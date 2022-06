Louez La Vigie, l’ancienne villa de Karl Lagerfeld

Louez l’ancienne villa de Karl Lagerfeld. crédit photo : Capture d’écran Instagram @tributetokarllagerfeld

Construite en 1902, à quelques encablures de Monaco, la villa La Vigie est un palais qui a vu y séjourner Karl Lagerfeld pendant plus d’une décennie. Bonne nouvelle, cette superbe propriété surplombant la Méditerranée est à louer. Voici un avant-goût de ce paradis.

La villa La Vigie, toute une histoire

Située à Roquebrune-Cap-Martin, entre Monaco et la frontière franco-italienne, la villa La Vigie est un palais à l’histoire mouvementée. En 1902, l’aristocrate et homme politique britannique Sir William Ingram fait construire cette luxueuse villa de 600 mètres carrés avec vue panoramique sur la Méditerranée. Durant la Seconde Guerre mondiale, les nazis réquisitionnent les lieux et s’en servent comme poste d’observation. Laissée à l’abandon, La Vigie part en ruines. En 1952, le prince Rainier III de Monaco l’achète et y entreprend d’importants travaux de rénovation. Il la loue à de prestigieux occupants.

De 1986 à 2000, Karl Lagerfeld en devient l’unique locataire et y entreprend pour 15 millions d’euros de travaux. Dans ce lieu de rêve, il a trouvé l’inspiration afin de créer des collections pour la maison Chanel . Depuis les années 2000, la villa La Vigie a également accueilli la jet-set. La princesse Charlotte Casiraghi y a célébré son mariage avec Dimitri Rassam. Le couple a donné dans les jardins un somptueux dîner en hommage à Grace Kelly.

Luxe et beauté à tous les étages

Nichée sur la pointe de la Veille et accessible par un chemin privé, La Vigie est l’une des villas les plus prestigieuses de la Côte d’Azur. Son architecture, sa décoration, son parc, sa vue sont des atouts sublimes. Son intérieur composé de marbreries, colonnes, cheminées, parquet et hauts plafonds lui confèrent un cachet unique. S’élevant sur trois étages, elle comprend six chambres, quatre salles de bains, deux immenses dressings et un salon de réception fastueux. Dans le hall en marbre, deux grands miroirs signés Philippe Starck sont un signe de modernité.

Cette imposante demeure donne sur une superbe terrasse de 237 mètres carrés. Summum du luxe, un escalier mène à la plage privée du Monte-Carlo Beach et offre aux hôtes de la villa une tente privée pouvant accueillir une douzaine de personnes.

Une location pour VIP

Après la mort du couturier, la villa est restée inoccupée. Mais depuis peu, l’agence Casol se charge de la louer. Évidemment, séjourner dans la villa de Karl Lagerfeld a un prix. Il faut compter entre 15.000 et 45.000 euros la nuit. Tout dépend bien sûr de la saison. Pour ce prix, une douzaine de personnes peuvent vivre comme des princes. Imaginez-vous contempler la vue panoramique exceptionnelle sur la Méditerranée, tout en profitant du jacuzzi! Le soir, vous pouvez organiser des parties de billard dans la vaste bibliothèque. Le prix du séjour comprend un accès au Monte-Carlo Beach où vous pourrez nager dans la grande piscine olympique extérieure face à la mer, profiter de la salle de gym et du spa, avant de manger au restaurant bio 5 étoiles.

La dernière maison de Karl Lagerfeld près de Paris Alors qu’il disposait de trois appartements à Paris, le grand couturier eut le coup de foudre pour une villa située à Louveciennes. À 81 ans, il se lança dans des travaux de grande envergure. Il fit changer les volumes intérieurs, creuser une piscine et construire une pool house. Ces travaux durèrent quatre ans, tant et si bien que Karl Lagerfeld ne dormit qu’une nuit dans cette dernière demeure. Pendant les travaux, le couturier y venait siroter un Coca en admirant son œuvre. Il vit ainsi se construire une bibliothèque de 12.000 volumes et s’amusa à reconstituer sa chambre d’adolescent.

