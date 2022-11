Notre sélection spéciale calendriers de l’Avent de 1 à 700 euros

Découvrez nos suggestions pour patienter jusqu’au jour J! crédit photo : Getty Images

Les calendriers de l’Avent ne sont pas destinés qu’aux enfants… Gourmandises, beauté, déco: parce qu’il n’y a pas d’âge pour se faire plaisir, découvrez nos suggestions pour patienter et s’émerveiller jusqu’au jour J, quel que soit votre budget!

Petits prix, maxi-plaisir: notre sélection de calendriers de l’Avent à moins de 10 euros

Il est possible de se faire plaisir sans se ruiner. Lidl propose une sélection de calendriers de l’Avent à partir de 0,99 euro ! La célèbre enseigne discount propose aussi un calendrier thés et infusions bio de la marque Clipper à 4,09 euros , et un autre garni de capsules de café bio compatibles avec les machines Nespresso à 7,69 euros .

Les amateurs de chocolat suisse se délecteront avec ce calendrier Lindt au petit format pratique vendu 5,49 euros . Pat’ Patrouille, Les Minions, Milka: vous pouvez également gâter vos enfants avec leurs héros préférés pour moins de 5 euros .

Nos calendriers de l’Avent à moins de 50 euros

Pour les fêtes de fin d’année, Bonne Maman dévoile un carrousel enchanté rimant avec gourmandise et générosité pour patienter jusqu’à Noël: confitures, biscuits, pâtes de fruits, infusions… Rendez-vous pour faire le plein de douceurs sur bonne-maman.com ( 29,90 euros ).

Kusmi Tea vous donne rendez-vous au Grand Hôtel pour célébrer Noël. Derrière chacune des fenêtres illuminées du palace se cache une surprise: sachets de thé noir, vert ou blanc, infusions gourmandes, boîtes de thé en vrac miniatures (Tsarevna et Glögg, le thé et l’infusion de Noël présentés en exclusivité), ainsi qu’une pince à thé et une cuillère à thé. À saisir sans attendre sur kusmitea.com ( 38,90 euros ).

Avis aux becs sucrés: Cyril Lignac dévoile un calendrier contenant bonbons, rochers, mini-oursons, guimauves, amandes et noisettes enrobées, mendiants, caramels et biscuits. À découvrir sans plus tarder sur www.gourmand-croquant.com ( 39 euros ).

Yves Rocher dévoile un calendrier 100% beauté décoré sur le thème de la voie lactée. Soins du visage, crèmes mains, articles de maquillage, laits corps ou encore baumes pour les lèvres: retrouvez les incontournables de la marque et une sélection de nouveautés pour patienter jusqu’à la nuit de Noël sur yves-rocher.fr ( 39,99 euros ).

Calendriers de l’Avent: notre sélection exclusive 100% luxe

À l’occasion des fêtes, le pâtissier Pierre Hermé a imaginé non pas un, mais trois calendriers de l’Avent. Le calendrier Signature, une couronne de Noël contenant 24 bonbons de chocolat ( 65 euros ), le calendrier Infiniment Gourmand spécialement imaginé pour les impatients qui ne peuvent pas attendre jusqu’au 1er décembre ( 95 euros ). Enfin, le calendrier Édition limitée. Il accueille en son centre une boule de verre de Noël conçue par la verrerie artisanale de Meisenthal ( 170 euros ). À retrouver sur pierreherme.com .

Pour une fin d’année placée sous le signe de l’émerveillement, optez pour le calendrier Diptyque. Le coffret, d’un noir profond, est décoré d’une voie lactée phosphorescente. Pour la première fois, il réunit les 3 senteurs de fête en édition limitée: sapin, neige et étincelles. Vous découvrirez également une sélection de bougies parfumées, d’eaux de toilette, d’eaux de parfum, un savon parfumé ou encore 3 décorations de Noël en série limitée. En vente sur diptyque.com au prix de 400 euros .

Cette année encore, Dior dévoile une véritable œuvre d’art pour les fêtes. La célèbre maison a fait appel à l’artiste Pietro Ruffo. Il a imaginé un univers astral magique et luxuriant où se mêlent fleurs, constellations féeriques et animaux fantastiques. Ouvrez une à une les 24 fenêtres du calendrier pour découvrir une nouvelle surprise chaque jour: eau de toilette, parfum, rouge à lèvres, vernis à ongles, soins visage, crème pour le corps ou les mains, mais également bougie ou décoration étoile porte-bonheur. Découvrez le précieux calendrier sur dior.com au prix de 480 euros .

Célébrez la magie des fêtes avec un somptueux calendrier Swarovksi. Il est rempli de 25 créations en cristal taillées de main de maître. Ornements, figurines et aimants peuvent être utilisés pour décorer table et sapin, ou exposés subtilement sur un présentoir. À retrouver sur swarovksi.com ( 700 euros ).

