Monsieur Cuisine Smart : le nouveau robot Lidl (CREDIT PHOTO : site Lidl.fr)

Le robot multifonction pour la cuisine de chez Lidl est un succès. L'enseigne compte proposer à la vente un modèle pour enfants dès la mi-décembre. Le Monsieur Cuisine Smart surfe sur l'engouement nouveau des Français pour la cuisine depuis le confinement.

Le phénomène Monsieur Cuisine Smart

C'est le dernier carton de chez Lidl, que l'on pourrait bien trouver sous les sapins de Noël en 2021. Le Monsieur Cuisine Smart est LE robot de cuisine qui s'arrache partout en France. Une version miniature du Monsieur Cuisine, dans les magasins depuis le 06 décembre 2021, et déjà en rupture de stock. L'enseigne compte néanmoins réalimenter ses 1.570 magasins tout prochainement avec 180.000 exemplaires du robot pour les fêtes de fin d'année. Une machine de guerre multifonctions capable de cuire, faire revenir, mixer, remuer, émincer ou encore hacher de la nourriture. Petite nouveauté de la version smart, elle permet de faire mijoter ou fermenter des aliments, de cuire des œufs, de chauffer de l'eau, de cuire sous vide ou encore préparer des smoothies. La version smart est également plus compacte. Dotée d'un écran 8 pouces contre 6,95 pouces pour le Monsieur Cuisine Connect, elle possède également un moteur plus puissant (1000 W contre 800 W) ainsi qu'un assistant personnel pour tous vos plats, reliés à Google.

Monsieur Cuisine Smart: Un robot à bas coût

Mais la force du Monsieur Cuisine Smart, c'est son prix: 399 euros. Bien moins cher qu'un Thermomix ou le Cookéo de chez Moulinex, à performance quasi équivalente. Le Thermomix coûte près de 1.359 euros quand le Cookéo est, lui, proposé à la vente pour 480 euros. De plus, s'il est moins puissant que le Thermomix (1500 W), le Monsieur Cuisine Smart dispose d'une plus grande contenance (3 litres contre 2,2 litres pour le Thermomix).

Lidl compte bien surfer sur le succès de sa machine et envisage de mettre en vente, dès le 16 décembre, un Mini Monsieur Cuisine à 34,99 euros, pour les enfants de 3 ans et plus. Un robot miniature qui n'en reste pas moins très efficace pour cuisiner en famille.

Les Français fans de cuisine

Le succès des machines multifonctions est en partie une des conséquences de la pandémie et du retour des Français derrière les fourneaux. Les robots de cuisine ne se sont d'ailleurs jamais aussi bien vendus dans le pays. Les ventes de machines à pain ont bondi de 75%, selon les données du cabinet GfK, après le confinement. Chez Seb, en octobre 2020, on rapporte des hausses de 60% des ventes de yaourtières. Une tendance qui selon les spécialistes n'est pas près de s'inverser.

Le smart home de Lidl Très actif dans sa stratégie de diversification, Lidl propose depuis le 1er février 2021 un kit d'appareils smart home à 49,99 euros. Ce dernier comporte un pont de connexion, 3 ampoules leds blanches et couleur et une télécommande. Une entrée de gamme pour concurrencer les leaders du secteur comme Legrand ou encore Philips Hue dont les produits sont bien plus chers. Mais Lidl devra également faire avec d'autres acteurs, également très connus et centrés sur les premiers prix en matière de smart home comme Ikea dont le kit de démarrage est à peine plus élevé que celui de chez Lidl (environ 55 euros).

