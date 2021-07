Nos montres oubliées valent des milliards (Crédits photo : WatchFinder&Co - )

Les montres oubliées, ce sont toutes ces montres parfois anciennes ou simplement délaissées dans une armoire dont on finit par oublier l'existence. C'est un tort ! Leur valeur cumulée dépasserait le milliard d'euros en France, selon une étude menée par Watchfinder & Co. Le spécialiste des montres d'occasion invite les propriétaires à fouiller leur tiroir pour donner un second souffle à leur cadran miniature.

Chez vous, au fond d'un meuble, dort peut-être une montre oubliée. Une de ces montres qui ne compte plus les secondes, endormie depuis longtemps, ayant appartenu à un grand-père ou que vous ne portez plus qu'à de rares occasions...

Votre montre pourrait vivre une seconde vie. Et le marché de l'occasion est là pour ça : les particuliers vendent leur montre à un intermédiaire qui se charge de la remettre en état et de la revendre. Cette montre peut alors faire le bonheur d'un acheteur et même le vôtre si vous décidez de l'échanger contre une autre pièce.

Watchfinder s'est récemment penché sur ces garde-temps oubliés. Le spécialiste des montres d'occasion vous invite à vérifier que vous n'êtes pas assis sur une mine d'or.

Watchfinder & Co, pionnier de la montre d'occasion

Watchfinder, c'est l'histoire d'une entreprise fondée entre amis en 2002 pour acheter et vendre des montres de luxe en ligne. L'entreprise a ouvert sa première boutique physique en 2013 au Royaume-Uni pour permettre à ses clients de juger sur place les montres. Son chiffre d'affaires a quasi doublé entre 2016 et 2020.

Watchfinder est leader de son secteur depuis plusieurs années. Preuve en est, le groupe Richemont, spécialiste de l'industrie du luxe, a racheté l'entreprise en 2018. Le géant suisse possède des Maisons comme Cartier, IWC, Jaeger LeCoultre ou encore Montblanc. Stratégiquement, Watchfinder devient donc le point d'entrée de Richemont sur le marché d'occasion de la montre de luxe.

Watchfinder & Co propose plus de 4.000 montres et plus de 70 marques de luxe, dont Rolex, Omega, IWC... Mais la vraie force de l'entreprise réside dans son centre de services indépendant, le plus grand d'Europe et accrédité par 19 des plus grandes maisons horlogères. Chaque montre y est méticuleusement inspectée, authentifiée et préparée par une équipe d'horlogers experts et bénéficie d'une garantie de 24 mois.

Les montres oubliées

Pour le pionner de la montre d'occasion, une chose est sure : un marché immense est à portée de main, ou plutôt de poignet. Près de la moitié des propriétaires de montres de luxe avouent n'avoir aucune idée de la valeur de leur montre. La valeur mondiale des montres « oubliées » est estimée à 46 milliards d'euros, dont 1.68 milliard en France.

S'il est admis que certaines marques - comme Rolex, Omega ou Patek Philippe - prennent de la valeur avec le temps, on a moins conscience que cela peut aussi être le cas pour des maisons moins connues. Pour en avoir le cœur net, Watchfinder vous invite à prendre contact afin d'estimer la valeur de votre garde-temps.

Comment vendre sa montre

Pour ce faire, rendez-vous sur le site Internet watchfinder.fr. Vous y trouverez un onglet « vendre » pour renseigner le fabricant de votre montre ainsi que son modèle. Un formulaire apparaît ensuite, pour donner de plus amples informations sur votre bracelet-montre. Une fois envoyé, vous recevrez une première estimation. Vous pouvez aussi vous rendre directement en boutique si vous le souhaitez.

La confiance est le maître mot du spécialiste. L'entreprise bénéficie d'une note exemplaire de 5/5 sur le site web Trustpilot, qui permet aux clients de laisser un retour sur leur expérience. Watchfinder joue aussi la carte de l'expérience client, en proposant de venir chercher votre montre gratuitement à votre domicile.

La chasse aux montres est maintenant officiellement lancée. A vous ensuite de décider si vous souhaitez garder, vendre ou échanger votre artefact à aiguille.