Lorsque l'on parle d'alimentation, on a presque tous les mois de nouvelles tendances qui surgissent et qui bénéficient d'une couverture médiatique suffisante pour s'imposer comme des valeurs sûres. Au demeurant, il faut bien bien comprendre qu'en matière de régime comme pour tout, il ya « à boire et à manger », si vous permettez l'expression, et c'est la raison pour laquelle nous allons survoler quelques régimes relativement récents qui ont fait leurs preuves et qui apportent effectivement et indéniablement une plus-value en matière de santé et de bien être. Nous n'avons pas la prétention d'être exhaustif en la matière, mais nous vous garantissons que les régimes que nous allons décrire sont efficaces et sans risque, dans la mesure où ils sont entrepris avec l'accord de votre médecin et en adéquation avec votre physiologie.

Nouveaux régimes alimentaires, les tendances à suivre !

1/ Le programme du jeûne intermittent, ou Fasting.

Le jeûne intermittent est une façon d'appréhender l'alimentation relativement simple à intégrer et à appliquer, et qui peut être envisagée par tout un chacun. La plupart du temps, on considère que c'est un excellent moyen pour perdre un peu de son excès de graisse, notamment au niveau de la ceinture abdominale, des cuisses et des hanches, mais il a aussi pour but de globalement améliorer votre forme physique (en finir avec le diabète et les maladies cardio-vasculaires par exemple), ainsi que votre mental. De nombreuses études ont tendance à plébisciter cette méthode et à prouver son efficience, avec des résultats relativement rapides et véritablement significatifs.

Pour commencer rappelons que ce régime ne correspond pas à un jeûne total, il ne s'agit pas de couper l'alimentation au point de s'en faire souffrir... Le principe de ce régime alimentaire est extrêmement simple, il va s'agir de faire alterner les périodes de jeûne alimentaire (soit aucun apport calorifique dans l'organisme) et les repas pris au cours de la journée. Rappelons que le principe de la diète n'est pas nouveau loin s'en faut, il remonte à l'antiquité et déjà les anciens en avaient cerné les avantages de façon tout à fait respectable. Le jeûne intermittent n'est guère qu'une version simplifiée de la chose, et aussi plus pratique, qui a été remise au goût du jour ces dernières années, avec le succès que nous décrivions plus haut.

Le fait que notre société de consommation ait plus ou moins instauré l'idée qu'il nous faut absolument consommer 3 repas au quotidien, entraîne nécessairement un travail important de la part des organes tels que le fois, l'estomac, les intestins et le pancréas, ce qui n'est le cas que depuis 2 ou 3 siècles, et notre organisme a donc plus ou moins « pris le pli ». Ce mode de consommation a un impact direct sur nos organes vitaux, sur notre cerveau et sur notre poids et par ricochet, cela va également avoir un effet sur notre santé générale. La production d'insuline par le pancréas, qui est effective lors de chaque prise de nourriture, se fait de façon constante pour peu que l'on s'alimente toute la journée durant, y compris lorsque nous sommes en sommeil, puisque la digestion a lieu à ce moment là si nous avons pris un repas au préalable. Un fort taux d'insuline contant va entraîner des problèmes tels que le diabète, mais aussi générer des soucis dans la production d'hormone de croissance (la fameuse HGH), qui a pour but de régénérer notre organisme, d'améliorer nos fonctions cognitives, de faciliter un bon sommeil et de renforcer l'ensemble de notre système immunitaire. Le fait de faire cesser ce flux constant d'insuline dans le corps va permettre de rééquilibrer tout cela et la production d'anti-oxydants va elle aussi devenir plus importante. Le résultat est très positif sur l'organisme, et vous connaîtrez un regain d'énergie et de dynamisme, vous allez sensiblement pouvoir perdre un peu de poids superflu et bénéficierez en outre d'un effet anti-âge plus solide.

Le mécanisme de perte de poids est assez simple à comprendre ; étant donné que votre corps manquera de calories (sur une période dépassant les 14 ou 15 heures, car il faut dépasser le temps de digestion, qui est un processus qui dure de 8 à 12 heures), ce dernier ira puiser l'énergie en brûlant les graisses qui vous valent un certain embonpoint ou vos quelques rondeurs.

Le jeûne intermittent doit donc être appliqué sur des périodes qui vont au-delà de 14 heures pour être véritablement efficace ; l'estomac, les intestins, le foie, les reins, le pancréas, le colon et même vos poumons vont donc avoir un laps de temps pour leur permettre de se nettoyer en effectuant une forme de désintox très vertueuse. Mais ce n'est pas tout, le cerveau lui aussi va tirer des bienfaits de cette carence en calorie, il sera en effet plus sollicité qu'à l'accoutumée et on observera alors la création de nouvelles cellules neuronales ainsi qu'un renforcement des connexions déjà existantes. Ce dernier point s'avère très bon pour la mémoire et pour la concentration et au long cours, cela fait baisser les risques d'épilepsie, d'Alzheimer et d'AVC.

Notez pour finir qu'il faut plutôt considérer le Fasting comme une habitude alimentaire que comme un régime, dans la mesure où vous n'êtes pas assujetti à certaines limites caloriques, mais seulement à une alternance Nutrition/Période de jeûne de 14 ou 15 heures.

2/ Le programme de régime détox.

Pour commencer, tâchons de définir ce que l'on entend par « détox », car on entend ce mot de plus en plus souvent, mais on ne sait pas forcément ce qu'il se cache derrière... La détox est une période durant laquelle on va s'accorder de manger certains aliments et de boire certaines boissons uniquement, dans le but de détoxifier son organisme. Par détoxifier, nous entendons faire la chasse aux toxines, qui sont des éléments qui vont avoir à causer des troubles physiologiques ; attention, notez bien que lorsque l'on parle de toxine, il faut savoir que absolument tout peut être potentiellement toxique, cela est principalement fonction des quantités que nous absorbons (imaginez que même l'eau, absorbée en trop grande quantité, peut devenir néfaste pour l'organisme, c'est pour vous dire...)

Lorsque l'on parle d'alimentation sous sa forme dite classique, il n'y a pas, sauf l'alcool, d'aliment toxique par excellence, il est important d'en avoir bien conscience. C'est le foie qui a le rôle au sein de l'organisme, de détoxifier ce dernier et il est donc primordial de le conserver en bonne santé afin qu'il puisse remplir sa mission correctement, et aussi, bien entendu, de ne pas le saturer de travail en mangeant trop mal. Le foie va donc « capturer » et transformer les toxines, les médicaments et les éléments dit « polluants » de l'organisme, et les neutraliser, mais ce n'est pas le seul organe qui contribue à ce travail en profondeur ; les reins, les poumons, les intestins, le cerveau et la peau jouent également ce rôle. Ensuite, le corps est doté d'un système appelé le système lymphatique, qui quant à lui va drainer les « déchets » et réguler notre système immunitaire ; si ce dernier est saturé par la quantité de déchets à traiter, alors il peut y avoir apparition de maladie ou une prise de poids non désirée. Parmi ces déchets traités par cette cohorte d'organes dédiés, on retrouve tous les additifs que l'on retrouve dans la nourriture (pesticides, et autres substances toxiques, etc.), mais aussi dans l'air que l'on respire (et tous les produits ingérés ou inhalés en provenance de notre environnement direct).

Le régime détox n'est pas une manière miraculeuse de gommer en un rien de temps de très mauvaises habitudes alimentaires tenues sur des années durant, il va falloir parvenir à le tenir sur un laps de temps conséquent pour qu'il parvienne effectivement à rééquilibrer les carences et les saturation dont votre organisme souffrent.

S'agissant du contenu d'un régime détox, on peut conseiller de consommer plus de légumes (verts si possible) et de fibres, plus de fruits et de protéines dites « maigres », plus de céréales complètes (évitez les céréales industrielles déjà transformées) qui sont riches en minéraux et enfin, plus de graisses saines (que l'on trouve en quantité dans les noix, dans les avocats, dans l'huile d'olive, etc.). Avant de vous lancer dans un régime détox, au demeurant, il est important de faire le point sur ce qui fait votre alimentation au jour le jour, car pour faire simple, si vous mangez déjà sainement et effectuez entre 2 à 3 séances de sport par semaine, alors ce régime ne va strictement rien vous apporter, puisque votre organisme sera déjà parfaitement en bonne santé, et au final, vous ne retirerez aucun bienfait de la chose.

Si vous avez une vie telle que la plupart d'entre-nous la vivons, avec une part de stress importante, avec une alimentation qui est parfois inégale, tant en qualité qu'en quantité, alors il peut être intéressant de souscrire à un régime détox, puisque votre foie ne pourra pas nécessairement parfaitement détoxifier l'organisme et cela aidera l'ensemble de vos organes à faire leur travail d'une façon optimale ; la détox est donc d'une aide précieuse pour le foie et les autres organes qui participent à « nettoyer » l'organisme en profondeur.

3/ Le régime cétogène.

Cela fait quelques temps déjà que ici ou là, on entend parler de ce type de régime, néanmoins, il commence véritablement à s'installer comme une valeur incontournable depuis peu et en 2021, on observe un très grand nombre de personnes qui optent pour cette méthode dont les vertus sont prouvées, études à l'appui...

Si l'on devait lister les principaux aspects du régime cétogène, on commencerait sans doute par parler du fait qu'il met l'accent sur une détoxification s'agissant du sucre, qui prend une place prépondérante et souvent très néfaste (puisque excessive) dans notre façon de nous alimenter. Par ailleurs, ce régime repose pas sur des privations trop conséquentes et outre le fait qu'il parvient généralement à ralentir l'apparition de la sensation de faim (que ne connaissent que trop les pratiquants de régimes divers...), il va aussi permettre de parfaitement équilibrer l'apport en énergie dont on a besoin, tout au long du déroulement de la journée. Par ce biais, à terme, il va nous permettre de sensiblement améliorer la condition physique, (et cela se retrouvera notamment dans vos bilans sanguins), de réussir à perdre du poids sans que vous ne soyez obligé d'en passer par des efforts trop importants, et il va également notablement prévenir tous les risques qui sont directement liés à des maladies telles que l'épilepsie, les cancers, le diabète, la maladie d'Alzheimer, les maladies cardio-vasculaires et autres AVC...

Après avoir défini et donné les principaux atouts du régime cétogène, nous allons à présent nous pencher sur son contenu à proprement parler ; qu'est-ce que l'alimentation cétogène ?

Comme nous l'avons dit d'emblée, l'accent est mis sur la consommation de sucre (et donc de glucide), de fait, vous ne devrez pas avoir en absorber plus de 20 gramme au quotidien pour rester dans les clous, c'est absolument primordial (au-revoir tartines de confiture, pâte à tartiner et ce genre de choses donc...). Notez que le petit plaisir du chocolat NOIR (à 80-85%) ne vous est pas défendu, pour certains cela va être très rassurant de le savoir ! Ne prenez pas peur si cela vous semble contraignant au début, le tout est de prendre certaines bonnes habitudes, et très vite, vous n'aurez plus besoin de sortir la calculette pour savoir ce qui vous est permis ou non...Nous insistons bien sur cette limitation des glucides, car il est primordial d'entrer en état de cétose pour que les bénéfices du régime soient patents (état de cétose = moment où l'organisme ne va plus puiser dans les glucides ingérés pour fonctionner, mais dans les graisses stockées -> on parle alors de corps cétonique, et cela nécessite un petit laps de temps d'adaptation, de quelques jours).

Pour que cet état de cétose survienne effectivement, il ne faut pas avoir peur de manger gras (attention, cela ne veut pas dire cuisiner au beurre à tout bout de champ) ; nous parlons là de « bon gras », d'huiles saines (olive, noix etc.) ; de ce fait c'est bien ce gras qui servira de carburant à votre organisme et non plus les glucides, ce qui est une clef de la réussite, mais si consommer ce gras peut, de prime abord, vous sembler un brin contre intuitif.

Enfin, le régime cétogène nécessite que vous consommiez aussi pas mal de protéines, c'est primordial pour justement ne pas éprouver ces petites fringales intempestives qui rendent parfois certains régimes très difficiles voire pénibles à tenir. Une fois encore, dans un premier temps, ce ne sera peut-être pas naturel pour vous d'établir des menus en tenant compte de ce facteur, néanmoins, avec le temps, vous aurez très vite conscience des quantités et vous parviendrez à structurer vos repas en fonction. Vous pouvez donc tout à fait consommer de grandes quantités de protéines végétales, du blanc du poulet, du poisson, et tout ce qui vous vaudra un très bon apport protéinique, et c'est souvent quelque chose que l'on aime s'entendre dire...

Lorsque vous pratiquez le régime cétogène, il est important de s'hydrater en abondance et de trouver aussi des sources de fibres importantes (dans les légumes notamment), mais on conseille aussi de trouver des substituts à ce que l'on appelle les électrolytes (comme le potassium, le magnésium et le sel, vous pouvez donc tout à fait vous complémenter), de bien respecter son quota et son rythme de sommeil, de manger à votre faim, comme nous le soulignions plus tôt, et aussi, de ne pas pousser votre organisme dans ses retranchements les plus extrêmes , si vous devez pratiquer un sport (surtout les premières semaines, afin de bien trouver son rythme et sa carburation).

Pour résumer, le régime cétogène (qui peut presque être considéré comme un mode d'alimentation en somme...) est très efficace pour parvenir à une perte de poids pérenne, sans pour autant sacrifier à de la bonne nourriture et des petits plats vraiment sympas (pour ne pas frustrer ses papilles et décupler les difficultés), il permet un sevrage capital en matière de sucre tout en donnant de très bonnes habitudes alimentaires qu'il sera très vertueux de conserver sur le long cours. Notons tout de même qu'il peut s'avérer un petit peu onéreux et que la privation de certains mets peut là encore poser problème à certaines personnes, comme les légumineuses par exemple, ou certains fruits (qui ne sont pas des baies).