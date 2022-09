Nike x Jacquemus: l’une des collections capsules les plus attendues de l’année

Le styliste français Simon Porte Jacquemus vient de signer sa toute première collaboration avec Nike. crédit photo : Capture d’écran Instagram @ms_jihad

Le styliste Simon Porte Jacquemus vient de signer sa toute première collaboration avec Nike. La collection capsule se compose d’une quinzaine de pièces inspirées par les tenues de sport des années 1990, dont une paire de baskets mythique revisitée par le créateur marseillais.

Quand le style Jacquemus rencontre la performance Nike

Nike n’en finit pas de multiplier les collaborations. Après le regretté Virgil Abloh , directeur artistique de Louis Vuitton , la marque de sport (qui fête ses 50 ans) a fait appel au Français Jacquemus pour revisiter son vestiaire. “Nous cherchons toujours à travailler avec des personnes qui peuvent nous offrir quelque chose que nous n‘avons pas en tant que marque”, explique Jarrett Reynolds, vice-président de NRG Apparel Design, l’agence de Nike supervisant les partenariats. “Le pouvoir de Simon réside dans la sensualité et l’émotion de ses créations… Il a le don de rendre le banal vraiment spécial.”

“Le sport a toujours fait partie de l’ADN de Jacquemus, explique le styliste. Pour cette collaboration avec Nike, j’ai voulu créer une collection qui réinterprète de manière minimale le sportswear féminin. J‘ai toujours été inspiré par les pièces ACG vintage et par les campagnes Nike des années 1990. En gardant cette imagerie à l’esprit, nous avons conçu des vêtements de sport pour femmes incluant des détails sensuels et des couleurs neutres. […] Il était important que la collection soit accessible à toutes les morphologies et soit un mélange naturel du style Jacquemus et de la performance Nike.”

Une collection estivale à la croisée de la mode et du sportswear

Résultat: des pièces légères aux teintes naturelles rehaussées de bleu marine, coupées dans des tissus Dri-Fit (une innovation signée Nike), des tricots techniques tissés avec du coton biologique et des fibres recyclées, le tout rehaussé de petits détails comme les fermetures swoosh dorées. “Cette collection a pour but d’inviter tout le monde à faire du sport, et d’introduire naturellement le sport dans le style quotidien”, poursuit le créateur.

Du cycliste blanc perle conçu dans une maille sans coutures ( 110 euros ) à la robe dos nu “super légère et super sensuelle” ( 160 euros ), la collection est adaptée aussi bien à la salle de sport qu’à la rue ou la piste de danse. Bob unisexe ( 40 euros ), jupe plissée qui n’est pas sans rappeler la tenue des joueuses de tennis ( 120 euros ), brassière ( 90 euros ), hoodie ( 120 euros ), polo ( 130 euros )… Autant de pièces à la croisée de la mode et du sport. “Je voulais que cette collection parle à un public plus large, et pas seulement à une élite.”

Cerise sur le gâteau, Simon Porte Jacquemus a réinterprété sa chaussure Nike préférée, la Humara, dévoilée pour la première fois en 1997. Avec sa silhouette rétro inspirée de la chaussure de trail, cette dernière se décline en deux versions, l’une grise et blanche, l’autre beige et marron. Chaque paire est ornée d’un petit swoosh doré très discret sur le côté, tandis que l’emblème de Jacquemus apparaît sous la semelle (prix de vente: 170 euros ).

La collection capsule Nike x Jacquemus est à retrouver sur jacquemus.com, nike.com, ainsi que sur l’appli de la marque, SNKRS.

