Partez en week-end dans un hôtel luxueux

Voici 3 hôtels que vous pouvez réserver les yeux fermés. crédit photo : Getty Images

L’Europe regorge d’endroits aussi confidentiels que paradisiaques. De la Corse à la Suisse en passant par la Grèce, voici trois hôtels où vous êtes certain de passer des vacances inoubliables.

Le Domaine de Murtoli en Corse, le luxe de l’authenticité

Entre Sartène et Bonifacio, au sud de la Corse, vous attend un domaine hôtelier véritable havre de paix. Niché sur une terre sauvage de 2.500 hectares et offrant une vue extraordinaire sur la mer, Murtoli ne ressemble à aucun autre hôtel cinq étoiles.

Le domaine propose une vingtaine de bergeries et demeures du XVIIe siècle. Elles sont dotées de tout ce dont vous pouvez rêver. Chacune des bâtisses est restaurée en respectant l’architecture corse et vous offre une piscine privative. Les maisons sont à géométrie variable. Si vous venez en famille ou entre amis, le hameau “Rosumarinu” peut loger 16 personnes et dispose de 7 chambres, 5 salles de bains, une immense terrasse et un accès à la plage. En été, le hameau se loue 7.650 euros la nuit, mais en novembre le prix est de 1.650 euros pour le week-end.

D’autres bergeries accueillent des couples. C’est le cas d’“A Persia” et sa chambre de 40 mètres carrés avec vue sur la mer. Elle se loue 1.750 euros la nuit en été, et 650 euros en avril. Les trois restaurants du domaine vous offrent une cuisine faite entièrement avec des produits locaux.

Les légumes proviennent du potager, les fromages et les viandes de la ferme, et les poissons de la pêche locale. Côté loisirs, si le farniente sur une plage de rêve ne vous suffit pas, vous pouvez vous lancer dans une partie de golf ( 90 euros le parcours de 18 trous), une balade à cheval ou vous faire masser au spa en plein air. Le paradis a un nom, il se dit Murtoli.

La Villa Honegg, un hôtel de charme au cœur de la Suisse

L’hôtel Villa Honegg est un hôtel cinq étoiles unique en son genre, situé au cœur de la Suisse au pied du Bürgenstock. Cette célèbre montagne est entourée par le lac des Quatre-Cantons et un séjour à la Villa Honegg vous offre de nombreuses possibilités d’excursion. Des chemins de randonnée et des pistes cyclables vous emmènent d’épaisses forêts en prairies fleuries ou sur le célèbre sentier de la falaise.

C’est l’occasion de découvrir l’ascenseur du Hammetschwand, le plus haut ascenseur extérieur d’Europe avec une arrivée spectaculaire à 1.132 mètres d’altitude. Vous pouvez également apprécier les montagnes et le lac des Quatre-Cantons à partir de l’hôtel, que ce soit dans une des luxueuses chambres, dans la piscine extérieure ou sur la terrasse ensoleillée.

Un menuisier amoureux de la région a conçu et construit tout seul, en 1905, l’hôtel Honegg. À l’époque, les clients étaient transportés à l’hôtel en charrette. Venue des quatre coins du monde, cette riche clientèle restait de trois à quatre semaines, parfois même tout l’été. En 2011, l’établissement a connu une rénovation complète. Et tout en gagnant en confort, la Villa, conçue dans le style Art nouveau, n’a pas perdu son charme historique. Pour 1.200 euros à 2.500 euros la nuit, vous êtes certain de vous offrir le repos à l’air pur.

Le Katikies, pour un week-end de luxe à Santorin

En introduisant un concept unique de boutique-hôtel à Santorin, le Katikies est devenu un symbole du luxe et de l’élégance en Grèce grâce à ses installations exclusives et son service personnalisé.

Cet hôtel exceptionnel se niche dans les rochers des sublimes falaises de la Caldeira. Entouré par le paysage impressionnant des îles volcaniques d’Oia, il bénéficie d’une architecture authentique et d’une décoration intérieure, mêlant la couleur blanche à des aménagements contemporains. Avec ses escaliers, ses ponts et ses chemins qui mènent à des habitations troglodytiques, cet hôtel est fidèle à l’architecture locale.

En plein après-midi ou sous un coucher de soleil enchanteur, les trois piscines à débordement vous donnent l’impression d’être suspendu entre ciel et mer. Le restaurant Mikrasia vous invite à vivre une délicieuse expérience gastronomique, avec une vue à couper le souffle sur la spectaculaire Caldeira et le bleu azur de la mer Égée. Que ce soit dans une chambre basique à 500 euros la nuit ou dans une suite avec piscine personnelle à 1.500 euros , un séjour au Katikies ne peut que vous laisser un souvenir inoubliable.

Une piscine privée dans un hôtel au cœur de Paris À Paris, il y a bien sûr les palaces que tout le monde connaît au moins de réputation, mais il y a aussi certains hôtels plus secrets qui peuvent vous offrir le luxe d’une piscine privée. L’hôtel Da Vinci et Spa est une de ces adresses qu’il fait bon connaître. Situé rue des Saints-Pères à Saint-Germain-des-Prés, l’hôtel célèbre le talent du grand Léonard de Vinci. Chacune des chambres revisite une facette de l’artiste avec des décorations qui rendent hommage à ses œuvres. Mais ce qui fera tout le charme de votre séjour dans l’établissement, c’est la piscine bordée de mosaïques qui vous attend pour une expérience unique. Et comble du plaisir, vous pouvez privatiser ce lieu magique. Le tarif s’élève à 50 euros pour les clients de l’hôtel et 100 euros pour les clients extérieurs, et comprend les 45 minutes de bonheur. Ce tarif inclut également les boissons chaudes, les peignoirs et autres chaussons et sèche-cheveux.

À lire aussi:

Le Lutetia, palace emblématique de la capitale

Venise, Tokyo, Marrakech... Les 5 plus beaux spas du monde