Nautilus: un nouveau record sur le marché de l'horlogerie haut de gamme

Le 21 juillet dernier à Monaco, la Nautilus Patek Philippe Réf. 5711/1A-014 s'est vendue aux enchères pour 416.000 euros crédit photo : Shutterstock

Le monde de l'horlogerie a été secoué par la vente record d'une montre. Une Patek Philippe 5711, vendue pour 416.000 euros. Le garde-temps d'une grande rareté, est depuis sa sortie convoité par bien des collectionneurs et autres investisseurs.

La fin des Patek Philippe 5711

C'est le mystère de l'été. Une vente record qui n'aurait, en principe, jamais dû avoir lieu. Le 21 juillet 2021, dans la salle Empire de l'Hôtel de Paris de Monaco, la maison de vente genevoise Antiquorum a mis sur le marché une Patek Philippe Réf. 5711/1A-014 flambant neuve, encore scellée. Un modèle rare, proposé à la vente en avril, uniquement à une poignée de clients fidèles de la marque Patek Philippe. En effet, l'entreprise a surpris le monde de l'horlogerie en décidant d'arrêter la production de l'un de ses bestsellers. Dans des interviews accordées à la presse américaine, le patron de l'entreprise familiale, Thierry Stern, précise toutefois que la ligne Nautilus perdura, avec ses 14 déclinaisons et que seule la version d'entrée de gamme en acier, la 5711, serait arrêtée. Ce modèle, lancé en 2006, représentait selon le patron, une trop large part des modèles en acier de la marque, alimentant une bulle spéculative autour de ces garde-temps.

Une plus-value record

Les amateurs de belles montres ont donc eu la surprise de voir sur le marché le dernier modèle, fraîchement sorti de son usine, avec son cadran vert olive soleil et son boîtier d'acier. Une mise aux enchères purement financières pour le mystérieux vendeur à la recherche d'une plus-value rapide.

L'opération est réussie, la montre étant partie à 416.000 euros le 21 juillet (pour un prix d'achat avoisinant les 30.400 euros trois mois plus tôt). Parmi les coupables, beaucoup soupçonnent la marque Patek Philippe elle-même d'être à l'origine de cette transaction. Pour limiter la spéculation autour de ces garde-temps, les montres sont généralement descellées devant le client au moment de l'achat or la Patek Philippe présentée aux enchères au mois de juillet était encore scellée. Selon les experts c'est le signe qu'elle sortirait tout de droit de chez l'horloger qui bénéficierait au passage d'un beau coup de communication.

Quand Tag Heuer se marie avec Nintendo pour une montre Super Mario

C'est l'accessoire geek à se procurer par excellence. La smartwatch Super Mario, réalisée en collaboration avec la célèbre marque TAG Heuer. Cette montre connectée de luxe est destinée aux sportifs. Elle allie élégance et technologie. L'objet est équipé d'un cadran qui s'anime au fur et à mesure qu'augmente l'activité physique de l'utilisateur. Tous les matins, Mario salue l'usager et plus les pas s'enchaînent, plus l'utilisateur accumule des récompenses. Ces dernières se manifestent sous la forme d'animations sur l'écran. L'autonomie de la smartwatch est estimée à 20 heures pour un temps de charge complète de 1h30. Limitée à seulement 200 pièces vendues uniquement dans certains magasins, la TAG Heuer Connected x Super Mario, disponible depuis le 15 juillet 2021, est proposée à la vente pour 2.000 euros.

A lire aussi:

Omega Apollo 11: l'histoire lunaire d'une montre spatiale

Pourquoi assurer ses montres de collection?

Les montres préférées des Français en 2020