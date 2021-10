Mariage eco-friendly: une nouvelle tendance

Selon un sondage mené par Mariages.net sur 180.000 futurs mariés, 1 couple de mariés sur 2 souhaite adopter des mesures éthiques et écoresponsables lors de son mariage crédit photo : Getty images

De la nourriture au lieu de la réception en passant par la tenue des mariés, l’organisation d’un mariage eco-friendly demande d’être vigilant sur tous les postes clés de la réception. Si dans certains cas, cela risque de faire grimper le coût des festivités, il est également possible, en misant sur la récup’, de faire des économies.

Un lieu vraiment vert

Pour le jour J, essayez de réduire au maximum l’emprunte carbone du lieu dans lequel se déroulera la cérémonie. Bannissez donc les destinations exotiques pour privilégier un endroit près de chez vous et de la plupart des invités. Encouragez le co-voiturage et veillez à ce que la salle choisie soit elle-même écoresponsable (poubelle de tri, panneau solaire en toiture, façade végétalisée…). Pour identifier l’endroit idéal, vous pouvez chercher par vous-même ou passer par un weeding planner engagé comme My Green Event ou encore la Petite Nature dont les catalogues regorgent de bonnes adresses.

Une nourriture saine et locale

Pour le menu, misez sur des traiteurs dont les produits sont issus de circuits courts et qui ne travaillent qu’avec des produits de saison bios. Idem pour le vin. Préférez des vins naturels, dynamiques ou tout simplement bios à servir à table. Sur ce poste, les dépenses risquent d’être bien plus importantes que chez un traiteur classique.

Le prix moyen pour nourrir une personne à un mariage se situe entre 60 et 130 euros. Or, le prix d’un aliment bio peut parfois être dix fois supérieur à celui d’un aliment «standard» et si vous optez pour un menu végan ou sans gluten, la facture sera encore plus élevée. Toutefois, il est possible de faire des économies sur d’autres postes. Inutile, par exemple, de mettre des menus papiers sur chaque table. Une grande ardoise suffira pour annoncer les mets que vos invités dégusteront.

Misez sur la récup’…

Pour faire d’autres économies tout en préservant l’environnement, misez sur la récup pour votre décoration. Des bocaux de confiture accumulés au fil des mois ou des années feront de merveilleux photophores. Louer les meubles et élément décoratifs auprès de prestataires comme Java Event pour favoriser l’économie circulaire. Chinez des éléments de décorations sur des sites comme Leboncoin. Recourez à des prestataires comme Paperless post pour l’envoi de vos faire-part par voie électronique ou encore sur du papier recyclé.

… et les matériaux éthiques

Pour le costume du marié et la robe de la mariée, privilégiez la location ou l’achat sur des sites comme Leboncoin. Vous pouvez aussi vous offrir une robe éthique, comme chez My Philosophie où les robes de mariée sont réalisées à partir de tissus de surplus d’usine. On y trouve ainsi de très beaux modèles à 2.000 euros. Autre option, transformer l’une de ses robes en robe de mariée en passant par des couturiers spécialisés comme ceux de chez Fortunée ou Graine de Coton. Quant à vos alliances, optez plutôt pour une bijouterie éthique de chez Paulette à Bicyclette ou Or du monde qui proposent des bijoux écoresponsables. Viademonte va encore plus loin en mettant à disposition des jeunes mariés des alliances à moins de 200 euros en argent et en bois d’olivier.

Participez à des associations

Enfin, pour éviter le gaspillage alimentaire, vous pouvez donner les denrées restantes, après la cérémonie, à des associations comme les Restos du cœur. Il est également possible de compenser les éventuelles émissions carbone de la réception en finançant en ligne des projets d’énergie propre ou de plantation d’arbres.

Et si vous achetiez des bijoux éthiques C’est la ruée vers l’or… éthique dans les bijouteries. De l’or recyclé, fondu à partir d’anciens bijoux cassés pour être recyclé et affiné afin d’en faire de nouveaux. La boutique Or du monde fait partie des quelques joailliers à proposer ce type de bijoux. Une manière de refuser de collaborer avec les entreprises qui participent à l’extraction minière de pierres précieuses, souvent réalisées au détriment des droits humains et de la planète. Paulette à bicyclette mise aussi sur l’or éthique en travaillant uniquement avec des mines certifiées Fairmined, un label colombien fondé en 2004 qui assure que l’extraction de l’or s’est faite dans le respect des droits des ouvriers. Il n’existe à ce jour que 12 mines certifiées dans le monde.

