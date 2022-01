Patek Philippe, Graff Diamonds… Découvrez les 5 montres plus chères du monde

Découvrez le top 5 des garde-temps les plus chers du monde crédit photo : Getty images

De l’hallucinante « Hallucination » du diamantaire Laurence Graff à la complexité de la « Supercomplication Henry Graves » de Patek Philippe, les montres les plus chères du monde sont souvent à la frontière du bijou et de l’objet innovant. Le top 5 des garde-temps les plus précieux du marché.

40 millions d’euros pour la Hallucination de Graff Diamonds

Avec près de 110 carats de diamants colorés la montre Hallucination de la maison Graff Diamonds, est à ce jour la montre la plus chère du monde avec un prix de 40 millions d’euros. Présentée lors du Baseworlds 2014, il s’agit d’un modèle unique, plus proche du bijou que du garde-temps à la mécanique complexe.

Le diamantaire Laurence Graff, président de Graff Diamonds, dit même à l’époque avoir réalisé un vieux rêve qui l’habitait depuis des années, celui de «créer une montre véritablement remarquable qui illustre notre passion dévorante pour les diamants (…) un chef d’œuvre sculptural qui célèbre le miracle des diamants colorés».

35 millions d’euros pour la Fascination de Graff Diamonds

La seconde montre la plus chère du monde est également un garde-temps de chez Graff Diamonds. Il s’agit de Fascination, présentée en 2015 à la foire de Bâle, totalisant 152.96 carats de diamants et surmonté d’un diamant D Flawless de 38,13 carats, vendue au prix de 35 millions d’euros. Dévoilée 1 an après la Hallucination au Baseworlds 2015, la Fascination est une montre à part, interchangeable, pouvant aussi bien se porter comme une bague ou comme un bracelet: «La Fascination est une pièce exceptionnelle qui peut être portée de différentes manières, ce qui fait toute sa magie. C’est un bijou unique qui rend hommage à notre savoir faire joaillier», précisait alors le joaillier Laurent Graff.

28,2 millions d’euros pour la Only One de Patek Philippe

Viens ensuite la Grandmaster Chime 6300A «Only One». Plus sophistiquée (calendrier perpétuel, 5 alarmes sonores, un indicateur de phase de lune ou encore l’affichage de 2 fuseaux horaires), il s’agit là encore d’un modèle unique estimé à 28,2 millions d’euros. Créée spécialement pour la vente horlogère caritative «Only Watch» organisée à Genève en 2019, la Only One se reconnaît à ses deux cadrans or rose et noir ébène, dont l’un porte l’inscription «The Only One».

22 millions d’euros pour le bijou-montre de Chopard

À la 4ème place, on retrouve un bijou montre de chez Chopard, à 201 carats doté de 3 diamants en forme de cœur rose, blanc et bleu, vendu 22 millions d’euros. L’ensemble est sublimé par les diamants jaunes qui les entourent.

21,5 millions d’euros pour la Supercomplication Henry Graves de Patek Philippe

Enfin, c’est de nouveau Patek Philippe et sa Supercomplication Henry Graves, qui apparaît dans le top 5 des montres les plus chères au monde. Vendu à près de 21,5 millions d’euros, en 2014 par la maison Sotheby’s, ce garde-temps produit en 1933 possède 24 complications horlogères. Une montre de poche unique, pour les collectionneurs. Elle tire son nom du banquier Henry Graves Jr, à l’origine de cette commande particulière. Il aura fallu trois ans pour la concevoir et cinq ans pour la fabriquer, avant qu’elle n’atterrisse dans la poche d’Henry Graves le 19 janvier 1933. Parmi les multiples fonctions du garde-temps, citons son calendrier perpétuel et sa carte céleste de New-York.

