvrir des maisons à pans de bois dont certaines datent du XIIe siècle. Au n°7 de la rue du Palais, la maison romane, l’un des plus anciens édifices civils de la ville, abrite aujourd’hui le musée de Provins et du Provinois. Rue Couverte, attardez-vous aux numéros 5 et 7. Sur la place du Chatel, admirez la maison des Quatre Pignons, la maison des Petits Plaids et l’hôtel de la Coquille. Provins compte deux édifices religieux remarquables: l’église Saint-Quiriace et l’église Saint-Ayoul.

Le Pass Provins et le Pass Famille vous permettent de visiter les monuments de la cité médiévale à tarif réduit, et de profiter de réductions sur les spectacles.

Pass Provins: adulte 12 euros - enfant (4 à 12 ans) 8,50 euros.

Pass Famille (2 adultes + 5 enfants maximum): 35,50 euros.

Les spectacles à ne pas manquer

La Légende des chevaliers

Au programme de ce spectacle historique: combats et joutes spectaculaires entre preux chevaliers, prouesses équestres, voltige, jongleries, sans oublier de véritables machines de guerre médiévales en pleine action!

Les Aigles des remparts

Découvrez l’art de la fauconnerie à cheval et admirez le vol des oiseaux de proie dans un magnifique ballet aérien. Aigles, buses, milans, faucons, chouettes et hiboux ou encore vautours vous laisseront des souvenirs impérissables.

Tarifs: adulte 12,50 euros - enfant 8,50 euros.

Réduction de 1,50 euro par billet pour les détenteurs d’un pass.

Le Banquet des troubadours, un authentique festin médiéval

Enfilez votre costume et revivez l’ambiance conviviale des banquets médiévaux dans une salle voutée du XIIe siècle. Vous découvrirez l’art culinaire du Moyen-Âge, tout en vous laissant divertir par les troubadours, conteurs, jongleurs et autres acrobates.

Adulte 40 euros - Enfant 20 euros

Location de costume 5 euros.

Les temps forts de la saison 2022

- Samedi 2 juillet et 6 août: “Les lueurs du temps”. Deux soirées pour découvrir la cité médiévale éclairée à la bougie.

- Samedi 10 septembre: mise en lumière et feu d’artifice pour fêter le 20e anniversaire de l’inscription de Provins au patrimoine mondial de l’Unesco.

