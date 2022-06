Mory Sacko aux commandes du premier restaurant Louis Vuitton à Saint-Tropez

Louis Vuitton et Mory Sacko nous convient à un voyage culinaire au cœur de la Riviera. crédit photo : Capture d’écran Instagram @morysackoatlouisvuitton

Tout sourit à Mory Sacko. Après une première étoile décernée par le Guide Michelin pour son restaurant MoSuke, assortie du titre de “Jeune Chef” de l’année, et une émission sur France 3, ce prodige des fourneaux prend les commandes du premier restaurant Louis Vuitton de l’Hexagone. Direction la Riviera pour un voyage culinaire hors du commun.

Louis Vuitton mise sur la gastronomie

Déjà présent à Osaka et Tokyo, Louis Vuitton ouvre une nouvelle adresse gastronomique à Saint-Tropez. La marque au monogramme a posé ses malles à l’hôtel White 1921, sur la célèbre place des Lices. Quelques mois après l’inauguration de Monsieur Dior, avec un menu signé Jean Imbert , le groupe LVMH réaffirme son ambition de miser sur la gastronomie. C’est à une autre étoile montante de la cuisine française, Mory Sacko, lui aussi révélé par l’émission Top Chef , que Louis Vuitton a confié les clés de l’établissement.

“Ce sera le premier restaurant ouvert par Louis Vuitton en France. Lieu dont j’ai pu, au-delà de l’offre culinaire, coconstruire la direction artistique avec la Maison Vuitton, en s’appuyant sur nos valeurs communes d’un savoir-faire français dédié à l’art du voyage. On y trouvera ma vision de l’ekiben japonais, des taiyaki, dorayaki, grillades, allocos, kakigori… et plein d’autres plats!”, écrit le jeune chef sur son compte Instagram. Pour la marque de luxe, le restaurant Mory Sacko at Louis Vuitton est “une destination où le goût du design vibre à l’unisson d’un esprit gourmet contemporain”.

Mory Sacko at Louis Vuitton: embarquez pour un voyage culinaire

Cette table saisonnière d’une quarantaine de couverts propose une cuisine moderne et inventive où les influences asiatiques et africaines se mêlent à la gastronomie française. À midi, le jeune chef imagine des variations autour de l’ekiben, le célèbre plateau-repas des voyageurs japonais ( 65 euros ). Le dîner se veut convivial, avec une belle offre d’assiettes à partager: œufs misonnaise (mayonnaise au miso, sésame au wasabi - 15 euros ), brochettes de bœuf halloumi (fromage traditionnel de l’île de Chypre) avec sauce Tigre qui rit, menthe et basilic ( 20 euros ) ou encore le poulet frit, épices cajun et sauce crème ciboulette ( 20 euros ).

Le menu fait la part belle aux tajines ( 45 euros ) ainsi qu’aux grillades, avec une langouste de Méditerranée grillée à la saint-louisienne ( 120 euros ) et une côte de bœuf d’Aubrac maturée façon dibi sogo (spécialité de viande grillée au feu de bois originaire d’Afrique de l’Ouest - 160 euros pour deux personnes). Les becs sucrés se laisseront tenter par l’association de la pêche et de la verveine, ou du chocolat et du piment d’Espelette ( 12 euros ).

La carte comporte de nombreux accents de Provence. Ainsi, toutes les huiles viennent de Menton: l’huile d’olive aromatisée au citron qui accompagne les huîtres ou encore celle au piment doux que l’on retrouve dans le crudo de poisson au bissap. Le jeune chef travaille en direct avec les pêcheurs et choisit les produits selon arrivage. “C’est la cuisine d’ici avec des notes de voyage, explique Mory Sacko. On a les deux pieds bien sur le terroir et, après, on s’amuse à le faire voyager à travers des épices, des condiments, des assaisonnements, qui eux sont d’ailleurs.”

