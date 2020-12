Linux, Chrome OS et bientôt Harmony OS: comment bien choisir son système d'exploitation

Les systèmes d'exploitation, un marché dominé par Microsoft. crédit photo : CREDIT_NON_AFFICHE

Avec l'arrivée prochaine d'un système d'exploitation Huawei made in China, le petit monde de l'informatique risque d'être bousculé. Si Microsoft écrase le marché, loin devant Apple, d'autres systèmes d'exploitation tentent de se faire une place. Comment s'y retrouver ? Voici nos conseils pour faire des choix avisés.

L'arrivée de Huawei

En août 2020, Huawei présentait son futur ordinateur portable, le MateBook X. Une nouveauté pour le spécialiste du smartphone, qui pourrait être équipée de son futur système d'exploitation, Harmony OS 2.0. Le lancement devrait se faire en fin d'année 2020. L'Harmony OS 2.0 pourrait ainsi supporter plus de 80 000 applications et serait réservé, dans un premier temps, uniquement aux ordinateurs de la marque, aux tablettes et aux montres connectées, mais pas aux smartphones.

Il viendrait ainsi bousculer un marché dominé aujourd'hui par Microsoft et son système d'exploitation pour PC Windows. On estime que plus de 80% des systèmes d'exploitation utilisés dans le monde son issus de Microsoft, loin devant Apple, qui n'équipe que 10% des ordinateurs portables vendus dans le monde.

En mai 2019, la dernière version de Windows avait déjà été activité sur près de 825 millions d'appareils. Rappelons qu'un système d'exploitation désigne l'ensemble des logiciels qui servent à piloter un ordinateur et ses périphériques. Il permet d'agir sur les dossiers et encadre l'interaction entre l'homme et la machine. Multitâches, il contribue à la gestion d'autres logiciels installés par l'usagers.

Linux, pour plus de liberté

Il existe cependant une troisième voie en matière de système d'exploitation. Linux est un logiciel libre, à télécharger gratuitement sur Internet. Il permet à l'usager d'entrer dans le code source et de le modifier à sa guise afin que ce dernier puisse se créer le système d'exploitation le plus personnalisé possible. Les utilisateurs ne sont pas poussés à faire des mises à jour régulières. De plus, le système d'exploitation a la réputation d'offrir un taux très faible d'infection par virus, chevaux de Troie ou espiogiciels.

L'architecture Unix sur laquelle il repose prend depuis plus de 35 ans en compte les questions de sécurité des données. Les usagers ne se connectent jamais à leur système en tant qu'administrateurs ce qui protège les fichiers clés détenus par le système en cas d'intrusion d'un programme malveillant. Les crash system sont rares, mais Linux n'a pas que des qualités. Il n'y a pas, par exemple, de réel équivalent à Adobe Photoshop et Illustrator qui tournent sur Linux. Quant aux jeux vidéo, si désormais il est plus facile d'y accéder depuis ce système d'exploitation, cela nécessite tout de même quelques petites notions d'informatiques et une bonne connaissance du secteur des outils permettant de jouer à des jeux créés à l'origine pour Mac ou PC.

Chrome Os, pour la simplicité

C'est le dernier né de chez Google. Chrome OS, qui repose sur Linux, vise surtout un public habitué à l'ergonomie du smartphone. Le système d'exploitation ne nécessite pas d'antivirus et, ne peut être installé que sur des ordinateurs fabriqués par Google ou ses partenaires. Il s'appuie sur les services en ligne de chez Google (Google Drive, Google doc...) ce qui lui permet d'être beaucoup plus léger et de tourner sur des machines à la configuration modeste. Une qualité, qui est également un défaut. Sans connectivité Internet, impossible d'accéder à certains services.

Si la question s'est en partie réglée, avec de plus en plus d'applications proposant un mode hors ligne, toutes ne sont pas concernés. Car avec Chrome Os, on ne parle plus logiciel, mais applications. Le Chrome Web Store propose sont lots de nouveautés tout comme l'Android Store. Seul bémol pour ce dernier, la plupart des applications sont pensées pour le smartphone tactile, ce qui rend la prise en main difficile sur un véritable ordinateur de chez Google non équipé de ce type de fonctionnalité. Les possibilités de personnalisation sont quasiment impossibles. Google fournit des équipements de base... et c'est tout.