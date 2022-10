Mode: connaissez-vous le cuir de raisin?

Découvrez le cuir de raisin, ce matériau végétal élaboré à partir du marc de raisin. crédit photo : Getty Images

Vous connaissez le cuir animal, le cuir d’ananas, de cactus, de champignon… mais connaissez-vous le cuir de raisin? Cette alternative végétale élaborée à partir du marc de raisin est à la fois respectueuse du bien-être animal et moins polluante que le cuir traditionnel ou le simili. Une innovation à suivre de près…

Cuir de raisin: valoriser les déchets de l’industrie viticole

Après les vendanges, le raisin est pressé pour en extraire son jus. Les résidus de pressurage (peaux, pépins, rafles, c’est-à-dire les tiges et branches) sont désignés par le terme de “marc”. Si les pépins peuvent être récupérés pour fabriquer de l’huile, le reste de ces résidus n’est pas réellement valorisé. La start-up italienne Vegea a développé une technologie permettant de fabriquer un cuir végétal à partir du marc de raisin.

Le marc est tout d’abord séché et broyé pour obtenir une poudre fine. On y ajoute ensuite un mélange d’huile végétale, de polyester recyclé et de polyuréthane à base d’eau. Cela permet de lier la matière et de la rendre résistante. En général, le mélange se compose de 70 à 90% de poudre de marc de raisin, et de 10 à 30% du mélange huile végétale-polyuréthane. Le matériau peut ensuite être teinté et découpé, pour confectionner des articles de maroquinerie, des chaussures, ou être utilisé pour l’automobile et l’ameublement.

Vegea a calculé qu’environ 26 milliards de litres de vin étaient produits chaque année à travers le monde, générant 7 milliards de kilos de marc avec lesquels on pourrait produire 3 milliards de mètres carrés de “cuir végétal”. L’entreprise, récompensée par le H&M Global Change Award en 2017, a notamment signé un partenariat avec Bentley .

Mondin, la jeune pousse française qui transforme le marc de raisin

Rodolphe Mondin décide de valoriser le marc de raisin, à la suite d’un stage dans le milieu viticole. Cette denrée est sous-exploitée alors qu’elle est présente en énorme quantité. “Récupéré, il est utilisé soit en carburant, soit pour la fabrication d’eau-de-vie ou pour l’alimentation animale. Face à ce constat, on a eu envie de le modifier en matière plus noble”, explique le jeune homme. Soucieux de l’environnement et du bien-être animal, il s’associe avec un ami pour développer un matériau composé à 77% de ressources végétales.

“Assorti aux polymères, issus du végétal, le marc de raisin donne une matière souple qui peut très bien remplacer le cuir issu de la transformation de la peau animale.” Ce cuir végétal s’avère également plus résistant que le similicuir classique, qui s’use vite, et surtout bien moins polluant. En valorisant le marc de raisin, Mondin contribue à réduire les déchets organiques, tout en produisant une matière noble et durable.

“Les marques de luxe sont très intéressées par ce marché alternatif. Elles savent que traçabilité et éthique sont d’actualité, aspects de plus en plus demandés par leur clientèle”, explique le duo, qui a été approché par plusieurs grands noms du secteur, comme Cartier et Louis Vuitton .

Du raisin dans votre verre… et à vos pieds! Les espadrilles Payote sont fabriquées artisanalement à Mauléon, au Pays basque. À l’été 2022, la marque a lancé le modèle “Jean-Louis”, sa toute première espadrille en cuir de raisin. Les 500 paires disponibles, vendues 55 euros , se sont écoulées en quelques semaines. À découvrir sur payote.fr . La marque Zèta a été créée par une Bordelaise, Laure Babin. La jeune femme commercialise des baskets fabriquées à partir de matériaux naturels comme le marc de raisin et le liège. Entièrement recyclables, elles sont disponibles sur le site zeta-shoes.com à partir de 129 euros .

À lire aussi:

Plongée dans l’univers des cosmétiques de luxe

Du cuir de champignon dans des sacs et voitures de luxe