Mode femme: les tendances printemps-été 2022

Après deux années passées à télétravailler, c’en est fini des vêtements informes! La mode 2022 met bas les masques. Couleurs vives, looks dénudés et excentricités, les silhouettes du printemps-été 2022 donnent des envies de voyage, de danse et de nouvelles rencontres dans la vraie vie.

Rivalisez de couleurs avec le plus beau des perroquets

Cette saison, pas question de jouer les souris grises et de raser les murs pour passer inaperçue. Optez pour les couleurs flashy et ne vous limitez pas à une seule d’entre elles. Le must consiste à marier les couleurs vibrantes, un peu à la manière d’un perroquet. Rose, orange et jaune, violet, bleu et turquoise ou vert et rouge, tout est permis tant que ça pulse et que l’on vous voit de loin.

Arborez des franges et des paillettes pour célébrer les discothèques

Les pistes de danse, les boules à facettes et les sorties jusqu’au bout de la nuit vous ont manqué? En 2022, vous vous rattrapez en vous habillant en soirée comme en journée, avec des tenues dignes de la Fièvre du samedi soir . En bas des jupes, des pantalons et des vestes, les franges rythment tous vos pas. Quant aux paillettes, elles se portent aussi bien en maquillage ou dans les cheveux que sur les plus beaux tee-shirts de l’été.

Pour vivre heureuse, ne restez pas cachée

Aux premiers rayons de soleil, profitez-en pour vous découvrir. Mini-jupes et brassières ne laissent plus rien deviner mais montrent le maximum. L’autre tendance lourde de l’été consiste à dévoiler sa lingerie. Le comble du chic est de porter une veste homme sur un soutien-gorge et rien d’autre.

Qu’il soit en dentelle ou style brassière de sport, le soutien-gorge s’exhibe et donne un look sexy et chic.

N’abandonnez pas le jean

Peu importe la saison, l’année ou les circonstances, le jean est une valeur sûre. Cette année, vous le porterez côté pantalon aussi bien que côté veste en version ultra-large. N’hésitez pas à choisir une salopette, un bleu de travail ou une combinaison.

Osez le chapeau pour un port de reine

Il est déjà sur la tête de toutes les influenceuses en vogue! Cet été, le chapeau sera de sortie à la ville comme à la plage. Qu’ils soient en feutre, en paille ou en tissu, les bibis et autres capelines se portent la tête haute et vous donnent un air à la fois royal et mutin. C’est le grand retour du style des “Demoiselles de Rochefort” ou de celui d’ Audrey Hepburn . Comme elles, sachez trouver l’accessoire qui vous correspond et ne vous quittera pas avant septembre.

Mettez de la couleur à vos pieds

Vous avez le droit de garder une paire de baskets blanches pour courir ou vous la jouer relax, mais le reste du temps, la couleur descendra jusqu’à vos pieds. Orange, rose ou vert, célébrez avec bonne humeur vos merveilleux petons qui vont vous faire danser, marcher et courir. Côté forme, vous aurez l’embarras du choix. Les plateformes se font exagérément hautes le soir et revoient leurs prétentions à la baisse pour vous accompagner en journée. Les mules reviennent en force et se portent avec tout. Quant aux sabots, ils persistent et signent leur percée à condition de n’être ni noirs, ni blancs, mais bel et bien colorés.

Kim Kardashian, égérie du latex pour un été torride Parce qu’elle fait tout plus vite et plus fort que tout le monde, Kim Kardashian a voulu montrer dès la Fashion Week du mois de février 2022 qu’elle avait tout compris à la mode à venir. On l’a vue portant un soutien-gorge signé Prada sous une combinaison en cuir marron déboutonnée très profondément. Elle s’est ensuite fait remarquer dans une tenue en latex hyper moulante. Il faut dire que le latex est un peu la marque de fabrique de la star qui l’a toujours porté sous toutes ses formes. En 2020, elle avait dévoilé dans L’Incroyable Famille Kardashian à quel point sa combinaison en latex était difficile à enfiler. Mais Kim préfère le spectaculaire au côté pratique et confortable. Enceinte ou sur le tapis rouge, le latex a toujours été sa matière de prédilection et elle le reste en 2022.

