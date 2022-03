Marque, style, budget: nos conseils pour bien choisir sa montre de luxe

Nos conseils pour trouver la montre de luxe qui vous correspond crédit photo : Getty images

La recherche du garde-temps de vos rêves peut rapidement tourner au casse-tête face à la multitude de modèles proposés par les maisons horlogères. De la montre de luxe classique en or à la montre de sport en acier inoxydable, comment trouver celle qui vous correspond ? Marque, style, budget : découvrez tous nos conseils pour vous aider à faire votre choix.

Quel prix pour une première montre de luxe?

Commencez par fixer votre budget, cela vous permettra de concentrer vos recherches sur un panel de marques plus restreint. Vous envisagez de débuter une collection? L’avantage de ne pas trop investir dans cette première montre est que cela allège la pression liée au risque de vous tromper, et qu’en cas de regret, vous pourrez vous offrir la seconde montre plus rapidement.

Si vous vous dirigez vers des marques haut de gamme comme Longines, Hamilton ou Tissot, les prix d’entrée de gamme avoisinent les 500 à 600 euros. Pour les manufactures de luxe, comptez au minimum 5.000 euros pour une Rolex Oyster Perpetual 31mm.

Définir son style

La montre idéale est celle qui vous accompagnera au quotidien: choisissez-en une que vous pourrez porter tous les jours, et tout au long de la journée. La notion de confort est primordiale, prenez donc le temps d’essayer différents modèles pour trouver le plus adapté à votre morphologie. Par exemple, si vous avez des petits poignets et des os fins, une montre avec un cadran de 41mm risque d’être trop lourde à la fois physiquement et visuellement.

Avant même de vous lancer dans la recherche d’une montre de luxe, prenez le temps de définir le style que vous souhaitez afficher. Face à la multitude de modèles, cette étape vous aidera à réduire le spectre de recherche, mais également à trouver un accessoire adapté à votre mode de vie et qui reflète votre personnalité. Êtes-vous un véritable passionné d’horlogerie ou recherchez-vous avant tout un garde-temps fonctionnel? Êtes -vous sensible au prestige de la marque? Quelle importance accordez-vous au design de la montre?

La perle rare doit correspondre à vos goûts, et s’adapter à votre style vestimentaire. Montre élégante en or ou sportive en acier, montre militaire ou de plongée, montre-bijou pour femme , ou au contraire montre dite «d’homme» avec un cadran plus large pour un effet masculin/féminin très tendance...

Si vous hésitez, il peut être judicieux de vous orienter vers un modèle classique et intemporel. Vous aurez plus de facilité à l’associer à vos tenues, et vous risquez moins de vous en lasser qu’avec une montre au design plus original.

Montre de luxe: l’importance du choix de la marque

Les garde-temps de luxe sont de véritables œuvres d’art confectionnées par des maîtres horlogers passionnés. Choisir un objet aussi durable et mythique qu’une montre haut de gamme, c’est adopter l’univers et l’ADN de la marque, non seulement son style et l’identité de ses créations, mais aussi son histoire et ses valeurs. La manufacture entretient-elle un lien étroit avec le sport, comme Rolex avec le tennis ou Longines avec l’équitation? Est-elle associée à des événements culturels, comme la maison Chopard , partenaire officiel du Festival de Cannes, ou engagée en faveur de l’environnement comme Panerai? Qui sont ses ambassadeurs?

Bracelet, matériau, mécanisme: tous les critères à prendre en compte

Le bracelet possède à lui seul le pouvoir de transformer une montre. Métal similaire au boîtier pour jouer l’harmonie, matière différente pour créer un contraste, tout est question de goût. Côté mécanisme, vous aurez le choix entre les montres à quartz, mécaniques ou automatiques. Les montres mécaniques se remontent grâce à la couronne, tandis que les montres à quartz fonctionnent à l’aide de piles ou de batteries. Ces modèles sont généralement moins chers que les montres automatiques, qui se remontent d’elles-mêmes grâce aux mouvements du poignet.

Choisir entre montre de luxe neuve ou vintage

Est-il risqué d’acheter une montre de luxe de seconde main ? Si cette question paraît légitime, l’essor du marché de l’occasion en boutique ou sur Internet a permis de lever un certain nombre de freins. Nombreux sont ceux qui se tournent aujourd’hui vers l’occasion pour un premier achat. En termes de budget, cela permet souvent d’acquérir des modèles en parfait état à moindre le coût, même si ce n’est pas toujours le cas. C’est également une opportunité de dénicher des modèles rares et anciens, qui ont une histoire. Enfin, de plus en plus d’acheteurs mettent en avant l’aspect écologique de cette démarche.

