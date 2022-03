On part où cette année en famille ? Top 5 des destinations Kids friendly

Top 5 des destinations Kids friendly

Pas besoin de partir à l'autre bout du monde lorsqu'il s'agit de quitter sa région et passer du bon temps en famille. L'Europe regorge de destinations touristiques à même d'occuper une voire deux semaines sans voir le temps passer. Et l'avantage, c'est que vous ne vous ruinerez pas en billets d'avion ! Voici 5 destinations kids friendly à découvrir d'urgence.

Rome

Top 5 des destinations Kids friendly

Si Rome est un paradis gastronomique pour les enfants, c'est aussi un haut lieu de culture et pas seulement relative à l'antiquité. Difficile néanmoins de passer à côté de l'immense Colisée, du Forum romain, du Panthéon, ou encore du Circus Maximus. Les amoureux de la nature trouveront leur bonheur dans les jardins Borghèse ou dans ceux de la Villa Doria Pamphili, de quoi occuper un après-midi ensoleillé. Et pour en savoir plus sur l'histoire de Rome, le musée du Capitole est un passage obligé ! Côté attraction, le musée du Jeu vidéo Vigamus saura offrir son lot de sensations. Et si vous rêvez de voir la tour de Pise, sachez que malgré la distance, cette attraction est très bien desservie et peut être rejointe de Rome en seulement 2 heures de train.

Amsterdam

Top 5 des destinations Kids friendly

Contrairement aux idées préconçues, la capitale néerlandaise n'est pas seulement une destination prisée des adultes, il s'agit aussi d'un merveilleux endroit à faire découvrir à vos enfants. Des canaux avec un charme inégalable, des moulins à vent et surtout des coins entiers où faire du vélo. En matière de visites, il y a la maison d'Anne Frank, le musée des sciences NEMO, le musée de Cire Madame Tussauds, sans oublier le Théâtre de Marionnettes qui dévoile même ses coulisses à tous les curieux qui en font la demande. Moins connu, le Kattenkabinet, littéralement le cabinet des chats, saura offrir une expérience intimiste à tous les férus de félins. Et vous cherchez simplement un endroit où vous promener, le Vondelpark et les berges des canaux d'Amsterdam n'attendent que vous !

Munich

Top 5 des destinations Kids friendly

Réputée pour sa célèbre fête de la bière, l'Oktoberfest, la capitale bavaroise n'en est pas moins un lieu qui offre de nombreuses activités à faire en famille. Un tour des nombreux châteaux de la région à l'instar du château de Hohenschwangau, du palais de Linderhof ou du château de Neuschwanstein raviront petits et grands. Mais ce n'est pas tout, le zoo de Munich est incontestablement l'un des meilleurs d'Europe et un endroit fascinant pour faire découvrir aux enfants de nombreuses espèces du règne animal. Il y a aussi le Deutsches Museum, l'un des plus grands musées des sciences et de la technique au monde ! Une journée passée au Bayern-Park ou à l'Allgäu Skyline Park saura clôturer avec brio des vacances bien méritées avec certainement une bonne dose d'émotions !

Paris

Top 5 des destinations Kids friendly

Pourquoi aller à l'autre bout de l'Europe alors qu'où que vous soyez quelques heures en TGV suffisent pour rejoindre la capitale ? Les enfants seront ravis de grimper en haut de la tour Eiffel, de faire un tour en bateau-mouche sur la Seine, de se promener au parc Montsouris ou aux Buttes-Chaumont et de visiter les différents musées de la ville. Le musée Grévin, le manoir de Paris, le musée d'Histoire naturelle, le musée des arts forains, en bref, en matière d'activité il y a de quoi faire. Si vous et vos enfants aimez les sensations fortes, la région parisienne saura vous ouvrir les portes de ses parcs à thèmes. Une journée à DisneyLand Paris ou au parc Astérix saura laisser des souvenirs impérissables. Mais ce n'est pas tout, à quelques kilomètres de là, vous pourrez partir à la découverte de magnifiques châteaux : Versailles et ses magnifiques jardins, Fontainebleau, Saint-Germain-en-Laye... La seule chose dont vous risquez de manquer lors de votre périple, c'est de temps !

Bruxelles

Top 5 des destinations Kids friendly

Si la capitale belge est incontestablement le paradis de ceux qui adorent le chocolat, c'est aussi une ville qui, même si elle n'est pas très dépaysante, possède un cachet inégalable. Une journée passée à contempler la Grand-Place, à prendre quelques photos amusantes avec le Manneken Pis et à faire un tour des différents musées de la ville a déjà de quoi laisser un bon lot d'impression. Mais Bruxelles, c'est aussi la Mini-Europe. À l'instar de la France miniature que l'on retrouve dans la forêt de Rambouillet, ici ce sont les plus célèbres monuments européens qui sont reproduits. La ville regorge aussi d'attraits touristiques pour les fans de bande dessinée, de trains, de science, et sait offrir un programme complet pour de belles vacances en famille.

A lire aussi :

Cyclotourisme : les plus belles balades à découvrir

Idée week-end: se promener sur le pont d'Avignon

Idée Week-end de luxe à Monaco