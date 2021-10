Pizza, un art à la française

La France fait partie des grands pays consommateurs de pizza avec 10 kilos de pizzas dégustées chaque année crédit photo : Getty images

Le restaurant Peppe dans le 20ème arrondissement de Paris vient de remporter le titre de meilleure pizzeria d’Europe. Le marché de la pizza en France est en plein boum depuis 2019 avec une premiumisation de la pizza. Certains restaurants dans le monde vendent même des pizzas de luxe à plus de 8.000 euros.

Les meilleures pizzas sont françaises

La France championne de la Ligue des nations mais également… de la pizza. Pour sa troisième édition du classement italien 50 Top Pizza, c’est la France et notamment le restaurant Peppe du 2 place Saint-Blaise dans le 20ème arrondissement qui remporte la 1ere place. Dirigé par le Napolitain Giuseppe Cutraro, le restaurant est officiellement la première pizzeria d’Europe devant la Via Toledo Enopizzeria de Vienne qui arrive en seconde position et le Fratello Figurato de Madrid, à la troisième place du podium.

Ouvert en 2020, le restaurant fait salle pleine tous les jours. Le propriétaire vient d’ouvrir un second établissement au 222 rue Saint-Jacques dans le 5ème arrondissement pour répondre à la demande. Ex chef du groupe de trattorias Big Mamma, Giuseppe Cutraro avait déjà remporté ce titre en 2019 avec une pizza aux tomates cerises jaunes, mozzarella, jambon de Parme, provolone, amandes grillées et confiture de figues.

Un marché en plein boom

Cette victoire est aussi le couronnement de la France comme grande nation de la pizza. Si le marché avait accusé un léger recul entre 2015 et 2017 il a depuis 2019 repris des couleurs. La France est ainsi le 2ème pays consommateur de pizza derrière… Les États-Unis. Selon le cabinet Gira Conseil, plus d’un milliard de pizzas ont été vendues en France. Chaque Français consommerait tous les ans 10 kilos de pizza et le chiffre d’affaires global du secteur serait de 4,3 milliards d’euros. Un succès dû en partie à une restructuration du monde de la pizza qui se divise désormais en trois secteurs: le marché low-cost, destiné à la vente à emporter et la restauration rapide, les pizzerias classiques de restaurant de table, notamment dans les établissements de nourriture italienne et les pizzerias premium. Ce dernier segment tend à se développer d’année en année. Le prix moyen de la pizza en France est d’ailleurs passé à 17 euros.

La pizza la plus chère coûte 8.750 euros

La pizza est d’ailleurs devenue dans certains pays un plat… de luxe. À New York, le restaurant Pizzeria Favitta propose «une pizza des amoureux» d’un genre spécial. À l’intérieur d’un plat, une bague en or sertie de diamants, immédiatement accompagné par une bonne bouteille de Dom Pérignon, le tout pour 6.000 euros.

Toutefois, la pizza la plus chère au monde reste celle de Renato Viola au Luis XIII de Salerne en Italie. Là on y trouve une pizza nécessitant 3 jours de préparation et composée de mozzarella di Bufala, trois types de caviars, langouste, assaisonnée de sel rose d’Australie. La pâte est réalisée par trois chefs italiens et repose durant 72 heures. Bonus à ne pas négliger: cette pizza de luxe est uniquement vendue… sur livraison. Il faut pouvoir se l’offrir. Pour savourer cette merveille, il faut débourser près de 8.750 euros.

Les meilleures pizzerias françaises. La France n’a rien à envier à l’Italie en matière de bonne pizza. Dans le Top 50 qui couvre 3 pays, on trouve quatre adresses supplémentaires toutes à Paris. Dalmata, situé rue Tiquetonne dans le 2eme arrondissement arrive ainsi à la 16ème position quand Faggio, rue Marguerite de Rochechouart, dans le 9ème est classé à la 23ème place. Au 25ème rang, on trouve le restaurant Guillaume Grasso, une pizzeria napolitaine du 15ème arrondissement, rue Brancion. Quant à Bijou, rue Dancourt, il obtient la 33ème place du classement. Ce beau palmarès ravira les gourmands.

