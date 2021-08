Les séries qu'on attend à la rentrée

Les nouvelles saisons et séries ne manquent pas en cette rentrée 2021 crédit photo : Shutterstock

Une nouvelle et ultime saison pour la Casa de Papel. Une série de court-métrage inédit en plein univers Star Wars. L'adaptation d'un monument de la science-fiction. Le cru 2021 des séries du mois de septembre s'annonce remarquable. Voici une sélection des séries à ne pas manquer.

Netflix sur le devant de la scène

La rentrée 2021 sera placée sous le signe de la série. Les plateformes de SVoD musclent leur jeu à commencer par Netflix qui proposera courant septembre de nouvelles saisons pour certaines de ses séries phares à commencer par la Casa de Papel . Toute l'équipe du professeur fera son retour dès le 3 septembre pour la première partie de la dernière saison de la série. Quelques jours plus tard (le 10 septembre), c'est Lucifer et sa sixième et dernière saison qui fera son apparition sur la plateforme. 10 épisodes qui devraient clore l'histoire d'amour entre Chloé et Lucifer. Enfin, Sex education revient pour une saison 3 à partir du 17 septembre et plongera de nouveau les fans de la série dans le lycée Moordale. Quelques nouveautés sont également attendues dont l'adaptation de la série animée Cowboy Bebop . Les nostalgiques de Spike Spiegel incarné par John Cho dans cette nouvelle version, vont suivre les aventures de cette bande de chasseurs de primes au sein du Bebop.

Le retour de Star Wars

Si Netflix s'appuie sur ses succès, ses concurrents devraient en faire autant. Aucune grosse sortie à prévoir cette année en matière de série pour Amazon en septembre, mais la plateforme prépare pour la rentrée 2022 l'adaptation d'une série tirée de l'univers du Seigneur des anneaux . De son côté, Disney+ compte sur la licence Star Wars pour satisfaire ses abonnés avec Star Wars Visions , dès le 22 septembre prochain. Une série animée de 9 courts métrages réalisés par 7 studios d'animation japonais mêlant l'univers de George Lucas à la mythologie nipponne.

Autre série très attendue est prévue pour le 31 août, Only Murders in the building . Diffusé sur Disney+, le show mélange habilement humour et thriller avec en vedette la chanteuse et actrice Selena Gomez. Steve Martin s'occupe à la fois du scenario et tient la réplique à l'ancienne star de Disney Channel. Ces derniers se glisseront dans la peau d'enquêteurs amateurs qui cherchent, à la suite d'un meurtre dans leur immeuble, à trouver le coupable.

AppleTV+ entre dans la cour des grands

Il faudra peut-être multiplier les abonnements pour profiter pleinement des meilleures séries de la rentrée 2021. Canal+ diffusera dès le mois de septembre On the Verge , une série jouée, écrite et réalisée par Julie Delpy où cette dernière nous fait découvrir le Los Angeles pré-Covid-19.

Autre programme attendu, l'adaptation du livre d'Isaac Asimov, Foundation sur AppleTV+ dès le 24 septembre. L'ouvrage nous plonge dans un univers où l'être humain vit sur différentes planètes après avoir abandonné la terre. Un livre culte et une série qui pourrait l'être tout autant. AppleTV+ mise beaucoup sur la science-fiction pour tirer son épingle du jeu et se mesurer à Disney+, Amazon et Netflix. Dès le mois d'octobre, la série Invasion sera proposée aux abonnés de la plateforme. On y suit les aventures de différents personnages alors que la terre se prépare à une invasion extraterrestre.

