Où manger une raclette ou une fondue à Paris?

L’hiver est là, le froid s’installe: quoi de plus réconfortant qu’une raclette ou une fondue pour affronter la déprime saisonnière? Vous rêvez de montagne et de restos d’altitude? Enfilez vos moufles et vos moon boots! Ambiance télécabine entre amis ou chalet en bois romantique, tour de piste des meilleures adresses de la capitale pour déguster des spécialités fromagères.

1. «Chez Monix»: le restaurant Splash de Norbert Tarayre se transforme en station de sports d’hiver

C’est l’expérience culinaire la plus givrée de l’hiver: le restaurant Splash de Nobert Tarayre situé sur les quais de Seine se métamorphose en village de montagne. Forêt de sapins, télécabines et téléphériques vintage à l’extérieur, moquette douillette, cheminée et décoration 100% savoyarde à l’intérieur… la magie opère! Au menu, tartiflette, racliflette, fondue à la truffe , plats mijotés revisités et viandes grillées au feu de bois.

Chez Monix au Splash - Port Van Gogh - 92600 Asnières-sur-Seine - Jusqu’au 15 mars 2022

Menu Montagnard 39,90 euros/personne.

2. Le Petit Chalet du Roch Hôtel, ambiance montagne chic

Cet hiver encore, le Roch Hôtel transforme sa terrasse en un refuge d’altitude cosy. Luge et skis anciens, affiches vintage, coussins en fourrure et effluves de feu de bois vous transporteront directement au sommet des cimes enneigées. Dans l’assiette, on déguste une raclette de Savoie IGP au lait cru de la Maison Edmond, des charcuteries de la Maison Montalet accompagnées de pickles maison, le tout arrosé de vins de Savoie, du Jura et de Suisse. S’il vous reste un peu de place, fondez pour le Mont-Blanc marron et myrtilles.

Le Roch Hôtel & Spa, 28 rue Saint-Roch - Paris 1er

Menu raclette 67 euros.

3. Les Fondus de la raclette, institution savoyarde

Venez partager un moment convivial et chaleureux dans ce restaurant du XIVe arrondissement, typiquement savoyard. Les tables sont équipées de grills pour cuire vous-mêmes vos raclettes ou grillades, et la carte est élaborée à partir de produits frais issus des meilleurs producteurs. Raclette nature, fumée, au poivre ou au morbier, tartiflette, boîte chaude ou fondue, vous aurez l’embarras du choix!

209 Bd Raspail - Paris 14e

Raclette nature ou Fondue savoyarde 19 euros, Tartiflette 17,50 euros .

4. Le Chalet du Park, cocon luxueux

Les plaisirs de l’hiver sont à l’honneur au Park Hyatt Paris Vendôme qui installe son refuge enneigé au cœur d’une forêt de sapins. Prenez place autour de la grande table en bois pour siroter un cidre chaud aux épices à la lueur des bougies. Le chef Jean-François Rouquette vous propose une raclette aux trois variétés de fromage de St Nicklaus et son assortiment de charcuterie, saucisses de Morteau et diots de Savoie fumés. Pour conclure, vacherin coco et fruits exotiques, meringue soufflée à la vanille bourbon.

Park Hyatt Paris-Vendôme, 5 rue de la Paix, Paris 2e

Menu raclette montagnarde, 175 euros.

5. Le Chalet Savoyard, tout schuss sur les spécialités fromagères

Pas la peine de quitter Paris pour déguster d’authentiques produits du terroir savoyards. Chaussez vos skis et empruntez la piste Charonne. Tartiflette nature, au bleu, aux cèpes, à la viande de grison ou au saumon fumé. Raclette au morbier, à la tomme, à l’abondance ou à la truffe. Fondue savoyarde, roquefort, reblochon, mont d’or, chèvre et miel ou saint-marcellin… vous l’aurez compris, le plus dur sera de choisir.

58 rue de Charonne - Paris 11e

Tartiflette à partir de 16 euros, raclette à partir de 27 euros, fondue à partir de 18,50 euros.

