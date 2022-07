On part où en lune de miel en 2022 ?

Sitôt que l'on évoque le mot mariage, de nombreuses images d'Epinal nous viennent en tête, et l'on ne peut raisonnablement pas s'empêcher de menaliser les alliances, la robe de la mariée, la pièce montée bien entendu, et, cela va de soi, la traditionnelle et mirifique destination pour la Lune de Miel ! Pour les 2 tourtereaux, c'est une étape importante, voire même cruciale, et pas seulement parce que le voyage forme la jeunesse, mais aussi et peut-être surtout, parce qu'au sortir de la célébration et de la cérémonie, la Lune de Miel représente les premiers moments durant lesquels le couple est uni par le liens sacrés du mariage. Au cours de ce contenu, nous avons décidé de nous pencher spécifiquement sur ces quelques jours magiques que durent la Lune de Miel, et pour cela, nous avons tout simplement sélectionné 5 destinations de rêve, vers lesquelles vous pourrez vous envoler afin de convoler en justes noces et démarrer l'histoire de votre couple, placé sous le signe de l'Union Sacrée devant Dieu et le Destin ! Si vous êtes prêts à vous embarquer pour notre voyage, alors nous allons décoller...

Dans une vie, la rencontre amoureuse et le mariage ont une place tout à fait à part, dans la mesure où sans eux, reconnaissons-le, le sel manque un peu et tout ce que nous vivons par ailleurs, peut sembler un tantinet fade et sans relief...

Le mariage, depuis quelques années déjà, et après avoir connu un petit creux statistique au cours des années 90 et début 2000, reprend du poil de la bête, et de nouveau, pour les jeunes couples, s'unir officiellement devant Dieu, en concrétisant l'amour par le mariage, est devenu quelque chose d'essentiel.

Étant donné que très souvent, les jeunes amoureux éperdus se retrouvent un peu dépourvus ou sans l'idée, s'agissant de la destination rêvée pour leur Lune de Miel, nous avons pris le parti de vous concocter un contenu tout spécialement dédié, qui regroupe pas moins de 5 idées d'endroits merveilleux, qui pourront vous accueillir, vous et votre aimé(e), et qui vous fourniront des souvenirs inoubliables pour le restant de vos jours...

Que vous soyez un amoureux ou une amoureuse des grands espaces, que vous soyez mordu de soleil et de plage, il y en aura pour tous les goûts, et nous prenons le pari que parmi nos 5 destinations, il y en aura forcément au moins une qui vous fera craquer et vous donnera envie de vous y rendre à deux...et le plus tôt sera le mieux !

I/ Un endroit paradisiaque et pittoresque : Les Seychelles

Crédit photo : Adobe Stock

Ne nous le cachons pas, les Seychelles sont une destination qui a déjà sa petite réputation pour ce qui est des Lune de Miel... D'une manière générale, on considère souvent, et à raison (il n'y a qu'à faire une recherche rapide pour s'en convaincre...) que les Seychelles sont une destination relativement onéreuse, mais il est vrai que l'endroit est tout simplement enchanteur et que cet écrin vaut son prix ! On peut considérer que Les Seychelles sont un petit peu comme la 'grande sœur' de L'Île Maurice, sur laquelle nous reviendrons juste après, dans notre 2nde partie ; pour faire simple, disons que vous retrouverez sensiblement les mêmes paysages, la même faune et la même flore dans les 2 endroits, mais c'est l'échelle qui variera, dans la mesure où l'île Maurice, par la force des choses, sera notablement plus petite, et offrira de fait un peu moins de structures dédiées au loisir.

Les Seychelles ne sont pas constitués par une seule et unique île, c'est plutôt un archipel constitué par pas moins de 115 îles, ce qui signifie, vous l'aurez compris, que vous aurez de quoi faire en termes d'exploration et de visite au cours de votre séjour... Les Seychelles, c'est un endroit incroyable pour tous les amoureux des randonnées sauvages, l'archipel recense de très nombreux parcs naturels dans lesquels la nature est protégée et préservée, ce qui en fait un écrin absolument à couper le souffle. Au Seychelles, vous tomberez nez à nez avec une végétation très diversifiée, verdoyante,., en témoigne le fameux parc Le Morne, qui est situé sur l'île de Mahé, qui est la grande de tout l'archipel. Si tant est que vous soyez plutôt un amateur de promenades à vélo, alors vous allez également trouver votre bonheur, puisque les pistes sont nombreuses et qu'il y a même des îles entières (les îles de la Digue) qui sont strictement réservées aux 2 roues !

Notez que le décalage horaire avec la France métropolitaine est de 2 heures ou de 3 heures en fonction des saisons, et qu'il faut en moyenne autour de 15 heures à 17 heures de vol pour rallier la destination finale (sans compter le temps que dure l'escale). Nous vous conseillons la période qui s'étale d'avril à juin, ou alors en septembre et en octobre, cela vous permettra de profiter d'une météo des plus clémentes, tout en vous permettant d'éviter les périodes estivales les plus fréquentées par les foules !

2/ L'île Maurice, un havre de paix et de beauté...

L'île Maurice, là encore, fait figure de destination rêvée pour de très nombreux jeunes mariés, c'est un endroit absolument merveilleux, d'un exotisme hors pair, et qui vous dépaysera à coups sûr, si vous êtes un français de la métropole, et quelle que soit votre région d'origine ! L'île Maurice, c'est une succession de paysages incroyables et tous plus majestueux les uns que les autres, le climat est exquis (très chaud, mais c'est ce que nous allons chercher là bas, n'est-ce pas ?), et la population locale, en plus, est d'une chaleur humaine et d'une convivialité incomparables. Il faut savoir que depuis un peu plus d'une décennie, l'île Maurice a fait un effort tout particulier en vue d'attirer les jeunes couples qui veulent s'offrir une Lune de Miel hors du commun, et au final, c'est une réussite totale et qui ne souffre pas la moindre contestation. On ne compte plus les hôtels et les structures de loisirs (de plongée, de location de planche ou de bateau, etc.) qui proposent des offres ou des formules toutes dévolues aux jeunes couples et il serait fort dommage de ne pas en profiter, car les tarifs sont décidément très attractifs !

Entre Farniente, relaxation et activités balnéaires de loisir très variées, vous trouverez tout ce dont vous aurez besoin pour vous amuser et pour ne pas voir passer le temps, lors de votre séjour (de très nombreuses activités de plein air, comme la plongée, la radon, le kitesurf, la planche à voile, le surf, etc...) Les plages de l'île Maurice font tout simplement partie des plus belles du monde, rien que ça, et contrairement à ce que l'on pourrait penser, la culture Mauricienne sait se mettre en avant, via des endroits spécifiques, comme le musée du sucre par exemple, les rhumeries (tellement typiques des zones où pousse la fameuse canne à sucre...) et ce type de structures, qui sont hyper chargées en termes d'histoire. Entre cadre magnifique et dégustation à vous en faire tourner les papilles et la tête, ces hauts lieux de la culture mauricienne, et les hôtes qui vous recevront, marqueront pour toujours votre histoire d'amour et scelleront cette dernière de façon inoubliable...

Un peu comme c'est le cas pour Les Seychelles, nous aurions tendance à vous conseiller la période les mois d'avril à juin, ou bien en septembre et en octobre, vous profiterez alors d'un météo absolument incroyable, et ces mois de l'année vous permettront du même coup d'éviter les périodes durant lesquelles les foules de touristes viennent prendre d'assaut chaque mètre carré de l'île !

On part où en lune de miel en 2022 ?

3/ La République Dominicaine, parfois méconnue, toujours magnifique...

Crédit photo : Adobe Stock

En dépit du fait que ces 3 ou 4 dernières années, la destination connaît une petite baisse de fréquentation par les jeunes couples français notamment, la République Dominicaine demeure une valeur sûre et il n'est pas envisageable de vous faire nue sélection de 5 lieux sans vous parler d'elle !

Si vous cherchez des plages dignes des plus belles productions hollywoodiennes, avec un sable blond, fin et doux comme la peau de votre dulcinée, nouvelle épouse, si vous ne jurez que par les décors dignes là encore, des grands films romantiques des années 90, des décors à faire cogner le cœur comme jamais, alors la République Dominicaine, qui se trouve non plus dans l'Océan Indien, mais dans l'Océan Atlantique, sera le coin parfait pour vous !

En République Dominicaine, ce qu'il faut savoir, c'est que tout a été pensé afin de proposer un maximum de loisirs et de conforts aux jeunes mariés, car la culture de l'accueil des Lune de Miel commence à avoir un peu de bouteille et cela se ressent de manière très positive dans les rapports que vous pourrez avoir avec les gens du coin... Outre les plages et les décors tout simplement paradisiaques, la République Dominicaine possède globalement un littoral exceptionnel, notamment dans la région de Punta Cana, qui fait le grand bonheur des cartes postales, avec ses cocotiers en bord de plage. La capitale est Saint Domingue, une très jolie ville qui est réputée pour ses activités culturelles variées ; pour l'anecdote, il faut savoir que Saint Domingue est tout simplement la ville la plus ancienne de tous les Caraïbes...

Tous les loisirs estivaux sont envisageables ici, de la plongée sous marine à la planche à voile, au kitesurf, en passant par la randonnée (notamment à l'assaut du Pic Au Duarte, qui culmine à pas moins de 3000 m, point le plus haut de tous les Caraïbes) ; la République Dominicaine, c'est aussi de très nombreux parcs nationaux, avec une faunes et une flores incroyables, et des chutes d'eau à couper le souffle.

La République Dominicaine est une destination très polyvalente, et elle pourra plaire à un grand nombre de gens aux profils et aux goûts très différents.

Pour ce qui est de la période durant laquelle nous vous conseillons de vous y rendre, car il faut vraiment éviter d'opter pour les mois durant lesquels les ouragans sont fréquents ! De ce fait, le mieux sera d'opter pour les mois allant de janvier à avril afin de profiter à la fois d'une météo vraiment agréable et clémente et il faut compter entre 5 et 6 heures de décalage horaire avec la France métropolitaine. En moyenne, il vous faudra entre 9 heures et 11 heures de vol afin de rallier la destination, cela dépendra de la ville de destination finale et si vous avez une escale au milieu du trajet ou pas...

4/ La Tanzanie, un fantasme absolu de liberté et de vie sauvage...

Crédit photo : Adobe Stock

Pas besoin de vous faire un dessin, dès lors que l'on évoque le simple nom de Tanzanie, les images qui nous viennent en tête, ce sont celles de la faune dans ce qu'elle a de plus sauvage... on a des visions d'éléphants, de gazelles et d'antilopes bondissantes, de lionnes en chasse ou en maraude et de lions qui rugissent par-dessus le tumulte de la savane ! La Tanzanie est notamment connue car ce territoire sacré et béni par la nature recèle en son sein l'ensemble de ce que l'on appelle le Big Five (des espèces animalières...) : le léopard, le buffle africain, le lion, le rhinocéros et le lion !

Pour peu que vous et votre femme ayez tous deux un esprit un tant soit peu aventurier, la Tanzanie est très exactement ce qu'il vous faut, et vous ne regretterez pas votre séjour dans cette contrée sauvage, c'est quelque chose que nous vous pouvons vous garantir sur facture !

Ils sont nombreux les tout jeunes couples, à rêver de faire de leur Lune de Miel un véritable petit safari, et si tel est votre cas à vous aussi, et bien la Tanzanie est toute indiquée. Si vous avez toujours rêvé de vous confronter à la faune et à la flore africaine, de voir un lion ou une lionne dans son habitat naturel, les très nombreux parcs nationaux qui ont été aménagés sur l'ensemble du territoire, seront autant d'endroits que vous devrez privilégier. A l'intérieur de ces mêmes parcs, en fonction de l'endroit, vous pourrez déambuler à pied, ou bien transiter en véhicule (le plus souvent en 4 x 4, accompagné d'un guide qui pourra à la fois vous informer et vous expliquer sur des tas de choses, et qui fera également en sorte que vous ne vous mettiez pas en danger...), c'est selon.

Les principaux parcs tanzaniens, dont vous avez sans le moindre doute déjà entendu parler, au moins dans des documentaires animaliers, ce sont les parcs de Serengeti, dans le Nord du pays, le parc de Tarangire, qui se situe plutôt à l'Est, le parc de Mikum dans le Sud-Est, ou encore le parc des montagnes d'Udzungwa ou celui d'Arusha... Et puis, bien entendu, comment ne pas évoquer la Tanzanie, sans au moins citer ce nom tellement évocateur qu'est Zanzibar... Zanzibar : c'est l'exotisme absolu, compacté en un seul mot !

Au départ de la France métropolitaine, on estime généralement le temps de vol à 9 heures ou 10 heures (sans compter le temps des hypothétiques escales) pour rejoindre l'aéroport international du Kilimandjaro ; vous pouvez donc tabler sur 12 heures à 13 heures de trajet en tout. Pour ce qui est du décalage horaire, rien de très fou, puisque l'on ne retrouve qu'une heure ou deux heures entre la France et la Tanzanie, c'est très appréciable au départ, et à l'arrivée, croyez-nous sur parole !

5/ La Polynésie Française, une perle de culture...tricolore !

On part où en lune de miel en 2022 ?

Tahiti, Bora-Bora, autant de noms qui se suffisent à eux-mêmes et qui, sans aucune image d'accompagnement, évoquent déjà le rêve du voyage aux antipodes, l'océan, les plages de sable fin, les vahinés sexy et les odeurs de noix de coco, de monoï et de fleur de tiaré...

Pour peu que le jour de votre mariage, vous vous soyez l'un l'autre promis d'aller au bout du monde, alors voilà peut-être bien la destination qu'il vous faut pour votre Lune de Miel ! La Polynésie française coche en effet absolument toutes les cases à ce niveau, puisque ce petit coin de paradis est à peu près aux antipodes de notre France métropolitaine, ni plus, ni moins... Pas moins de 18 000 km séparent la capitale française de ce territoire merveilleux, qui est un véritable fantasme pour touristes depuis de nombreuses décennies déjà, nos parents avant nous en parlaient déjà avec pas mal d'étoiles dans les mirettes !

La Polynésie française sait recevoir, et vous ne risquez pas de vous ennuyer si vous visitez ces terres à la beauté subjuguante. Sur place, vous trouverez en effet, absolument toutes les activités que vous êtes en droit d'attendre ou d'espérer : de la planche à voile, de la plongée sous-marine, du ski nautique, du parachute ascensionnel, de la voile, du kitesurf, du surf, de la randonnée, du vélo, de l'escalade, du rafting, du canyoning etc.

Pour toutes les amoureuses et tous les amoureux des jolies plages de sable fin, là encore vous allez trouver votre bonheur, car le décor littoral est absolument splendide et n'a rien à envier aux Caraïbes par exemple. De petites baies idylliques en jolies criques dont vous garderez souvenir toute votre vie, l'écrin est à couper le souffle et plaira aux plus difficiles d'entre vous.

Pour faire simple, sachez que la Polynésie française est forte de 5 archipels,de ce fait, si vous souhaitez faire un périple qui vous mène sur plusieurs îles, il faudra sans doute prévoir des coûts d'acheminement par bateau supplémentaires.

En partant de la France métropolitaine, et du fait de la distance, le temps de trajet est relativement long même en prenant l'avion : il faudra en moyenne compter entre 21 heures et 24 heures à 25 heures de trajet (correspondances incluses...et l'escale est inévitable, quel que soit votre parcours) afin de rallier ce petit bout de paradis de l'autre bout du monde, ce qui, en soit, est assez fatiguant, mais vous ne le regretterez pas une seconde une fois que vous serez sur place, nous vous l'assurons ! Pour ce qui est du décalage horaire entre la France métropolitaine et la Polynésie française, accrochez-vous bien car il est de 11 heures ! Vous imaginez bien qu'entre le décalage horaire et le temps de trajet, une fois arrivé sur place, même si vous avez une santé de fer, vous serez nécessairement un petit peu fatigué, et il vous faudra bien une à deux journée complète pour absorber le changement...il est de bon ton de le savoir et de l'anticiper au mieux. Le mieux c'est de réserver pour un minimum de 15 jours (nous ne saurions trop vous conseiller 3 semaines, si cela est dans vos cordes...), ne serait-ce que parce que les 2 premières journées seront presque 'perdues' à vous refaire la cerise !

Pour conclure :

Dans l'idéal (mais ce n'est pas forcément valable pour tout le monde, bien entendu...), on n'a guère l'occasion que de faire une seule Lune de Miel dans sa vie. De ce fait, il serait un peu stupide ou incongru de devoir se limiter dans ses désirs lorsqu'il s'agira de savoir où nous souhaitons la passer avec notre moitié(e), n'est-ce pas ? Nous espérons donc que parmi nos 5 destinations, vous avez au moins flashé sur l'une d'entre-elle, et si tel est le cas, nous serions ravis de lire vos commentaires et vos avis, une fois que vous serez revenus de votre séjour... Bien entendu, et par la force des choses, notre sélection est quelque peu subjective, mais c'est le jeu lorsque l'on écrit ce type d'article, il nous a bel et bien fallu trancher et c'est ce que nous avons fait en tâchant de vous proposer des endroits et des atmosphères variées, afin qu'il y en ait pour tous les goûts... Si toutefois vous ne trouvez pas votre bonheur parmi nos 5 propositions, n'hésitez pas à faire une recherche via Internet, car en tapotant quelques mots clefs simples, vous trouverez des dizaines et des dizaines d'autres destinations possibles, avec des tas d'avis et de commentaires qui vous aideront à trancher et à vous décider de manière définitive...