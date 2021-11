Meilleurs vins du monde: quelle est la place de la France?

Quels sont les vins désignés comme les meilleurs du monde lors des plus prestigieux concours internationaux? crédit photo : Getty images

Les fêtes de fin d’année approchent, et le vin et le champagne figureront en bonne place sur nos tables. Que vous souhaitiez faire un cadeau à l’un de vos proches ou accompagner saumon et dinde aux marrons, découvrez les vins désignés comme les meilleurs du monde lors des plus prestigieux concours internationaux.

International Wine Challenge 2021: trois vins français dans le Top 10

L’édition 2021 de l’International Wine Challenge s’est tenue au mois de juin en Grande-Bretagne. Les experts internationaux ont désigné les 10 meilleurs vins, et distingué un lauréat dans chacune des cinq catégories suivantes: vin rouge, vin blanc, vin moelleux, vin pétillant et vin muté.

La France a obtenu le plus de récompenses avec trois vins figurant dans le Top 10. Les domaines français sont également ceux qui ont remporté le plus grand nombre de médailles sur l’ensemble du concours. La Bourgogne tire son épingle du jeu avec deux vins de la Maison Albert Bichot distingués.

Le Clos de la Roche Grand Cru - Cuvée «Cyrot-Chaudron» Hospices de Beaune 2019 a été désigné comme le meilleur vin rouge. L’AOC Clos-de-la-Roche est un vin rouge Grand Cru de la Côte de Nuits, produit sur la zone d’appellation Morey-Saint-Denis (Côte d’Or). Il est élaboré à partir d’un cépage unique, le Pinot Noir.

Le Corton Charlemagne Grand Cru Domaine du Pavillon 2019 a remporté le prix du meilleur Chardonnay, et du meilleur vin bio. L’appellation Corton-Charlemagne Grand Cru se trouve à la limite de la Côte de Nuits et la Côte de Beaune. Ces vins blancs sont élaborés à partir de Chardonnay. Côté champagne, la cuvée Vintage 2008 de Piper-Heidsieck a séduit les jurés.

Sept autres pays distingués

C’est un vin grec, le Sigalas Santorini Barrel 2020 du Domaine Sigalas, qui remporte le trophée du meilleur vin blanc. Ce vin est produit sur l’île de Santorin à partir d’un cépage autochtone, l’Assyrtiko.

Côté moelleux, l’Italie s’impose avec le Vinsanto di Carmignano Capezzana Riserva 2013 (Domaine Tenuta Di Capezzana), un assemblage des cépages Trebbiano et San Colombano provenant de Toscane. Enfin, le viticulteur espagnol Emilio Lustau est récompensé pour son Lustau Palo Cortado V.O.R.S 30 ans d’âge, désigné meilleur vin muté.

Un Syrah australien, un Sauvignon Blanc autrichien, un Riesling allemand et un Pinot Noir néo-zélandais complètent le classement.

Decanter World Wine Awards 2021: 15 récompenses pour la France

Autre prestigieux concours, les Decanter World Wine Awards 2021 ont attribué la récompense suprême, le Best in Show, à 50 vins issus de 17 pays sur plus de 18.000 dégustés. La France obtient 15 récompenses. On peut notamment citer:

Bordeaux:

- Château Croix des Rouzes 2018 (Pomerol).

- Château de la Chapelle 2018, Vignobles Luc Schweitzer (Blaye Côtes de Bordeaux).

Bourgogne:

- Domaine du Clos Frantin Les Malconsorts 2019, Albert Bichot (Vosne-Romanée 1er Cru).

- Valmur 2019, Domaine Christian Moreau (Chablis Grand Cru).

- Clos des Epenots 2019, Château de Meursault (Pommard 1er cru).

Champagne:

- L.T.S Blanc de Blancs Brut Grand Cru 2008, Legras & Haas.

- Rosé Réserve, Charles Heidsieck.

Figurent également dans le classement un rosé de Bandol (Domaine Ray-Jane 2020) ou encore un Cahors (Domaine de Mériguet 2018, Janicot Vignobles). À noter que pour la première fois, un vin jaune, spécialité du Jura, obtient la récompense Best in Show (Domaine Berthet-Bondet, Château-Chalon 2013). On peut dire que la France reste très bien placée…

